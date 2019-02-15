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Все про:Либанова (16) трудовая миграция (180)

 В мозгах людей нужно изменить моду на эмиграцию модой на то, чтобы оставаться в Украине, - Либанова

Граждане Украины нередко попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом - в 48% случаев речь идет о России.

Массовая миграция украинцев за границу на сегодня - одна из самых актуальных угроз для страны. Об этом свидетельствуют свежие социологические исследования, сообщает "5 канал".

По информации журналистов, миграция заняла первое место в топе самых актуальных угроз для Украины. Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце января 2019 года.

"За" массовый выезд украинцев за границу, как основную опасность для государства, высказались более половины опрошенных. Поэтому миграция опередила даже экономический упадок, бедность, девальвацию гривни и угрозу полномасштабной войны с Россией. Проблема глобальная. Это подтверждают и специалисты. Говорят, особенно критическая ситуация с оттоком за границу рабочих рук", - говорится в исследовании.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в Украине существует модный тренд на эмиграцию, который необходимо изменить: "Сегодня в стране существует так называемая мода на эмиграцию. Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию - модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине".

Кроме того, украинцы часто попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом.

"В прошлом году от нас получили помощь 1 тыс. 265 пострадавших, подвергшихся эксплуатации в 30 странах мира. На первом месте сохраняется эксплуатация на территории Российской Федерации - это 48%. На втором месте - эксплуатация на территории Польши", - отчиталась национальный менеджер по коммуникациям Международной организации по миграции Варвара Жлуктенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111890
 
 
 Топ комментарии
 
В мозгах олигархов нужно изменить моду платить подачки на моду платить достойную зарплату.
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Какая мода? Люди едут заработать деньги,бросают дома, семьи,живут в неудобствах . О какой моде можно говорить?
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Кого би не обрали, але імміграція буде продовжуваться. Не треба закликів про моду та подібні висловлювання. Поки не буде середня зарплата на рівні 700 євро темпи імміграції будуть збільшуваться.
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Ну и к чему весь этот перечень (с большинством Киевских вакансий, где уровень з/п всегда был выше, чем в остальной Украине), к тому же зарплаты 300-350 Евро для столицы не такие уж и привлекательные, если висят вакансии. А люди уезжают не от хорошей жизни.
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Для этого нужно сделать модные условия жизни, но денег на всех модников не хватит. У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 1603
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Страшилки про рабів та скотське відношення на Заході міняється на вмовляння? Цікаво. Люди виїзджають працювати, в основному робітничих спеціальностей. Той хто тримає заводи, фабрики, цеха змушений платити більше. От такий баланс.
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Украинцы много веков жили в рабстве, и прекрасно, что после Революции имеют полное право ездить по другим странам.
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Ездить - это одно, а уезжать навсегда - это совсем другое.
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Оказывается и гривна девальвируется из-за отъездов за границу...
а не из-за печатания бумаги...
Нашли причину всех негораздов...Катай-валяй всё в кучу...
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Все ответы на происходящее в сюжетах Игоря Беркута:
Игорь Беркут. Он же Гарри Бер-Кут. Он же Игаль Гекко. Как обустроить Израиль 2.0 на Украине.
(ютуб)
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Это не МОДА,как утверждает Либанова,это просто способ выживания ! Как они далеки от народа,от его нищенской зарплаты,от удавки на шее, постоянным повышением цен на ЖКХ , на всё,включая лекарства и медицинское обслуживание.
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400 долларов Киев У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 2650 или Польша грузчиком)))) вот и весь секрет модники вы наши)

