 Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.

В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").

"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.

"На днях получил заявление Центра противодействия коррупции, который требовал зарегистрировать дело о незаконном обогащении кандидата в Президенты Ю. В. Тимошенко. Ну, типа забыли большие борцы с коррупцией, что это подследственность НАБУ и САП. Бывает :) Конечно, я передал заявление на рассмотрение руководителя САП. Теперь те же суперпрофессиональные антикоррупционные журналисты пишут, что НАБУ и САП отказываются выполнять указание Луценко и не хотят открывать производство. Уважаемые журналисты и неуважаемые скунсы, не стоит играть в эти игры. Потому что нам вместе жить в одной стране. Хотелось бы, чтобы ненависти и лжи в ней было как можно меньше", - заявил позже Луценко.

Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.