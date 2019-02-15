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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9011) Луценко (7322) Тимошенко (24117) САП (981)

 Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ

Заявление о возможном совершении преступления народным депутатом Юлией Тимошенко направлено в САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.

В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").

"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111877
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко надо самому себя и бабу Ягу с сыночком проверить. Во где за пять лет накрали и откаты за продажу уголовных дел наполучали. ГПУ супермаркет по продаже уголовных дел. И все папередники не виноваты.
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Грязно, очень грязно работает диабетик. Это говорит об одном, чует свою скорую кончину, мародер
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У нас был хоть один прокурор, который хоть немного отличался от кучи говна? Причём Луценко вроде как самая мерзкая куча из всех...
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Как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже. Нет, щикаладное. Ведь в отличии от щикаладных марадеров, настоящей женщине в нашей стране гораздо тяжелее чего либо добиться и пробиться на верх, не используя постель. Юлька - не пользовалась известным методом, за что ей отдельное уважение. Значит - умная и толковая женщина. А еще красивая - жопа большая, красивая, стройные ножки без варикоза, туфельки, спереди тоже ничего, грудь есть, морда интересная, следит за собой, одна косметика с макияжем и прочим сколько времени и усилий требует, не говоря о бабках, по своей жене знаю, опять же - не разожралась до размеров украинской белой свинки как все щикаладные крысы с пецей во главе - значит вдвойне молодец!
Дибил Пеця - крыс на ее фоне выглядит как опустившийся алкаш. Может, хоть у нее что получится?
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Та як же не користувалася? Останній ліжковий трофей- Сергій Лєщенко.
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замала для лярда парковка... у нас в дворі міськради і те крутіші...
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Невже стецькових вистачає на таку автівку? Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3510
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Как стало известно из информированных источников, с целью сбить рейтинг Тимошенко и Зеленского, в штабе Петра Порошенко принято решение за неделю до выборов заявить, что есть неопровержимые доказательства того, что Зеленский является внебрачным сыном Юлии Владимировны от Медведчука. Генеральный прокурор на основании этого выпишет Тимошенко справку о подозрении в государственной измене и на сессии ВР в категорической форме потребует отложить выборы до проведения международной генетической экспертизы!
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не можно так, Шуфрич повіситься, не витримає зради.
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Скажіть- як може перемогти Порошенко (навіть теоретично) , якщо біля 80% виборців незадоволені результатами його роботи на посаді ? Це що - незадоволені ним українці проголосують щоб він й надалі продовжив знущатися над ними? Тоді це буде однозначний діагноз виборців- ДЕБІЛИ!
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А нука щиколадное, поясни ка мне, почему при Юлечке платежки за газ и комунальные в целом я платил что то около 150 гривен, а при таком по вашим словам умном и блестательном пеце в 12 раз больше? Арбайтен шнелль, щиколадное, отрабатывай рошенку бигом!
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Ось вам приклад коли клоун на високу посаду попадає...
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поцелуй Иуды......ждем-с когда юга на иве повесится.
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А тепер моя улюблена фотка! Вчись Юла, як треба
Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 862
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Бичок ледве встиг повернутися правильним боком. А то фото було б ще цікавіше. Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9206
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Похоже у соевых крыша окончательно поехала. После всех проверок, расследований,
которые прошла ЮВТ - ей бояться нечего. Под нее копали начиная с Кучмы, больше
всех постарался проффэссор. Были задействованы: милиция, ГПУ, СБУ, ДФС.
И что? Нарыли ноль целых ноль десятых. Высшие Европейские институты назвали
судилище над Юлей политическим преследованием. В частности, ЕСПЧ, вообще, признало
арест Юли незаконным и обязало государство Украина выплатить Тимошенко компенсацию.
Ненавижу лошадь лаврова, но в данном случае процитирую его:
"Дебилы ***..."
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нет они еще тупее и у них отчаянное положение. гнойного пецю разорвут свои же
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В частности, ЕСПЧ, вообще, признало арест Юли незаконным

