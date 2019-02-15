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 Политика Украины
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 Солидарность Европарламента очень важна для защиты результатов выборов в Украине от влияния РФ, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется на помощь Европейского парламента в защите результатов выборов в Украине и предотвращении российского влияния на волеизъявление украинцев.

"И, безусловно, нам будет чрезвычайно важна солидарность с Европейским парламентом, партнерами, чтобы защитить результат украинских выборов, для того, чтобы не позволить России влиять на волеизъявление украинских граждан", - сказал А.Парубий на круглом столе по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина- ЕС в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Российская Федерация всеми силами пытается повлиять на результат волеизъявления украинцев посредством кибератак, информационных атак, когда распространяют заявления высшего руководства РФ о том, "кого бы оно не хотело видеть на посту президента или в будущем украинском парламенте".

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Источник: https://censor.net.ua/n3111874
 
 
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А что если Петя не победит? Что будет с логопедом?
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у андрійка чергове загострення хронічної хвороби....
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походу у них там паника...
Каждый из них наверное прикидывает срока на которые они заработали...
В лучшем раскладе и в худшем... Солидарность Европарламента очень важна для защиты результатов выборов в Украине от влияния РФ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9111
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Депутат парламенту Словенії Дарій Крайчич подав у відставку після крадіжки сендвіча в одному з магазинів у *******.
Депутат з правлячої партії "Список Мар'яна Шареця" пояснив, що в супермаркеті його ігнорували, тому він вирішив випробувати систему безпеки і пішов, не заплативши, - пише ВВС.
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Палубій, коли займешся скасуванням недоторканості? Нахвалявся ще в кінці літа.
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Що насправді для українців важливіше тупих гасел парубія:
Динаміка цін за останні 5 років на соціально значущі товари та падіння покупної можливості середньої пенсії

Солидарность Европарламента очень важна для защиты результатов выборов в Украине от влияния РФ, - Парубий - Цензор.НЕТ 5889
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При юлькє-варофкє (2008 рік):
М"ясо (вирізка) 27 гривень, а середня зарплата 342 доляра.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСолидарность Европарламента очень важна для защиты результатов выборов в Украине от влияния РФ, - Парубий
 
 
 
 
 
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