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 Политика Украины
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 "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду

Беглый глава украинского правительства времен Януковича Николай Азаров рассчитывает на благоприятные условия для своего возврата в Украину, которые могут возникнуть после осенних выборов в украинский парламент.

Об этом он заявил в интервью изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.

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Так, Азаров отметил, что после президентских выборов в марте у него не возникнет шансов вернуться в Украину, так как среди кандидатов нет "здравомыслящих не контролируемых Западом людей".

"А вот на выборах в Верховную Раду ситуация будет сложнее. Украина по конституции парламентско-президентская республика, где большинство полномочий исполнительной власти принадлежит премьер-министру, который назначается народными депутатами. И здесь как раз есть возможность побороться. После парламентских выборов, безусловно, должны появиться условия вернуться. Надеюсь, что так и будет", - допустил экс-премьер.

Напомним, беглецу Азарову и его сыну ранее сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки.

Также отцу и сыну Азарову инкриминируется незаконное содействие в назначении на должность первого вице-премьер-министра (Андрея Клюева. - Ред.).

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура получила разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Николая Азарова по подозрению в завладении сжиженным газом на 2,2 млрд гривен.

Напомним, Николай Азаров скрывается в России с февраля 2014 года. В деле о присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Генпрокуратура вызывала Азарова на допрос еще в августе 2016 года. Однако это не единственное нарушение, в котором подозревают бывшего премьер-министра Украины. Например, в мае 2017 года ГПУ завершила досудебное расследование в деле о незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение на заочное осуждение ряда бывших украинских чиновников, включая Азарова.

В то же время Главная военная прокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра в незаконном отчуждении двух стратегических бомбардировщиков, которые были проданы по заниженной цене.

Источник: https://censor.net.ua/n3111873
 
 
 Топ комментарии
 
получит за вынужденный прогул и отобъёт
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азіров кацап..
і чого йому на родінє не сидиться ?
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Гриценко. В крайнем случае Тимошенко.
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Он и сейчас может вернуться. Главное не жадничать
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от действующего. Как-никак - учителем называл старика азирова.
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Так почему же сейчас не возвращается?
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День сурка. Было уже это всё. В 2005-м. Тогда патриоты-кумасики Ющенко и Порошенко спасли сбежавшуюся в росию Партию регионов и помогли вернуться и в страну, и к власти.
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Чушь не пишите, он под следствием, суде ещё не было. Уверен по закону савченко будет выпущен прямо в зале суда.
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А, так він не в тюрмі всі ці роки? Може під домашнім арештом? чи на підписці?
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Нет не в тюрьми, в тюрьму сажают только по решению суда.
Где он никому не известно, может в СИЗО, может в рф, может на Мальдивах.
Что известно точно, что за 4 года и 10 месяцев, не было ни 1 решения суда о привлечении виновных к ответственности за смерти на Майдане. Из этого смело можно делать вывод, что никто никого сажать и не собирался.
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И за кого голосовать что бы такое чмо не вернулось, а если вернётся, то точно будет сидеть.
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а чому я маю вірити словам Гриценко? Чи, в крайному випадку, Тимошенко? вони вже були при владі (а Тимошенко і зараз є). і що фактично зробили?
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хорош бредить. Особенно понравился про Тимошенко сейчас при власти. Уколы пропускаем?
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Это хорошо что тебе погравилась правда...тимоха является депутатом ВР...а ВР является одной из ветвей власти в Украине....законодательной власти...то есть той власти которая опоеделяет нашу жизнь...принимая или не принимая Законы...
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При Порошенко Азаров возвращатья даже не помьішляет, поетому голосовать надо за Тимошенко или Гриценко.
Вот ето «логика» !!!

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Это о Гриценко пишут?
Поэтому лидер партии «Гражданская позиция», страдающий одышкой и ожирением, вынужден был признаться, что не пошел воевать на фронте в Донбасс, поскольку не имеет соответствующей подготовки пехотинца или командира батальона.
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просто не нашлось свободной должности генералиссимуса для бывшего электрика.
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Да, а то б он с шашкой и на белом коне...
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Порошенко...ведь сейчас этот скот не возвращается...значит и не сможет...
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просто оба жадные. пэдра много запросил, а этот сильно жмется.
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Сиськин не дососал крови, вампир гадливый
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він хвилюється за капусту, яку зараз без нього рубають
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азіров кацап..
і чого йому на родінє не сидиться ?
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Ждёмссс. С нетерпением, Микила Янивич Азиров. Я и топор далеко не прятал. Главное с патроном своим приезжайте, Хряком Межигирским.
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не спеши азирыч. юля скажет когда можно
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Юля не скаже. Ініціатором посадки юлі був не хряк, а саме азіров.
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не мешай челу двойной тариф отрабатывать - повод Юлю пнуть пропадает же...
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Будучи премьер-министром Азиров так рьяно агитировал против ЕС, рассказывал как там всё дорого и что мы там вообще никому не нужны и только Таможенный союз нас спасёт...