Арешт це не вирок. У нас таке законодавство, що затримати людину законно, майже неможливо. Є рішення ЄСПЧ по її вироку?
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Так вони ж, придурки, бабоси Юлі шукали в європейських банках. А треба було в російських.
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Все дело в том, что когда у Обамы , например, закончился срок президентства, то он взял свою Мишель , своих детей и пару чемоданов и переехал к себе домой . Ну а тут же , как все злямженное уволокти, как скрыть доходы во время войны и мародерство? Для этого нужно вечное президентство как в рашке. Безальтернативный Петя и его верный слуга юра понимают , что после их ухода из политики у нас будет таки не декоративный , а нормальный генпрокурор и такое же набу - и тогда им кранты. Этих двух ведомств даже плюс нормальные законы, которые разрешают, а не запрещают , но за деньги чиновнику - можно, - и все! Страна поднимется ! Я делаю ставку на всего два года!
После этого и молодежь вернётся и заробитчане - так как по сути мы нужнымтолько на родине
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Наивный вы человек,они утопят нас в крови скорее,чем отползут от корыта.
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После этого и молодежь вернётся и заробитчане - так как по сути мы нужнымтолько на родине

народ має у щось вірити, не важливо у що.
спочатку у повернення вкладів Ощадбанку СРСР, тепер у повернення заробітчан? Хто поїхав там жити, той ніколи не повернеться, а хто тільки заробити, то він повернеться і в країну Пеці, і Юлі, і навіть Чорта лисого...
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Я лично знаю таких людей. Знаю Пэтро в Испании , который наелся той Испании и хочет у себя дома открыть свой собственный автосервис. Знаю многих других, которые уже задолбались работать на кого- то на чужбине. Если им дать возможность у себя на Родине быть хозяевами, то все вернутся. Большая часть. Более сильными и продвинутыми. Нам необходим креативный средний класс, это основа основ Украины, а не богатые порошенки и народ на субсидиях.
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Чим це суперечить тому, що я написав? Тисячі цих Пєтро на Закарпатті відкрили свій бізнес і вже давно повернулись, що значить "дати їм можливість"??? Вони ще не заробили на цей бізнес? Розумію, "ви" дуже пізно почали туди їхати, прийде час повернуться.
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я і є середній клас, як я можу сам собі не подобатись? Я би навіть сказав, що я у захваті, сам від себе
народ на субсидіях... 90% цього народу шахраї, яким місце у в'язниці. В усякому разі, з тих кого знаю особисто я - НІХТО не має права на ті субсидії, що отримують і є жебраками тільки на папері, завдяки зарплатам у конвертах, ухиленню від сплати податків і т.п.
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Знаєте, спостерегла різницю між українськими й російськми заробітчанами. Росіяни повертатися наче й не збираються. Купують квартири (хто може), відкривають якийсь бізнес, вкладають у нього гроші. А українські заробітчани як мурашки - усе додому. Купити квартиру дітям - в Україні. І власну хатинку треба відремонтувати, ту, що в Україні (бо де ж іще?). Навіть якщо діти теж в Італії, то хатинка вдома все одно має бути. І гроші треба не в якийсь там італійський бізнес вкласти, а передати додому, в Україну. А якщо й відкривати якусь власну справу, то таку, щоб можна було будь-коли закрити, щоб повернутися додому. А якщо гроші відкладаються на рахунок в італійському банку, то лиш для того, щоб, коли прийде час, гарненько привезти ті гроші в Україну і щось відкрити. Російські заробітчани рвуть пуповину, яка їх пов'язує з домом, а українці - ні. Якщо молоде дівча вискочило заміж за італійця чи хлопець одружився з синьориною, то вже нікуди подітися, та й то вони будуть їздити додому і примусять свою половинку любити Україну не менш, ніж Італію. А старша пані взагалі притягне італійця в Україну, і таких випадків вже повно. Питаєш: куди їдеш? - Та додому. Ніколи не скажуть "в Україну", а тільки "додому". А ось коли їдуть в Італію, то ніколи не скажуть - "додому", а тільки "в Італію", навіть якщо прожили там багато років і навіть забрали дітей. Ось такі реалії. Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8918
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Не голосующий за Тимошенко - голосует за
Оффшоренко...
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покуй, я за Гриценко голосую, а ви із своїми обома корупціонерами йдіть ...
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Правильно. Нормальний противсіх був завжди абинеюлькою, яка реально за янека, або за пороха. Правильно
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Ні не вірно, я за Гриценко і вам це добре відомо.
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і так, на тих виборах я голосував за Юлю, по принципу за менше зло, бо Яник для мене повне зло і лайно москальське.
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Включил за долгое время зомбоящик…Натолкнулся на Рабиновича…Послушал… Говорит, как будто бы, многое правильно…Но когда услышал фразу: «Вы что, хотите опять проголосовать
