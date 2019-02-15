 Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор

Как рассказал журналист Андрей Клименко на своей странице в Фейсбуке, утром в пятницу плавбаза FGS Werra вошла в пролив Босфор и позднее пришвартовалась в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил. Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", – отметил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак





