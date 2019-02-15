 Структура управления ВСУ будет приближена стандартам НАТО: количество должностей старшего офицерского состава уменьшится

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал
Речь идет о должности старшего офицерского состава в Министерстве обороны, Генеральном штабе ВСУ, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях.
"Осуществляются мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава. В первую очередь это касается органов управления стратегического уровня, таких как Министерство обороны, Генеральный штаб, других органов военного управления, а также в военно-учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях", - сообщил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины полковник Вячеслав Демьяненко.
Отмечается, что к должностям старшего офицерского состава относятся воинские звания майор, подполковник и полковник.
Происходит это в соответствии с переводом структуры вертикали управления Вооруженными Силами Украины в аналогичную со странами НАТО, так называемой J-структуру, которая делится на:
J-1 - вопросы персонала
J-2 - разведка
J-3 - оперативная деятельность
J-4 - логистика
J-5 - оборонное планирование
J-6 - связь и информационные системы
J-7 - подготовка войск
J-8 - ресурсы и финансы
J-9 - гражданско-военное сотрудничество
Кроме того, во время этого брифинга Демьяненко рассказал о переформатировании организационной структуры ВМС ВС Украины. Сейчас в составе национального военного флота сформированы Морское командование и командование морской пехоты.
Состоялось переформатирование бригад надводных кораблей в дивизионы надводных кораблей. Также дивизионы кораблей охраны и обеспечения реорганизованы в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.
Утім, брати якісь міфічні "стандарти_НАТО" за взірець -- шлях у нікуди. (похвилинний звіт подій у Норвегії під час масакри Брейвіка тому підтвердження: кацапська армія пройшла б Норвегію зі швидкістю автомобіля Урал4320.
За взірець можна брати лише армію США. Може ще Республіки Кореї. І починати треба з підготовки офіцерів і сержантів там. Саме в США. Щоб вони відчули принципово иншу атмосферу без невитравного совкового смороду.
І може лише їм удасться щось створити.
Но в этой каше, есть несколько очевидных маразмов.
1. Крики и упирание в "J"- структуры, это НИЧЕГО. Потому что на "J"- структуры переходят Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, органы военного управления (ОВУ), ВУЗы и НИИ.
А ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ НЕ ПЕРЕХОДЯТ. У войсковых частей подчас НЕТ таких структурных подразделений. Или они такие, что ни о каком качественном переходе не может идти речи. От слова - СОВСЕМ.
2. Снижение штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава, куда входят офицеры с воинскими званиями майор, подполковник и полковник, приведёт к тупому застою в войсковых частях. Что боевых, что обеспечения.
Пример простой. Командир бригады - полковник. Начальник отдела в ОВУ - полковник, но хотят сделать подполковником. Смысл ему (командиру бригады) куда-то перемещаться. С понижением оклада? В другой город? Не имея жилья?
Да они и при существующем положении никуда не идут. Умирают в своих бригадах до "дембеля". Фактов сотни!!! И не только по командирам бригад. ПО ВСЕМ!