за Порошенко-Тимошенко?» … очередной раз убедился, с кем имею дело, и выключил
ящик.
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да у гнойных свиней срака подгорает, понимают, что их юлька на ремешки пустит. Как обосранную свиню так и картавое падло))))
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44 дні... Скільки треба народу України, щоб витримати потоки лайна одне на одного від кандидатів та їх команд. У мане таке враження, що тільки під час виборів час рухається повільніше. (((
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кто-то что-то ожидал другого от подстилок януковича?
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Небось Артурчик, друг Безлера, кляузу накатал?
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чому? навіть пропан на ЗАС подешевшав, долар, євро... Є хтось, хто не розуміє що відбудеться відразу після виборів? То куди поспішати, насолоджуйтесь.
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картавый чиряк завонял напоследок))))) но ничего не выйдет югочка))))) ведь успех следующего президента в любом случае будет зависеть от того насколько быстро он пересажается вашу маланскую обосранную мародерскую кодлу
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так вот ты оно какое современный "павлик морозов"... вся система набросилась на пропих во второй тур порох-бойко...
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Тимошенко прошла двое президентских выборов - это третьи. Кучу парламентских и прокололась на каких-то пиарщиках? Бред. Потрошиные уже вообще ******** от страха и я вам с кажу, что они сейчас пытаются ложью и фальсификациями защитить не только свои шкуры и наворованное у народа и страны бабло, но и защищают шкуры всего олигарха включая овоща и его донецско-сепарской банды.
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Давай Юга- жги есчё! Порошенко не вистачало тільки посадити Юльку перед виборами.
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Это будет похлеще Ядерной Бомбы,для картавых ПРыщавых и Шоколадных!
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Следаки тяните спички,кому таке "счастье" свалится на голову
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Не совсем понятно от кого поступило Луценко заявление, на кого этот вброс со стороны Луценко рассчитан ведь все понимают для чего это сделано, но зато понятно кому это выгодно ("Сегодня в Харькове, в этом храме искусств, на стене которого написано 1858, я поздравляю всех харьковчан с тем, что наконец-то осуществилась мечта многих поколений, с открытием нашей, да-да, именно нашей - я считаю себя харьковчанином - филармонии", - заявил глава государства человек нонсенс .)
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Это очередной шатун от женщины третьего тысячелетия, поэтому и не понятно. И этот шатун рассчитан на короткий медиа-резонанс, но и судьба этого шатуна будет как и шатунов-попэрэдныков - небытие.
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НЕТ! - идёт Игра на ПРОТИВОРЕЧИЯХ!!! - Когда САЖАТЬ БУДЕМ "ПОПЕРЕДНИКОВ???"
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Я думаю що переможе той кандидат, який пообіцяє посадити Юлу і Ілу Луценків...
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А Юлю Литвиненко не хочет проверить?У этой Литвиненко 41 тысяча гривен дохода за год.Есть джип Фольксваген,дом,квартира и 2.5 миллиона гривен залога внесла,как кандидат президента
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Порошенко - никого не ПОСАДИЛ....- - Значит - КУРВА ЕЩЁ ТА.....
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Кстати, все порохоботы, во главе с Петей, идут в ЕС и НАТО, а верить заключению Европы
по судилищу над Тимошенко не хотите. Пусть юлеботы (огенты кремля) верят Европе, да?
Как-то, мягко говоря, это неправильно.
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ГПУ саботує справу щодо газового бізнесу оточення Порошенка - ЗМІ

"Повідомляється, що на початку 2018-го року ціле газове родовище на Полтавщині відійшло оточенню президента Порошенка за безцінь, хоча держава могла отримати за нього в десять разів більше.
За даними програми, розслідувати ймовірну високопосадову корупцію взялися детективи Національного антикорупційного бюро України.
Зазначається, що своє розслідування проводять і підлеглі Луценка, відмовляючись передати матеріали справи в Антикорупційне бюро за підслідністю.
"Чи є підстави вважати, що мета ГПУ, яку очолює кум президента, - покарати винних і забрати родовище в оточення Порошенка? Чи це якась зовсім інша гра, не в інтересах держави?", - йдеться у розслідуванні.
Повідомляється, що нині ГПУ у суді намагається оскаржити рішення Державної служби геології та надр України про продаж спецдозволу на видобування газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області - компанії "Аркона Газ-Енергія". Підстава - підозра у порушенні процедури видачі такої ліцензії. Вимога - визнати наказ Держгеонадр протиправним і скасувати його.

