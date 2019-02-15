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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:конфискация (400) ФБР (159) Янукович (30449) арест имущества (192)

 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Американские следователи признались, что "не смогли вернуть Украине ни одного доллара", выведенного за границу режимом беглого Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

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Бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй сообщила, что в случае, если Украине удастся вернуть деньги, то это будет не 9 миллиардов долларов, а меньше.

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"Могу сказать, что я делала все, что, возможно, пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги, - отметила Гринуэй, отвечая на вопросы. - Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем. Мое сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать".

Гринуэй, которая в ходе своей работы в ФБР осуществляла руководство командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича, привела несколько причин, почему эти усилия до сих пор не принесли результата.

Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.

"Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательно говорит о, том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй.

Также, по ее словам, злоумышленникам удалось быстро измельчить суммы наличности, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также, отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства, отметила Гринуэй.

"Сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись, иногда возвращались обратно в Украину, - заявила бывший агент. - Это было частью нашего разочарования - даже когда мы получали сообщения о переводе и могли показать, что деньги вернулись в Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств. Однако, они изменили эти законы благодаря гражданскому обществу, которое работает с правительством и говорит: "Смотрите, мы нуждаемся в собственной программе по возвращению активов".

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"В случае с Украиной мы исследовали 400 миллионов долларов. Ко времени, когда я ушла, мы не нашли большую часть этих 400 миллионов долларов, потому что с ними провели десять тысяч, или более, транзакций", - сказала она.

Экс-агент ФБР примела пример, что суммы от 10 миллионов долларов до 1500 долларов были потрачены на мебель в Испании. По ее словам, эти деньги невозможно вернуть.

Также информация о средствах режима Януковича часто была недостаточной и устаревшей.

Источник: https://censor.net.ua/n3111885
 
   
 Топ комментарии
 
Например 300 млн которые курченко перевел со своей офшорки на тогда главу АП пети-ложкина,про что народ узнал из сми Австрии так как ОНИ возбудили дело по отмыванию,а наш мид его замял !
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одного "Роттердам плюс" хватит, а скока таких ротердамов....
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я так зразу і зрозумів, якийсь злий тупий агресивний заєць
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життя таке.... а взагалі я мав на увазі росію......
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та ясно, просто вийожуюсь трохи, прихворів, то 100 грам ковтнув. тягне на хфілософію
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співчуваю на рахунок хвороби, і радію на рахунок 100 грам
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Вот именно. Чего там про Януковича говорить, если деньги Лазаренко и компании так и осели безвозвратно в США.
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вы нет, а мы спецконфискацию на 2 ярда провели.
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в ВСУ. чем скулить про офшоры, потрудились бы хоть одно доказательство предоставить, гнап вон так старался, что аж потом пришлось опровержение писать.
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- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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Понятное дело ГПУ арест сняло, с розыска Интерпола убрало.......
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одного "Роттердам плюс" хватит, а скока таких ротердамов....
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Конспектуй- як, майже весь час знаходячись на держслужбі або у політиці, створити таку бізнес імперію?
Вільний!
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А прізвище у агента ФБР знакове. Перекладається як "шлях зелені".
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Це факт для мислячої людини, і «многабукаффнєасіліл» для зрадофіла.
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не переживайте!, нам все Югик вернул!!! Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича - Цензор.НЕТ 7130
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Например 300 млн которые курченко перевел со своей офшорки на тогда главу АП пети-ложкина,про что народ узнал из сми Австрии так как ОНИ возбудили дело по отмыванию,а наш мид его замял !
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В Украине такая демократическая система, что придет к власти еще не один Янукович, так что случай с Януковичем не первый и не последний.
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скоро будет последним, все же Украина не резиновая
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"Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательного говорит о том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй. Источник: https://censor.net.ua/v3111885
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Хто раніше працював з Лазаренком, а потім переводив йому гроші?
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Могу рассказать о Тимошенко лишь то, что мне было известно на этапе следствия, и высказать свое личное мнение после ознакомления с доказательствами и показаниями свидетелей.

Из материалов дела следовало, что в конце 1995 года, когда господин Лазаренко стал первым вице-премьер-министром и отвечал за энергетический сектор, компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ. - "ГОРДОН"), созданной Юлией Тимошенко, ее мужем и еще одним человеком, было предоставлено эксклюзивное право на распространение российского природного газа в Днепропетровской области. А это высокопромышленная область Украины, которая потребляет очень много природного газа. Гарантии компании ЕЭСУ об эксклюзивном праве продажи газа предоставил господин Лазаренко, используя свое служебное положение.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/delo-lazarenko-ili-kak-posadit-top-korrupcionera-lekciya-eks-prokurora-ssha-marty-bersh-v-kieve-138202.html

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Там багато цікавого.

"У нас также были проблемы с показаниями свидетелей, чтобы доказать мошенничество. Согласно законодательству США, мы не можем предоставлять суду задокументированные свидетельские показания.
Люди, проходящие в деле как свидетели, обязаны предстать перед судом лично и вживую давать показания. Это жесткие и сложные правила, установленные для того, чтобы доказательства в суде не были сфальсифицированы.

Тимошенко отказалась давать показания.
Мы делали официальные запросы в Россию, но РФ также отказалась сотрудничать."