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пс. осмелюсь предположить эта тетя даже десятой части не сможет сделать У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 5711
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Там де я працюю на 12000 грн не дуже йдуть працювати, бо шукають мінімум 17000 грн У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 351
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поверь эта тетя тоже на минималке не сидит, но рассуждает как уборщица. У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 2060
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и это был не самый худший вариант бывает и такое У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 1563
Регион:Киев Зарплата: 6000 грн
В крупную рекламную компанию срочно требуется графический дизайнер, желательно с опытом работы а аналогичной должности.
Основные требования к кандидатам - опытный пользователь программ CorelDrow, AdobePhotoshop; Активная жизненная позиция, нацеленность на результат.
Обязанности: разработка макетов (ландшафтов), а так же работа с наружной рекламой
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А чого пішов попередній дизайнер? Чи ви думаєте економіку країни витягувати за допомогою дизайну?
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Дизайн это самое главное в любой продукции, упаковка гавно значит никто даже не попробует ваш самый вкусный шоколад в мире и тд и тп.
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Дизайнер може працювати на себе і вийде набагато більше.
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*******. рывками да, по истечению периода ой не факт.
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"Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию - модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине"

А ви (чинуші) спробуйте не обливати людей кислотою, не давити пішоходів на переходах, не тягнути до влади сєпарів і олігархів, і нехай до вас дійде на кінець, що інженери, лікарі, вчителі, та працівники інших професій повинні отримувати більший дохід за свою роботу ніж тітушки і рейдери.
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Так нет же ничего ж проще - «как два пальца об асфальт» - продвинуть Украину на 100 позиций вверх в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International и всего делов.
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Миграция граждан - это никакая не мода, а суровая необходимость для тех, кто не хочет "ишачить" на олигархов. В наших условиях - это благо, а не угроза. Однако директору надуманной структуры из НАН этого не дано понять. Парадокс в том, что она искренне верит в то, что говорит!
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может и не верит в то, что говорит... Просто отрабатывает свою похлёбку, в НАН.
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Ей искренне пох что говорить.
Что скажут, то она и говорит.
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Смотря в какую страну эмигрировать - если в благополучную страну, это одно, а если в ********** рашу, где помимо нищеты еще и полное засирание мозгов идеями русского мира - это совсем другое.
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Ні, у нас країна демократична. Якщо людина хоче на рашку то, ми не будемо їй заважати. Нащо ватнику та гнила Європа, хай краще на родіну валить.
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Ну, хто про що, а баба про моду. Виявляється все у нас чудово, тільки ось мода якась дурна з'явилася. Треба парочку фешен-вечорниць влаштувати з діточками "целєбріті" та рекламок навішати. І всі одразу одінуть шаровари і захочуть працбвати на Рошен.
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Народу сказки про светлое будущее ,а себе миллионные премии и зарплаты
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Погоджуюсь на всі 100! Поляки ломанулись в Америку ( Бруклін) в такій кількості, що створили власний район ( Грін Пойнт). Там тепер одні старші люди польського походження. Вся молодь залишається в Європі. Цю всю ******* еміграцію з України так і можна назвати-.модою. Весь світ, всі нації кудись мандрують не тільки українці! А люди почнуть повертатись в Україну років через п ять. Всі мої більш менш успішні друзі нікуди не поїхали. Я повернусь обов`язково.
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Эти люди ничего не собираются менять к лучшему, потому что для них это "мода"
У мізках людей потрібно змінити моду на еміграцію модою на те, щоб залишатися в Україні, - Лібанова - Цензор.НЕТ 8462
"- У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны"
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То, что происходит, у некоторых называется "управляемый хаос".
Шиддовский кремль пытается переварить Украину снаружи и изнутри.
Не без помощи Банковой.
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Змінити тренд просто . Треба почати платити чесні європейські зарплати , а не красти в робітників 70-80% заробленого . Якось же європейські працедавці можуть не красти , можуть платити чесно робітникам .
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Селедку ей, таку пургу метет, жесть просто
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Я когда еду по Украине вижу одну нищету и горе....Вот когда я буду ехать по нормальной дороге с убранними обочинами и не думать о цене на бензин и том как вижить, а везде будет радость красота и прядок...Только в таком случае с Украини перестанут узжать.....Я ета БАБА распухнувшая от злости и денег свои мозги никогда не изменит....Да и кстате нужно УБРАТЬ МАТРИАРХАТ С УКРАИНИ....Пора уже....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ мозгах людей нужно изменить моду на эмиграцию модой на то, чтобы оставаться в Украине, - Либанова
 
 
 
 
 
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