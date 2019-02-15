 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

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Бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй сообщила, что в случае, если Украине удастся вернуть деньги, то это будет не 9 миллиардов долларов, а меньше.

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"Могу сказать, что я делала все, что, возможно, пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги, - отметила Гринуэй, отвечая на вопросы. - Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем. Мое сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать".



Гринуэй, которая в ходе своей работы в ФБР осуществляла руководство командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича, привела несколько причин, почему эти усилия до сих пор не принесли результата.



Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.

"Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательно говорит о, том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй.

Также, по ее словам, злоумышленникам удалось быстро измельчить суммы наличности, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также, отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства, отметила Гринуэй.

"Сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись, иногда возвращались обратно в Украину, - заявила бывший агент. - Это было частью нашего разочарования - даже когда мы получали сообщения о переводе и могли показать, что деньги вернулись в Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств. Однако, они изменили эти законы благодаря гражданскому обществу, которое работает с правительством и говорит: "Смотрите, мы нуждаемся в собственной программе по возвращению активов".

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"В случае с Украиной мы исследовали 400 миллионов долларов. Ко времени, когда я ушла, мы не нашли большую часть этих 400 миллионов долларов, потому что с ними провели десять тысяч, или более, транзакций", - сказала она.



Экс-агент ФБР примела пример, что суммы от 10 миллионов долларов до 1500 долларов были потрачены на мебель в Испании. По ее словам, эти деньги невозможно вернуть.



Также информация о средствах режима Януковича часто была недостаточной и устаревшей.