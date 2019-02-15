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Все про:НАТО (6225) реорганизация (35) стандарт (65) ВСУ (195) Демьяненко (1)

 Структура управления ВСУ будет приближена стандартам НАТО: количество должностей старшего офицерского состава уменьшится

В ходе брифинга по итогам реформирования Вооруженных Сил Украины стало известно о будущем понижении штатно-должностных категорий должностей старшего офицерского состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал

Речь идет о должности старшего офицерского состава в Министерстве обороны, Генеральном штабе ВСУ, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях.

"Осуществляются мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава. В первую очередь это касается органов управления стратегического уровня, таких как Министерство обороны, Генеральный штаб, других органов военного управления, а также в военно-учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях", - сообщил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины полковник Вячеслав Демьяненко.

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Отмечается, что к должностям старшего офицерского состава относятся воинские звания майор, подполковник и полковник.

Происходит это в соответствии с переводом структуры вертикали управления Вооруженными Силами Украины в аналогичную со странами НАТО, так называемой J-структуру, которая делится на:

J-1 - вопросы персонала
J-2 - разведка
J-3 - оперативная деятельность
J-4 - логистика
J-5 - оборонное планирование
J-6 - связь и информационные системы
J-7 - подготовка войск
J-8 - ресурсы и финансы
J-9 - гражданско-военное сотрудничество

Кроме того, во время этого брифинга Демьяненко рассказал о переформатировании организационной структуры ВМС ВС Украины. Сейчас в составе национального военного флота сформированы Морское командование и командование морской пехоты.

Состоялось переформатирование бригад надводных кораблей в дивизионы надводных кораблей. Также дивизионы кораблей охраны и обеспечения реорганизованы в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.

Источник: https://censor.net.ua/n3111891
 
 
 Топ комментарии
 
Особливо це видно по кількості генералів у ЗСУ зараз...
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Чтобы быть в модном тренде нужны генералы гомосексуалисты, лесбиянки и трансгендеры.
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Никаких количественных и временных характеристик в рамках заявленной реструктуризации не приводится. Значит это очередной фейк. Пустая болтовня.
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Особливо це видно по кількості генералів у ЗСУ зараз...
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Так, "количество должностей старшего офицерского состава уменьшится", а генерали це вищий офіцерський склад. Між іншим, останніх не скорочувати вже треба, а, з огляду на їх дії та бездіяльність, краще знищити.
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...совкова армія з невеликими косметичними змінами.

Утім, брати якісь міфічні "стандарти_НАТО" за взірець -- шлях у нікуди. (похвилинний звіт подій у Норвегії під час масакри Брейвіка тому підтвердження: кацапська армія пройшла б Норвегію зі швидкістю автомобіля Урал4320.

За взірець можна брати лише армію США. Може ще Республіки Кореї. І починати треба з підготовки офіцерів і сержантів там. Саме в США. Щоб вони відчули принципово иншу атмосферу без невитравного совкового смороду.

І може лише їм удасться щось створити.
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Генералов бы нам побольше... Можно и женщин...
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Чтобы быть в модном тренде нужны генералы гомосексуалисты, лесбиянки и трансгендеры.
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Особенно котеджи в Конча заспе и Пуще Водице.
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Никаких количественных и временных характеристик в рамках заявленной реструктуризации не приводится. Значит это очередной фейк. Пустая болтовня.
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Как в быдляче-воровской структуре, можно выдерживать стандарты НАТО? Полная лапша на уши избирателей..На переход украинской армии на стандарты НАТО, потребуется более 100млрд. долларов...А страна- финансовый банкрот, на подачках МВФ держится.. Структура управління ЗСУ наближається до стандартів НАТО: кількість посад старшого офіцерського складу зменшиться - Цензор.НЕТ 4534 Структура управління ЗСУ наближається до стандартів НАТО: кількість посад старшого офіцерського складу зменшиться - Цензор.НЕТ 4
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Очень интересно)))
Но в этой каше, есть несколько очевидных маразмов.
1. Крики и упирание в "J"- структуры, это НИЧЕГО. Потому что на "J"- структуры переходят Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, органы военного управления (ОВУ), ВУЗы и НИИ.
А ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ НЕ ПЕРЕХОДЯТ. У войсковых частей подчас НЕТ таких структурных подразделений. Или они такие, что ни о каком качественном переходе не может идти речи. От слова - СОВСЕМ.
2. Снижение штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава, куда входят офицеры с воинскими званиями майор, подполковник и полковник, приведёт к тупому застою в войсковых частях. Что боевых, что обеспечения.
Пример простой. Командир бригады - полковник. Начальник отдела в ОВУ - полковник, но хотят сделать подполковником. Смысл ему (командиру бригады) куда-то перемещаться. С понижением оклада? В другой город? Не имея жилья?
Да они и при существующем положении никуда не идут. Умирают в своих бригадах до "дембеля". Фактов сотни!!! И не только по командирам бригад. ПО ВСЕМ!
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То что количество дармоедов уменьшилось это хорошо , но этого мало . Надо по примеру США , принять закон по которому в ГШ , не кто не может служить больше 2-х лет . А не как сей час посады по наследству передавать. И тогда произойдет главное , не кто не будет издавать идиотские приказы , по тому что придется их выполнять самим.
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а в погранцах на каждого солдата 2-3 офицера.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтруктура управления ВСУ будет приближена стандартам НАТО: количество должностей старшего офицерского состава уменьшится
 
 
 
 
 
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