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"...злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке.
Деньги режима Януковича не перемещались именно в США."
Источник: https://censor.net.ua/v3111885

Кто-то учится совершать преступление на кошках, а кто-то на опыте Паши Лазаренко.
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На минувшей неделе Юрий Луценко держал отчет перед депутатами о том, как продвигается дело о хищении государственных денег организованной группировкой Януковича. География большой стирки бюджетных денег обширна - Кипр, Латвия, страны Азии... Затем деньги возвращались в украинские банки. В основном - в Ощадбанк. Напомним, на сегодня в госбюджет удалось вернуть полтора миллиарда долларов.
https://www.segodnya.ua/politics/v-gosbyudzhet-udalos-vernut-gosudarstvennye-dengi-rashishchennye-yanukovichem-1107361.html


а Юра смог Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича - Цензор.НЕТ 1524
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Смог потому, что эти деньги были не в США, а в других местах.
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Верните нам стульями из Испании . Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича - Цензор.НЕТ 4523 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича - Цензор.НЕТ 1093 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича - Цензор.НЕТ 4523 Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича - Цензор.НЕТ 1093
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Пять лет не хватило? Значит для них уже и пятидесяти не хватит. Нужны новые лица.
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даже когда мы получали сообщения о переводе и могли показать, что деньги вернулись в Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств.

Что её удивляет? У власти осталась та-же самая пархатая шобла, что и была..
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Значит хфёдрыч не брал ничего Ми не змогли повернути жодного долара Україні, - екс-агент ФБР Грінвей про повернення грошей режиму Януковича - Цензор.НЕТ 5379 ,раз не смогли найти . Ждемс домой дваждіневиноватого
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Та ні переполовинили і гроші і заводи-пароходи... Згадайте плівки Онищенка...
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Ну че тут сказать - гпу должно открыть уголовное дело на самих себя!! Правильно Югик ?! Ми не змогли повернути жодного долара Україні, - екс-агент ФБР Грінвей про повернення грошей режиму Януковича - Цензор.НЕТ 5740
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Если папирєдніки такие пронирливие ,боюсь про саврєменников подумать Ми не змогли повернути жодного долара Україні, - екс-агент ФБР Грінвей про повернення грошей режиму Януковича - Цензор.НЕТ 9647
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Тимошенко в арендуемом доме всё прячет,проверьте!!!
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Ну, ну ) вы верите в сказки, что она нищая и снимает особняк?) бегает «на лабутенах»,а еще недавно на колесах передвигалась! Ну прям животворяшие каблуки к больной спине и, что у аферистки нет собственного жилья. Она снимает в Козине под Киевом дом площадью 588 квадратных метров, который принадлежит ее сестре. У нее есть 4 смежные земельные участки с площадью 6 тысяч квадратных метров.
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Нет, мы верим, что Панамский оффшорник продал Рошен и на все деньги закупил снаряды взамен тех, что на складах взорвались.
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Сделано в америке, классный фильм на реальных событиях))
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Интересно, что на это ответит Луценко
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Не такі вони наші бандити і злодюги дураки щоб красти такі суми тільки для того щоб потім повернути. Та на них на кожного десятки так званих "адвокатів-рішал" і цілі так звані "юридичні кантори" далеко не безплатно "працюють" - одного Насірова в ковдру закутувало по моєму 8 таких "адвокатів-рішал"!
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НЭвиновэн янукович за деребан 100 млрд укр бюджета.

НЭ виновна беркутня за расстрелы 100 чел.

ежели за 5 лет не доказали обратное, то тады нэвиновные.

а как пел как пел мальдивский про житипаноывамуууу!!!!!!!!!!
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ну да....Деньги и США пригодятся.Я так понимаю.
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Никогда и не стояло задачи "вернуть" краденые деньги! Это лошкам на уши можно лапшу вешать, что невозможно отследить миллиарды баксов!
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А деньги, украденные Лазаренко, вернули? Без лоха и жизнь плоха.
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Ой, сколько понтов то было!!! А с первого апреля, сколько еще интересной информации получим...
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Тогда, что говорить о триллионах путина!
Вот вам и преславутые агенты США, ФБР и т.д! Кто там еще верит в теорию заговора?))И правление рептилоидов?))
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попрошенка янукобичу...Батя я стараюсь,вывожу ваше бабло через свои банки.
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Не смогли вернуть, не смогли забрать, не смогли вернуть - три большие разницы! Ми не змогли повернути жодного долара Україні, - екс-агент ФБР Грінвей про повернення грошей режиму Януковича - Цензор.НЕТ 4081
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Слабаки, у Юрика учитесь. Тот миллиардами возвращает. Так что нужно подарить им нашего генпрокурора.
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Тут не деньги надо искать,а людей высмыкивать причастных к этим деньгам.И у этих людей спрашивать, де деньги Зин?Капоне сдал бухгалтер если шо.А транзакции отслеживать,це як сторож гонится за ворами,а они в рассыпную разбежались,условившись встретиться на Кипре.Сторож так и остался стоять выбирая за кем бежать.
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Петро Мальдівський розвів українців ,як лохів змовившись з Ригами,Фірташами ,Ахметовими і іншою піздобраті*єю.ВІРА,АРМІЯ,МОВА.Вперед лохи дальше голосуйте за Пєтю,Юлю!!!
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комменты только от рашистов и местных ватников! вот уж потешаются! а мы, с затянутыми пупками. чего-то не ржем???... ну эта курица уже , допустим, в отставке. А в отставке всегда очень хочется пукнуть под нос оставшимся при должностях )))) как веревочка не вьется- все равно конец найдется. Только нам наконец пупки чуть ослабить все равно не удасться, потому что ворюги неудержимо прут во власть и всегда.
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тюююю... так а Луценко уже их вернул, а эта мадам говорит что не вернул. Если сравнивать правдивость слов Генерального Балабола и спецагента ФБР под присягой, то я конечно же верю Генеральному Балаболу. Ну правда вернул не в долларах, а в гривнах, ну и не факт что вернул - по документам вернул
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Американцы деньги взяли на строительство стены с Мексикой, не понимают .что стену с Парашей нам тоже нужно достраивать
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Не беда, на деньгах режима Януковича потренировались, а скоро уже успешно разберутся с деньгами режима Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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