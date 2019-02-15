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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9011) Луценко (7322) Тимошенко (24117) САП (981)

 Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ (обновлено)

Заявление о возможном совершении преступления народным депутатом Юлией Тимошенко направлено в САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.

В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").

"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.

"На днях получил заявление Центра противодействия коррупции, который требовал зарегистрировать дело о незаконном обогащении кандидата в Президенты Ю. В. Тимошенко. Ну, типа забыли большие борцы с коррупцией, что это подследственность НАБУ и САП. Бывает :) Конечно, я передал заявление на рассмотрение руководителя САП. Теперь те же суперпрофессиональные антикоррупционные журналисты пишут, что НАБУ и САП отказываются выполнять указание Луценко и не хотят открывать производство. Уважаемые журналисты и неуважаемые скунсы, не стоит играть в эти игры. Потому что нам вместе жить в одной стране. Хотелось бы, чтобы ненависти и лжи в ней было как можно меньше", - заявил позже Луценко.

Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ 01

Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111877
 
 
 Топ комментарии
 
Грязно, очень грязно работает диабетик. Это говорит об одном, чует свою скорую кончину, мародер
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Луценко надо самому себя и бабу Ягу с сыночком проверить. Во где за пять лет накрали и откаты за продажу уголовных дел наполучали. ГПУ супермаркет по продаже уголовных дел. И все папередники не виноваты.
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Зачем картавого Юрика выпустили, если судьи и прокуроры пошли на повышение в том числе и 2 в Генпрокуратуре?
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Льют барыго-кролики ушаты дерьма на реальных конкурентов...Это не поможет, чемоданы уже сейчас, можно паковать.. Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3954 Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6630
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Пока соевые будут собираться расследовать фейковые нарушения Юли, судить ее,
народ Украины быстрее засудит Порошенко.
Видеоролик в Ютубе: "Да пошел ты."
(Теплые проводы Порошенко в Харькове.)
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Давайте разберёмся....- Что за ЛАЙНО под шёколадной глазурью ???
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Вану ж, начебто, чесна, чого переживать?
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да срать она будет на эту порошенковскую вошь! киреева пусть достнет еще...гюгик сраный. Как они ссут))))...Да Бог Юльке дойти до президента и эта шушера будет искать 5-й угол.
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Юлія Тимошенко
6 мин. ·

У Порошенка і його ручної Генпрокуратури - істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.
Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі - йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.

Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.
Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини: https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-povidomila-amerikansku-…
Влада ніби нова, а методи - ті ж самі, що були в Януковича. Технології - відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 569
Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 569
Ну нічого ж не вийде Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 569 Програєте - то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді.
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- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть.(с)
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Оно читало про декларацию порошенко и замечания про несоответствия?
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Волкер там что-то сопел про "честные выборы"....а как вам это????
Вас пять лет кубло доит и пополняет свои закрома...НЕ в казну и на нужды гос-ва!!
А если вы проглотите преследование оппонентов накануне выборов...то грошь вам цена в базарный день.
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Вас, вы ...

Флаг поменяй, лаптеногий
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Прокуратура просто формально переслала полученную филькину грамоту ЦПК для ее рассмотрения в САП. До того ее щупали другие органы и возвращали. Такое будет и на сей раз.
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Как я уже постил, у старухи с косой ее ядерный електорат - 15%, Не видеть Тюльне второго тура, как свинье своих ушей. Ну а во втором туре мой президент, Петр Алексеевич, сотрет в порошок Бенину комнатную собачку в порох.
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Как это по совковому, по рабски "мой президент"
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Тебя Юрик уже ни чего не спасет. А вот после 31 марта будет рассмотрено незаконное назначение тебя прокурором.
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К сожалению не получится - Рада проголосовала.
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Ну и за себя не забудь подать заявку о незаконном обогащении , калтавый ты наш !
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" Следует напомнить, что согласно публикациям украинских и иностранных СМИ, американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Юлии Тимошенко.
Всего речь шла о выплате 390 тыс долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа "

10.04.18 18:13

Юлія Тимошенко повідомила американську компанію про неможливість співпраці з лобістами

