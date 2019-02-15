Массовая миграция украинцев за границу на сегодня - одна из самых актуальных угроз для страны. Об этом свидетельствуют свежие социологические исследования, сообщает "5 канал".
По информации журналистов, миграция заняла первое место в топе самых актуальных угроз для Украины. Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце января 2019 года.
"За" массовый выезд украинцев за границу, как основную опасность для государства, высказались более половины опрошенных. Поэтому миграция опередила даже экономический упадок, бедность, девальвацию гривни и угрозу полномасштабной войны с Россией. Проблема глобальная. Это подтверждают и специалисты. Говорят, особенно критическая ситуация с оттоком за границу рабочих рук", - говорится в исследовании.
По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в Украине существует модный тренд на эмиграцию, который необходимо изменить: "Сегодня в стране существует так называемая мода на эмиграцию. Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию - модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине".
Кроме того, украинцы часто попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом.
"В прошлом году от нас получили помощь 1 тыс. 265 пострадавших, подвергшихся эксплуатации в 30 странах мира. На первом месте сохраняется эксплуатация на территории Российской Федерации - это 48%. На втором месте - эксплуатация на территории Польши", - отчиталась национальный менеджер по коммуникациям Международной организации по миграции Варвара Жлуктенко.
В мозгах людей нужно изменить моду на эмиграцию модой на то, чтобы оставаться в Украине, - Либанова
Граждане Украины нередко попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом - в 48% случаев речь идет о России.
Массовая миграция украинцев за границу на сегодня - одна из самых актуальных угроз для страны. Об этом свидетельствуют свежие социологические исследования, сообщает "5 канал".
а не из-за печатания бумаги...
Нашли причину всех негораздов...Катай-валяй всё в кучу...
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(ютуб)
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А ви (чинуші) спробуйте не обливати людей кислотою, не давити пішоходів на переходах, не тягнути до влади сєпарів і олігархів, і нехай до вас дійде на кінець, що інженери, лікарі, вчителі, та працівники інших професій повинні отримувати більший дохід за свою роботу ніж тітушки і рейдери.
Что скажут, то она и говорит.
"- У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны"
Шиддовский кремль пытается переварить Украину снаружи и изнутри.
Не без помощи Банковой.