 Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор

Как рассказал журналист Андрей Клименко на своей странице в Фейсбуке, утром в пятницу плавбаза FGS Werra вошла в пролив Босфор и позднее пришвартовалась в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.
"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил. Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", – отметил Клименко.
В четверг, 15 ноября, 18 г завершилась продажа ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" компании "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", документы подписали все участники сделки. Ранее завод принадлежал корпоративным инвестфондам "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко
а допомагає, правда ж ?
Сядьте, сейчас Вас удивлю наповал. Сели ?
Турция, Болгария, Румыния есть членами НАТО, у всех этих стран есть флот, и он расположен постоянно......сидите ?......в Черном море !!! Т.е. флот НАТО постоянно в Черном море.
В этом плане Израиль молодец. Без базару загасил блохолет )(уйловских космонавтов.