«Водночас ви добре знаєте, що даний контракт укладався без мого відома. Вивчивши певні деталі угоди, змушена повідомити вам, що за українським законодавством я не маю права прийняти такий коштовний подарунок», - заявила лідер «Батьківщини».
«Саме тому, ще раз дякуючи за небайдужість, я повідомляю вам про неможливість співпраці з фірмою Avenue Strategies
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Пане Луценко, відкрийте кримінальну справу проти Порошенка за фактами порушення ст.13 ст. 24 ст.99 Конституції України, за фактом 7 січня 2018, привітання українців з Різдвом з Володимирського Собору, а в цей час Порошенко відпочивав на Мальдівах. Це факти які не потребують розслідувань. І це не повний перелік дій, а також бездіяльності Порошенка як гаранта Конституції.Таких громадян в демократичних країнах взагалі не допускають до політичної діяльності.
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вот мрази соевые, даже овощ заказал американскую фирму за 10 млн. дол. по поиску активов и он ничего не доказали, а эти мародеры только воздух сотрясают, пытаясь повесить лапшу на уши народу
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Ира будет в авторитете на зоне,с такой то рожой..
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Держслужбовці категорії "А" це профіль НАБУ. Їм і передали.

Націона́льне антикорупці́́йне бюро́ Украї́ни (НАБУ- правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.
Бюро розслідує корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії «А».
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Судя по сборищу и крикам кремлеюлеботов, давно надо было спросить "откуда деньги". У нее доходы,судя по декларациии, меньше в тысячи раз,чем она тратит.
Только не рассказывайте про благотворительные взносы от пепсионеров.
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Мем, а сколько Юля тратит?

Вот "честный" генеральний кум пропил на Сейшелах , за неделю , 52 000 эвро
За тот же строк "инкогнито" Пётр пропил на Мальдивах в 10 раз больше своего кума.

Так поделитесь же инфой о мартотратстве Юльки. Или в методичках такого не пишут?
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Люблю дивитися на вернісажі від Жулькі Аблігації.. 😁😁😁
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Поручил? Як Генпрокурор може "поручить" незалежній прокуратурі. В тексті чітко видно, що справа не є компетерцією Генпрокуратури тому її передають САП. Для чого перекручувати? Щоб потім накинути на Генпрокурора і паралельно АП за утиски опозиційних кандидатів?
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це просто прекрасно... дивіться що я вчора надибав!!! Юрій Луценко покажи це своєму пахану.. Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII в редакції статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР державний службовець не має права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, а також організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731, претендент на зайняття посади державного службовця підписує попередження про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. У разі порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, державний службовець несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не планують розпочинати розслідування проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.
За його словами, САП і НАБУ не хочуть "гратись" у політику.
Правоохоронці не збираються відкривати провадження проти кандидатів у президенти напередодні виборів.
"Луценко має право самостійно відкривати це провадження", - зазначив співрозмовник.
Слідчі та прокурори посилаються на рішення суду, який раніше відомивився змушувати їх починати розслідування проти Тимошенко, як просив "Центр протидії корупції".
Водночас у НАБУ повідомляють, що станом на 15 лютого детективи Національного бюро не отримували заяви за фактом можливого вчинення народним депутатом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України, яку, згідно з офіційним повідомленням, Генеральна прокуратура скерувала до САП.
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Луценкові потрібно ще арештувати Тимошенко - і ім"я наступного президента можна вважати відомим...
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Чув в новинах, що САП і НАБУ послало Юру - сказали, що не дадуть втягнути себе в політичні ігри -- респект хлопцям!!!
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тварь алкашная, ротердамы барыгины не пробовал расследовать?
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Давай! Давай, Порошенко!
Відкривай проти Юлі кримінальну справу!
Ну же! Ну!
Не сци!
Попитка не питка. Якщо використовувати твій сленг - "Гражданскіх атсечь!".
А раптом тобі не прийдеться ламати голову куди тікати, і народ вирішить сам, куди тебе дівати, ще до 31 березня.
Пе-ця! Пе-ця!
Від-кри-вай! Від-кри-вай!
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Лавочник НИКОГДА не станет джентльменом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ (обновлено)
 
 
 
 
 
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