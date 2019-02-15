 Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.
В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.
Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").
"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.
"На днях получил заявление Центра противодействия коррупции, который требовал зарегистрировать дело о незаконном обогащении кандидата в Президенты Ю. В. Тимошенко. Ну, типа забыли большие борцы с коррупцией, что это подследственность НАБУ и САП. Бывает :) Конечно, я передал заявление на рассмотрение руководителя САП. Теперь те же суперпрофессиональные антикоррупционные журналисты пишут, что НАБУ и САП отказываются выполнять указание Луценко и не хотят открывать производство. Уважаемые журналисты и неуважаемые скунсы, не стоит играть в эти игры. Потому что нам вместе жить в одной стране. Хотелось бы, чтобы ненависти и лжи в ней было как можно меньше", - заявил позже Луценко.
Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
народ Украины быстрее засудит Порошенко.
Видеоролик в Ютубе: "Да пошел ты."
(Теплые проводы Порошенко в Харькове.)
6 мин. ·
У Порошенка і його ручної Генпрокуратури - істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.
Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі - йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.
Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.
Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини: https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-povidomila-amerikansku-…
Влада ніби нова, а методи - ті ж самі, що були в Януковича. Технології - відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий
Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів
Ну нічого ж не вийде Програєте - то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді.
- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть.(с)
Вас пять лет кубло доит и пополняет свои закрома...НЕ в казну и на нужды гос-ва!!
А если вы проглотите преследование оппонентов накануне выборов...то грошь вам цена в базарный день.
Флаг поменяй, лаптеногий
Всего речь шла о выплате 390 тыс долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа "
10.04.18 18:13
Юлія Тимошенко повідомила американську компанію про неможливість співпраці з лобістами
«Водночас ви добре знаєте, що даний контракт укладався без мого відома. Вивчивши певні деталі угоди, змушена повідомити вам, що за українським законодавством я не маю права прийняти такий коштовний подарунок», - заявила лідер «Батьківщини».
«Саме тому, ще раз дякуючи за небайдужість, я повідомляю вам про неможливість співпраці з фірмою Avenue Strategies
Націона́льне антикорупці́́йне бюро́ Украї́ни (НАБУ- правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.
Бюро розслідує корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії «А».
Только не рассказывайте про благотворительные взносы от пепсионеров.
Вот "честный" генеральний кум пропил на Сейшелах , за неделю , 52 000 эвро
За тот же строк "инкогнито" Пётр пропил на Мальдивах в 10 раз больше своего кума.
Так поделитесь же инфой о мартотратстве Юльки. Или в методичках такого не пишут?
Згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731, претендент на зайняття посади державного службовця підписує попередження про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. У разі порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, державний службовець несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.
За його словами, САП і НАБУ не хочуть "гратись" у політику.
Правоохоронці не збираються відкривати провадження проти кандидатів у президенти напередодні виборів.
"Луценко має право самостійно відкривати це провадження", - зазначив співрозмовник.
Слідчі та прокурори посилаються на рішення суду, який раніше відомивився змушувати їх починати розслідування проти Тимошенко, як просив "Центр протидії корупції".
Водночас у НАБУ повідомляють, що станом на 15 лютого детективи Національного бюро не отримували заяви за фактом можливого вчинення народним депутатом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України, яку, згідно з офіційним повідомленням, Генеральна прокуратура скерувала до САП.
Відкривай проти Юлі кримінальну справу!
Ну же! Ну!
Не сци!
Попитка не питка. Якщо використовувати твій сленг - "Гражданскіх атсечь!".
А раптом тобі не прийдеться ламати голову куди тікати, і народ вирішить сам, куди тебе дівати, ще до 31 березня.
Пе-ця! Пе-ця!
Від-кри-вай! Від-кри-вай!