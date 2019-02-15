 Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.
В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.
Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").
"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.
Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
которые прошла ЮВТ - ей бояться нечего. Под нее копали начиная с Кучмы, больше
всех постарался проффэссор. Были задействованы: милиция, ГПУ, СБУ, ДФС.
И что? Нарыли ноль целых ноль десятых. Высшие Европейские институты назвали
судилище над Юлей политическим преследованием. В частности, ЕСПЧ, вообще, признало
арест Юли незаконным и обязало государство Украина выплатить Тимошенко компенсацию.
Ненавижу лошадь лаврова, но в данном случае процитирую его:
"Дебилы ***..."
Арешт це не вирок. У нас таке законодавство, що затримати людину законно, майже неможливо. Є рішення ЄСПЧ по її вироку?
После этого и молодежь вернётся и заробитчане - так как по сути мы нужнымтолько на родине
народ має у щось вірити, не важливо у що.
спочатку у повернення вкладів Ощадбанку СРСР, тепер у повернення заробітчан? Хто поїхав там жити, той ніколи не повернеться, а хто тільки заробити, то він повернеться і в країну Пеці, і Юлі, і навіть Чорта лисого...
народ на субсидіях... 90% цього народу шахраї, яким місце у в'язниці. В усякому разі, з тих кого знаю особисто я - НІХТО не має права на ті субсидії, що отримують і є жебраками тільки на папері, завдяки зарплатам у конвертах, ухиленню від сплати податків і т.п.
Не голосующий за Тимошенко - голосует за
Оффшоренко...
за Порошенко-Тимошенко?» … очередной раз убедился, с кем имею дело, и выключил
ящик.
глава государствачеловек нонсенс .)
по судилищу над Тимошенко не хотите. Пусть юлеботы (огенты кремля) верят Европе, да?
Как-то, мягко говоря, это неправильно.
"Повідомляється, що на початку 2018-го року ціле газове родовище на Полтавщині відійшло оточенню президента Порошенка за безцінь, хоча держава могла отримати за нього в десять разів більше.
За даними програми, розслідувати ймовірну високопосадову корупцію взялися детективи Національного антикорупційного бюро України.
Зазначається, що своє розслідування проводять і підлеглі Луценка, відмовляючись передати матеріали справи в Антикорупційне бюро за підслідністю.
"Чи є підстави вважати, що мета ГПУ, яку очолює кум президента, - покарати винних і забрати родовище в оточення Порошенка? Чи це якась зовсім інша гра, не в інтересах держави?", - йдеться у розслідуванні.
Повідомляється, що нині ГПУ у суді намагається оскаржити рішення Державної служби геології та надр України про продаж спецдозволу на видобування газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області - компанії "Аркона Газ-Енергія". Підстава - підозра у порушенні процедури видачі такої ліцензії. Вимога - визнати наказ Держгеонадр протиправним і скасувати його.
За даними журналістів, спецдозвіл видобувати газ та газовий конденсат на одному з найбільших родовищ Полтавщини - Свистунківсько-Червонолуцькому - Держгеонадра отримала приватна "Аркона Газ-Енергія" у травні 2017-го.
"Це відбулося без аукціону. Термін - 20 років. Ціна питання - близько 4 мільйонів гривень", - йдеться у розслідуванні.
Наголошується, що напівдержавна "Укрнафта", яка роками досліджувала й розробляла родовище на Полтавщині і також претендувала на цю ліцензію, була готова заплатити за неї вдесятеро більше - 45 мільйонів гривень, проте їй двічі відмовили через нібито невідповідність документів і великий податковий борг.
У розслідуванні розповіли, що компанію "Аркона", якій вдалось практично за безцінь придбати право видобувати газ, контролює оточення Порошенка."
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29770600.html
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/15/7206732/
как сказал один из комментаторов на УП
народ Украины быстрее засудит Порошенко.
Видеоролик в Ютубе: "Да пошел ты."
(Теплые проводы Порошенко в Харькове.)
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У Порошенка і його ручної Генпрокуратури - істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.
Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі - йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.
Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.
Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини: https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-povidomila-amerikansku-…
Влада ніби нова, а методи - ті ж самі, що були в Януковича. Технології - відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий
Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів
Ну нічого ж не вийде Програєте - то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді.
Вас пять лет кубло доит и пополняет свои закрома...НЕ в казну и на нужды гос-ва!!
А если вы проглотите преследование оппонентов накануне выборов...то грошь вам цена в базарный день.