 "Незаконное обогащение Тимошенко": Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.
В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.
Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").
"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.
"На днях получил заявление Центра противодействия коррупции, который требовал зарегистрировать дело о незаконном обогащении кандидата в Президенты Ю. В. Тимошенко. Ну, типа забыли большие борцы с коррупцией, что это подследственность НАБУ и САП. Бывает :) Конечно, я передал заявление на рассмотрение руководителя САП. Теперь те же суперпрофессиональные антикоррупционные журналисты пишут, что НАБУ и САП отказываются выполнять указание Луценко и не хотят открывать производство. Уважаемые журналисты и неуважаемые скунсы, не стоит играть в эти игры. Потому что нам вместе жить в одной стране. Хотелось бы, чтобы ненависти и лжи в ней было как можно меньше", - заявил позже Луценко.
Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Вот вам не сообщают, но в Риме каждые выходные народ манифестует. Чуть что - и на площадь. Даже если это мирные манифестации, всё равно не молчат.
Святую Тварь нужно было посадить ещё в 90-х. За лазаренковщину и за откаты, за смазливое ипло и за коррупцию, за маниакальную тягу во власть и за просранную Оранжевую Революцию, за ширку с януковощем и за отказ давать показания в Штатах по делу лазаренко, за хи-хиканье с ****** при войне кацапов с Грузией и за отсутствие вменяемой позиции в войне Украины с московией, за отсутствие в зале заседаний при принятии решений по ключевым голосованиям и за кабальный договор по газу с москвой и отсутствие совести, за юлину тысячу и популим, за ложь, ложь, и беспринципную ложь.
Киборгов поубивали, наши полягли под Иловайском и Дебальцево, и никто не ответил. Моряков в Азовском море взяли в плен. парашинских пленных отдали. насирова выпустили. Суд над гепой стоит. Отопление средней квартиры в месяц = средней зп.
бизнес не оставил, разве можно такому в презы?
Надеюсь, после выборов их станет меньше.
А петю хочется забыть, как плохой сон. Кошмарный сон.
Надеюсь, что новый президент догадается взять Саакашвили генпрокурором.
На втором сроке свинюка построит такое же авторитарное государство, как у соседей. Собственно, оно уже рядом, дышит в затылок. Именно поэтому категорически нельзя за него голосовать. Кто угодно, но не Свинорыл.
А что касается Тимошенко, то она полная дура, что когда-то пыталась спасти картавое ничтожество от тюрьмы и взяла его жинку к себе в партию. Как можно было не разглядеть столько дерьма в этой семейке адамсов...
И буде уже Тимошенко вам, плокулолы, опа ча устраивать насчет ваших "законных" збагачень.
Николай Сванидзе, «Эхо Москвы» 08.02.2019
Больше нечего сказать....