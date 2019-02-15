EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  2082  21
Все про:корабль (1132) НАТО (6225) Черное море (506) Клименко Андрей журналист (27)

 Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор

В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514). Сегодня корабль зашел в Стамбул.

Как рассказал журналист Андрей Клименко на своей странице в Фейсбуке, утром в пятницу плавбаза FGS Werra вошла в пролив Босфор и позднее пришвартовалась в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил. Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", – отметил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак

Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 01

Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 02
Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 03
Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111881
 
   
 Топ комментарии
 
це щоб мокші сиділи тихесенько і не чудили.
а допомагає, правда ж ? Флагман Постійної протимінної групи НАТО FGS Werra увійде в Чорне море: корабель уже минув Босфор - Цензор.НЕТ 1852
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
хм...да куда этому флагману до Гюрзы с Петиной кузьни - консервная банка а не флагман... Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор - Цензор.НЕТ 3848
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у кацапов флагман Кузя - у нас Гюрза.. Флагман Постійної протимінної групи НАТО FGS Werra увійде в Чорне море: корабель уже минув Босфор - Цензор.НЕТ 800
 показать весь комментарий
 
она уже государственная а не пороха, отстал тьі
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ты с ума сошел соевый !!! ... или новая методичка пришла?!
 показать весь комментарий
 
Андрей
В четверг, 15 ноября, 18 г завершилась продажа ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" компании "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", документы подписали все участники сделки. Ранее завод принадлежал корпоративным инвестфондам "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко
 показать весь комментарий
 
И что ? Плавбаза ВМС Германии будет исследовать возможности для Nord Stream 3 ?
 показать весь комментарий
 
 
Цілком можливо. З Кубані на Крим, а з Криму в Європу.
 показать весь комментарий
 
це щоб мокші сиділи тихесенько і не чудили.
а допомагає, правда ж ? Флагман Постійної протимінної групи НАТО FGS Werra увійде в Чорне море: корабель уже минув Босфор - Цензор.НЕТ 1852
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас обратите внимания ,у зрады подгорит,совпадение ?
 показать весь комментарий
 
 
Вам похоже да.
Сядьте, сейчас Вас удивлю наповал. Сели ?
Турция, Болгария, Румыния есть членами НАТО, у всех этих стран есть флот, и он расположен постоянно......сидите ?......в Черном море !!! Т.е. флот НАТО постоянно в Черном море.
 показать весь комментарий
 
 
и мокши сразу вернут украинских моряков, правда же? где-то я уже такое читал...То десантный корабль НАТО зашел, то эсминец с крылатыми ракетами. А воз и ныне там. Вот когда реальные действия союзников будут, парочку ржавых кацапсинских корыт к Нептуну спустят, тогда и можно радоваться. А то с каждым разом что-то подобные новости уныние вызывают.
В этом плане Израиль молодец. Без базару загасил блохолет )(уйловских космонавтов.
 показать весь комментарий
 
Якщо пройшов Босфор, то він вже в Чорному морі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
дальше Стамбула ни-ни?
 показать весь комментарий
 
Ну почему ?Румыния тоже в НАТО, запамятовали?
 показать весь комментарий
 
Украина приветствует флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 в Черном море
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоФлагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор
 
 
 
 
 
 вверх