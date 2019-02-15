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Все про:ГПУ (9011) Луценко (7322) Тимошенко (24117) САП (981)

 "Незаконное обогащение Тимошенко": Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции (обновлено)

Заявление о возможном совершении преступления народным депутатом Юлией Тимошенко направлено в САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.

В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").

"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.

"На днях получил заявление Центра противодействия коррупции, который требовал зарегистрировать дело о незаконном обогащении кандидата в Президенты Ю. В. Тимошенко. Ну, типа забыли большие борцы с коррупцией, что это подследственность НАБУ и САП. Бывает :) Конечно, я передал заявление на рассмотрение руководителя САП. Теперь те же суперпрофессиональные антикоррупционные журналисты пишут, что НАБУ и САП отказываются выполнять указание Луценко и не хотят открывать производство. Уважаемые журналисты и неуважаемые скунсы, не стоит играть в эти игры. Потому что нам вместе жить в одной стране. Хотелось бы, чтобы ненависти и лжи в ней было как можно меньше", - заявил позже Луценко.

Незаконное обогащение Тимошенко: Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции 01

Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111877
 
   
 Топ комментарии
 
Грязно, очень грязно работает диабетик. Это говорит об одном, чует свою скорую кончину, мародер
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Луценко надо самому себя и бабу Ягу с сыночком проверить. Во где за пять лет накрали и откаты за продажу уголовных дел наполучали. ГПУ супермаркет по продаже уголовных дел. И все папередники не виноваты.
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Зачем картавого Юрика выпустили, если судьи и прокуроры пошли на повышение в том числе и 2 в Генпрокуратуре?
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Лучше про своего нищеброда расписывайся. Видать, уже аллергия от шоколада.
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Правильно пересадить всех конкурентов, оставить только Бойко (все таки родная кровь по партии ПР) и тогда можно побеждать в первом туре, а лучше вообще объявить себя пожизненным президентом, а Аваков уже сообщил, что разгонит любой майдан.
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Не знаю,как кому,а этому недопрокурору ВТОРОЙ СРОК точно обеспечен.
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Чтоб постоять за себя и народ, необходимо огромное мужество. Но я вижу, украинцы - не французы. Мы терпилы, пассивные.За что и платим.
Вот вам не сообщают, но в Риме каждые выходные народ манифестует. Чуть что - и на площадь. Даже если это мирные манифестации, всё равно не молчат.
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Очень правильное, но запоздалое решение.
Святую Тварь нужно было посадить ещё в 90-х. За лазаренковщину и за откаты, за смазливое ипло и за коррупцию, за маниакальную тягу во власть и за просранную Оранжевую Революцию, за ширку с януковощем и за отказ давать показания в Штатах по делу лазаренко, за хи-хиканье с ****** при войне кацапов с Грузией и за отсутствие вменяемой позиции в войне Украины с московией, за отсутствие в зале заседаний при принятии решений по ключевым голосованиям и за кабальный договор по газу с москвой и отсутствие совести, за юлину тысячу и популим, за ложь, ложь, и беспринципную ложь.
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бпписты убирают настоящих конкурентов, Тимошенко Юлия Владимировна их главный конкурент. Она ведет себя толерантно, а шавки типа ляшки,бойка,мураева,медведчука,видкула,садового- это асе подсадные утки. Смотришь на всех каналах пиарят будкостроителя на всех каналах за деньги налогоплательщиков. Ездит по Украине с Томосом - то же за счет налогоплательщиков. А Тимошенко сколько не сади она не в чем не виновата. А Луценкам позор, пропхнулись в зраду под предлогом мы за Тимошенко, а теперь как бабы на базаре поливают грязью.
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А че там кукарекает старуха с косой, Тюлька? Говорят, это косатое чмо свою косу распустила после пластической операции. Ей так натянули шкуру на морде лица, что рот стал аж до ушей, как у жабы, а завязали ее шкуру на шее, и она теперь прикрывается своей новой прической.
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Скорей бы уже выиграл кто-угодно, кроме пап, чтоб стэцьков свело под ноль!
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И за кого - у которого лучшие друзья хвирташ, мертведчук, ахметка итд. прибыль - в оффшоры. богданы на передовую неисправные.
Киборгов поубивали, наши полягли под Иловайском и Дебальцево, и никто не ответил. Моряков в Азовском море взяли в плен. парашинских пленных отдали. насирова выпустили. Суд над гепой стоит. Отопление средней квартиры в месяц = средней зп.
бизнес не оставил, разве можно такому в презы?
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йулия владимировна, это вы? не признал... Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2888
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вона никогда не была моей фавориткой. Так что вы не ошиблись, не признав.
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уви... вони просто змінять .опу для лізання...
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Это точно. Я тоже очень жду, когда же эти порохоботы перестанут тут гавкать из-за угла на всех демократических кандидатов.
Надеюсь, после выборов их станет меньше.
А петю хочется забыть, как плохой сон. Кошмарный сон.
Надеюсь, что новый президент догадается взять Саакашвили генпрокурором.
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Юра схоже спішить стати невиїздним. . Разом зі всім своїм сімейством. Ну в ЦПК очевидно свогє вже взяли , і тепер переходять на роботу в АП. Та і чи сподобається це їх донорам , що грають на стороні влади , щей під час виборів .
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Жопа горит у кумовьёв! Да и шмара "третьего тысячелетия" задымелась.
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Вот она, вершина торжества порохатой демосратии, установившейся в Украине. Да и на цензоре тоже. Всем, кто неугоден мерзотному Свинорылу, пытаются не дать слова, закрыть, посадить, заблокировать.