но после Майдана оказалось, что у него особняк в Австрии, куда он и сбежал.. не где-то под Саратовом.. а в том самом плохом и ужасном ЕС.. а теперь этот "здравомыслящий" клоун опять рассказывает про "контролируемых Западом людей"...
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ПРИЇЗДЖАЙ,МІКІЛА ЯНОВІЧ...ТРОХИ ПІПІЗЖЕ,АЛЕ ПРИЇЖДЖАЙ!
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Шутки -шутками, а Петро скоро вернет всех Рыгов в Украину, да еще и наградит... Молчим и сидим по домам и дальше...А Нам уготовлена судьба - беженца, осужденного, трупа... "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду - Цензор.НЕТ 3421
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любопытно узнать, где ты сидел осенью-весной 2013-2014. варианта 3-на Майдане, в парке, под юбкой.
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Він приїхджав комфортабельними автобусами на "антимайдан", отримував 200 грн і вимітав воттку в гастрономчику на Кріпосному провулку. Я спостерігав той контингент не раз і не десять разів.
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Я теж бачив таких у 2004, коли обосцяним ригам носили їжу з Майдану в Маріїнський парк, щоб не вони не здохли.
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дед ты с кацапетовки а где ты было чучело в это время?.. я во всех конкретных замесах был на Майдане, после поехал под Славянск, потом в Айдар, потом ........ Вопросы еще есть ?!?
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Да, твоя участь не завидная...
Ты б хоть риса прикупил. Он долго не портится, а по весне крапива, шишки. Валежник тоже пригодится, там короеда можно найти.
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Стоит одного Азирова назад впустить и ПРостить,так завтра вся Шобла с его Шалмана в Украину вернется-что Смерти Подобно..!!
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Правильно! Ведь "злочiннiй влади папередников" всё простили и активы целые, грабить не перестали, почему бы не присоединится, если Гепе и Допе можно.😜
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так для калужеского капистного ассесора всегда стоят наготове пару лопит и пущай не скиглит, если для него сразу не найдем свободных сто га
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"Должны появиться условия вернуться" - Видимо должно быть решения суда по его делам, потом запрос в интерпол, ну и уже потом его приезд в Украину. Ждем... "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1553
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Кіля Азіров хічет звірнутіся. То ли бесстрашный, то ли бессмертный. А скорее просто идиот.
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Та ні, просто він розуміє, що за його спиною, по стровинній пасконній рюгскій традиції, стоїть два нквдешника з автоматом і його любьязно так, штовхають у задок шоб він щось потребне говорив і щось потрібне іноді робив. "Мають з'явитися умови повернутися", - утікач Азаров зібрався назад в Україну після виборів до Ради - Цензор.НЕТ 1282
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Это удор под дых концепции "все кандидаты агенты путина кроме одного настоящего врага кремля" )
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Это удор по Вашей безграмотности, и не умении воспринимать адекватно написанное:
"Так, Азаров отметил, что после президентских выборов в марте у него не возникнет шансов вернуться в Украину, так как среди кандидатов нет "здравомыслящих не контролируемых Западом людей""
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Это какраз удар по лидерам рейтингов, на которых явно расчитывает Азиров.
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Та не спеши взад. Лучче погодь. Глядишь еще с овощем и пэцьком пулю вместе распишите в ростове "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду - Цензор.НЕТ 728
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Кто его живым выпустит-кровосисю? "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду - Цензор.НЕТ 2772
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Зря вообще уехал... - ссыкун...
Кто был был посмелее и остался, тот сейчас с Петром Лексеевичем в карты играет...
Один Ефремов не вписался в братву чего то...
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Пьет-р в карты не играет. Он все больше наперстки шевелит
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Bastian - Bastian - в наперстки это его друг и соратник Кернес баловался по молодости...

А сейчас они серьезные пацана - сейчас в карты играют на потоки и заводы..
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Если все так розово, то уже 5 лет было, шоб вернуться. Ан нет - при Тимохе или Зеленском собрался возвращаться.
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а че ждать ? пускай сейчас возвращается . до осени считай пол года уже отсидит . а там за хорошее поведение лет через 7-8 и откинется . раньше сядешь раньше выйдешь "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1096
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Пахло геть дахом поїхав... Повернешся в Україну хіба-що в кайданках
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Миколка Азіров,, ще видко на недоторканість депутатів Надію плекає,міркує що купить за вкрадені гроші українців?
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Надія показала, що недоторканість легко знімається (на жаль, не з усіх).
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Азиров тоже "рейтинги" с Тимохой и Зеленским на первых позициях читает. "Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1425
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Ты поспешил на конфетку заработать. Оно заявило,что на президентских выборах "не видит здравомыслящих кандидатов,не контролируемых Западом".
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А там він не Азаровим буде, а знову стане Пахло.
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Кравасись такой приезжает, а тут Янык уже восстановился через печерский суд. Такой невдобняк получится, бо уже наговорил на батю.
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тоесть при Порошенко все эти крисы ******* в Россиюшку и бояться возвращаться,а вот еси прийдет воровка или зеленский то пути возврата будут открыты ) вот и думайте потом )
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Для таких, как ты, пахло янович, в Украине всегда есть место. В крематории. Землю площадью 1х2 метра для такрго г..на как ты, жалко.
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К осени нужно ремонт в камерах поделать, стены побелить, унитаз в золотой покрасить. А то не удобно будет когда такие люди приедут заселятся а в СИЗО бардак.
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А на что это чудо рассчитывает после парламентских выборов? Представим невероятное и в ВР большинство наберет жоппоблок. Что помешает произойти "несчастному случаю" с этим старым подонком? Похоже оно совсем не ориентируется в украинских реалиях после 2014 года.
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И я считаю, что некуй патриоту Мікіле Азірову теняться по заграницам. Ещё можно получить бабосики за вынужденный прогул, пенсию и прочие плюхи за пять лет. Один куй ни у кого нема тупо повноважень ни на что. Давай, Мікіла, нахлобучивай!
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Вся надія на жульку і зелка. А вони точно створять всі умови і для азірова і для всієї прокремлівської братії, для цього і кинуто бабла нелічено на "рейтинги" і зрадокремлеботоферму. Та мабуть даремно - Порошенко таки переможе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду
 
 
 
 
 
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