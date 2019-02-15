 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Могу сказать, что я делала все, что, возможно, пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги, - отметила Гринуэй, отвечая на вопросы. - Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем. Мое сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать".
Гринуэй, которая в ходе своей работы в ФБР осуществляла руководство командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича, привела несколько причин, почему эти усилия до сих пор не принесли результата.
Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.
"Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательно говорит о, том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй.
Также, по ее словам, злоумышленникам удалось быстро измельчить суммы наличности, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также, отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства, отметила Гринуэй.
"Сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись, иногда возвращались обратно в Украину, - заявила бывший агент. - Это было частью нашего разочарования - даже когда мы получали сообщения о переводе и могли показать, что деньги вернулись в Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств. Однако, они изменили эти законы благодаря гражданскому обществу, которое работает с правительством и говорит: "Смотрите, мы нуждаемся в собственной программе по возвращению активов".
"В случае с Украиной мы исследовали 400 миллионов долларов. Ко времени, когда я ушла, мы не нашли большую часть этих 400 миллионов долларов, потому что с ними провели десять тысяч, или более, транзакций", - сказала она.
Экс-агент ФБР примела пример, что суммы от 10 миллионов долларов до 1500 долларов были потрачены на мебель в Испании. По ее словам, эти деньги невозможно вернуть.
Также информация о средствах режима Януковича часто была недостаточной и устаревшей.
Вільний!
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Хто раніше працював з Лазаренком, а потім переводив йому гроші?
https://gordonua.com/publications/delo-lazarenko-ili-kak-posadit-top-korrupcionera-lekciya-eks-prokurora-ssha-marty-bersh-v-kieve-138202.html
Из материалов дела следовало, что в конце 1995 года, когда господин Лазаренко стал первым вице-премьер-министром и отвечал за энергетический сектор, компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ. - "ГОРДОН"), созданной Юлией Тимошенко, ее мужем и еще одним человеком, было предоставлено эксклюзивное право на распространение российского природного газа в Днепропетровской области. А это высокопромышленная область Украины, которая потребляет очень много природного газа. Гарантии компании ЕЭСУ об эксклюзивном праве продажи газа предоставил господин Лазаренко, используя свое служебное положение.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/delo-lazarenko-ili-kak-posadit-top-korrupcionera-lekciya-eks-prokurora-ssha-marty-bersh-v-kieve-138202.html
"У нас также были проблемы с показаниями свидетелей, чтобы доказать мошенничество. Согласно законодательству США, мы не можем предоставлять суду задокументированные свидетельские показания.
Люди, проходящие в деле как свидетели, обязаны предстать перед судом лично и вживую давать показания. Это жесткие и сложные правила, установленные для того, чтобы доказательства в суде не были сфальсифицированы.
Тимошенко отказалась давать показания.
Мы делали официальные запросы в Россию, но РФ также отказалась сотрудничать."
Деньги режима Януковича не перемещались именно в США."
Источник: https://censor.net.ua/v3111885
Кто-то учится совершать преступление на кошках, а кто-то на опыте Паши Лазаренко.
https://www.segodnya.ua/politics/v-gosbyudzhet-udalos-vernut-gosudarstvennye-dengi-rashishchennye-yanukovichem-1107361.html
а Юра смог
Что её удивляет? У власти осталась та-же самая пархатая шобла, что и была..
НЭ виновна беркутня за расстрелы 100 чел.
ежели за 5 лет не доказали обратное, то тады нэвиновные.
а как пел как пел мальдивский про житипаноывамуууу!!!!!!!!!!
Вот вам и преславутые агенты США, ФБР и т.д! Кто там еще верит в теорию заговора?))И правление рептилоидов?))