На втором сроке свинюка построит такое же авторитарное государство, как у соседей. Собственно, оно уже рядом, дышит в затылок. Именно поэтому категорически нельзя за него голосовать. Кто угодно, но не Свинорыл.

А что касается Тимошенко, то она полная дура, что когда-то пыталась спасти картавое ничтожество от тюрьмы и взяла его жинку к себе в партию. Как можно было не разглядеть столько дерьма в этой семейке адамсов...
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Интересно, что хло дал воной взамен 450 за газ.
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Сейчас параша поставляет газ по 165 *** .А теперь посмотри в платёжку . НА 50 % упала цена на газ на мировых биржах с ноября . А наш , твой , мой газ только растёт . Ответь , почему?
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Український політикум , попереду планети всієї , кидок соратника чи партнера в них є доблестю. Це видно і по Луценко, Яценюку ,Ляшку а особливо по Турчинову .. Так що помилка не її а всіх українців , які втратили орієнтири і підлість сприймають як доблесть.
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Ой что будет через пару месяцев. Перед глазами сцена из 95 квартала, когда наступает 9 марта... "Незаконне збагачення Тимошенко": Луценко доручив САП розглянути заяву Центру протидії корупції - Цензор.НЕТ 9225
И буде уже Тимошенко вам, плокулолы, опа ча устраивать насчет ваших "законных" збагачень.
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Питання у кого буде друга ходка, у Пєті , чи у Юлі, жорстока гризня за корито, голосуйте за українців.
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Як же ж хочеться позбавитися головного конкурента на виборах. Петя готовий йти на все, щоб посидіти біля кормушки ще. Яке ж це кодло підле.
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Югік,заїдь на пляж,візьми піску відро--пора чистити люмінієву кружку.
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після виборів,за декілька місяців вся бппешна і риго-шваль а їх буде сотні сядуть на дуже тривалі терміни з конфіскацією,ті які зригнуть будуть знайдені і скоріше за все ліквідовані.
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Кстати , Юля обещала ... Никто не в курсе ? У неё все козыри в руках (досье на ворьё) .А у клоуна что ? Фейковая программа ? ( О сволочолом и не вспоминаю ) ...
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"Если будет Тимошенко, ох, мы с ней хлебнем. Потому что девушка хитрая, девушка умная, девушка недобрая. Девушка гораздо более виртуозная, чем Порошенко. И мы с ней «нарадуемся», как с Трампом...."
Николай Сванидзе, «Эхо Москвы» 08.02.2019

Больше нечего сказать....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Незаконное обогащение Тимошенко": Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции (обновлено)
 
 
 
 
 
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