За даними журналістів, спецдозвіл видобувати газ та газовий конденсат на одному з найбільших родовищ Полтавщини - Свистунківсько-Червонолуцькому - Держгеонадра отримала приватна "Аркона Газ-Енергія" у травні 2017-го.
"Це відбулося без аукціону. Термін - 20 років. Ціна питання - близько 4 мільйонів гривень", - йдеться у розслідуванні.
Наголошується, що напівдержавна "Укрнафта", яка роками досліджувала й розробляла родовище на Полтавщині і також претендувала на цю ліцензію, була готова заплатити за неї вдесятеро більше - 45 мільйонів гривень, проте їй двічі відмовили через нібито невідповідність документів і великий податковий борг.
У розслідуванні розповіли, що компанію "Аркона", якій вдалось практично за безцінь придбати право видобувати газ, контролює оточення Порошенка."
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29770600.html
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/15/7206732/
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Людям підвищення тарифів, собі підвищення статків. Не словом а ділом.
как сказал один из комментаторов на УП
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Не совсем понятно от кого поступило Луценко заявление, на кого этот вброс со стороны Луценко рассчитан ведь все понимают для чего и кем это сделано, но зато понятно кому это выгодно
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Вопрос - ОСТРЫЙ...- требует ОБСУЖДЕНИЯ...
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А что тут обсуждать ведь понятно кто больше всего рвётся к власти, выборы это грязь, через месяц выборы, поменяется президент или останется тот же, а мы все (лекторат) останемся при своих интересах, так было, есть и скорей всего будет. Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают - Карло Караффа
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А что тут обсуждать? политика это грязь а выборы то грязь в двойне. Выборы пройдут и те кто поливает друг друга грязью будут друзьями опять, а мы (лекторат) останемся при своих интересах, я им никому не верю, я просто живу. Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают - Карло Караффа
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Льют барыго-кролики ушаты дерьма на реальных конкурентов...Это не поможет, чемоданы уже сейчас, можно паковать.. Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3954 Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6630
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Пока соевые будут собираться расследовать фейковые нарушения Юли, судить ее,
народ Украины быстрее засудит Порошенко.
Видеоролик в Ютубе: "Да пошел ты."
(Теплые проводы Порошенко в Харькове.)
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Давайте разберёмся....- Что за ЛАЙНО под шёколадной глазурью ???
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Вану ж, начебто, чесна, чого переживать?
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да срать она будет на эту порошенковскую вошь! киреева пусть достнет еще...гюгик сраный. Как они ссут))))...Да Бог Юльке дойти до президента и эта шушера будет искать 5-й угол.
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Юлія Тимошенко
6 мин. ·

У Порошенка і його ручної Генпрокуратури - істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.
Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі - йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.

Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.
Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини: https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-povidomila-amerikansku-…
Влада ніби нова, а методи - ті ж самі, що були в Януковича. Технології - відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 569
Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить - він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 569
Ну нічого ж не вийде Луценко доручив САП розглянути заяву про можливе незаконне збагачення Тимошенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 569 Програєте - то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді.
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Оно читало про декларацию порошенко и замечания про несоответствия?
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Волкер там что-то сопел про "честные выборы"....а как вам это????
Вас пять лет кубло доит и пополняет свои закрома...НЕ в казну и на нужды гос-ва!!
А если вы проглотите преследование оппонентов накануне выборов...то грошь вам цена в базарный день.
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Прокуратура просто формально переслала полученную филькину грамоту ЦПК для ее рассмотрения в САП. До того ее щупали другие органы и возвращали. Такое будет и на сей раз.
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Как я уже постил, у старухи с косой ее ядерный електорат - 15%, Не видеть Тюльне второго тура, как свинье своих ушей. Ну а во втором туре мой президент, Петр Алексеевич, сотрет в порошок Бенину комнатную собачку в порох.
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Как это по совковому, по рабски "мой президент"
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Тебя Юрик уже ни чего не спасет. А вот после 31 марта будет рассмотрено незаконное назначение тебя прокурором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - ГПУ
 
 
 
 
 
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