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 Политика Украины
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 Уверен, что в Раде нового созыва нам удастся создать проевропейскую коалицию, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что в парламенте следующей каденции будет создана проевропейская коалиция.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе круглого стола по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина-ЕС в пятницу в Киеве.

"Я уверен, что и в будущем парламенте нам удастся создать проевропейскую коалицию, которая сможет продолжить тот путь и (выполнение. – Ред.) задач, которые мы поставили на уровне Конституции – вступление Украины в ЕС и НАТО", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Парубий подписал закон о закреплении в Конституции курса страны на членство в НАТО и ЕС

Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3111870
 
 
 Топ комментарии
 
В тюрьме будете коалиции создавать.
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Пагубій, у вас було 5 ( п'ять!!!) років. Що пішло не так?
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Обязательно пецю живьем брать.
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В тюрьме будете коалиции создавать.
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Парубий такой наивный. Думает его изберут в новую Раду. Щас. Уже показал свою работу.
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А що на цензорі вату вже не банять?
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Пагубій, у вас було 5 ( п'ять!!!) років. Що пішло не так?
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это у народа пошло не так, а у них все пучком
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Я голосую за ПЕТРА, ВІн ще нам покаже.
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Секрет, ні не секрет, а таємниця. Всі за Петра
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Петро Олексійович іще нам покаще, Покращення... ось
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Сними очки сварщика и увидишь хрен от пеци.
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Ну чого Ви шановний лаєтеся, годі Вам, хто кращий кадидат, Петро Олексійович навть часу не має попрасувати костюма, він працює для нас. Всі голосуємо за Олексійовича, в нього і батько Герой України!!1!
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У него уже три звезды героя. Скоро Брежнева перегонит.
Упевнений, що в Раді нового скликання нам вдасться створити проєвропейську коаліцію, - Парубій - Цензор.НЕТ 7315
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на спине не видно! Или там купола под пиджаком?
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Хрен от пеци - это не лайка, а реальность, "адекватный вы наш".
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Тобі покидьок тупорилий в нормальній країні навіть овець пасти ніхто б не довірив!!!
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Шановний, не лайтеся, Петро відкрив ворота до Європи. Я маю надію, що він краще за всіх, ГОЛОСУЮ ЗА ПЕТРА
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А що в тебе гидота є вибір? За те що шоколадний дає лизнути свою жирну сраку треба платити - от і продовжуй лизати покидьок!
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Шановний , я перепрошую, Ви там навіть бідки не побудували, то і дозволяєте собі лаятись. Годі. ідіть краще попрацюйте на державній службі то узнаєте як воно важко. ТІЛЬКИ ЗА ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА!!!!!!!!!!!!
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Годі Вам, сьогодня свято, не лайтеся, петро олексійович всіх вже поздоровив із Стрітенням...ВІН і тільки ВІН добув Томаса, і виписав, і привіз, і повозив по країні, і всіх мордою своїх ворогів повозив. А іншим слабо
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шановний, не лайтеся, годі, в мене три вищих освіти, я буду відстоювати свю думку, Ви лаєтеся, бо Ви невіглас!!!!
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ПятЄрка)))))))), ні,просто підвищую швидкість нейронів головного мозку.
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Скажіть будь ласка це "стьоб" чи правда?
Упевнений, що в Раді нового скликання нам вдасться створити проєвропейську коаліцію, - Парубій - Цензор.НЕТ 452
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это - шоколад соя головного мозга, для тех, кто возверует. Со стороны авторов - хуцпа.
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Правда, є реальні справи. Наприклад є БЛОК
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Та нема проблем - але навіть "стьоб" повинен бути якомога грамотнішим щоб такий "тупий" як я зрозумів що це "стьоб".
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Точно! Відкрив ворота до Європи! Поборов корупцію! Сотні корупцонерів топ-чиновників каються у тюрмах, сотні полонених російських офіцерів жалібно дають свідчення у міжнародних судах, знизив ціни на комунальні послуги, знизив ціни у 8 разів на метро та ін загальний транспорт, вирівняв курс долара до 10 грн і створив таку армію, що воєнкомати задихаються від тисяч добровольців
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Більше потрібно заробляти, а не скіглити. Годі Вам. Петро Олексійович, ще покаже, я вірю в нього. ВІН ПАТРІОТ, він навіть із Парубійом по танкам лазив, я сам бачив по ТБ. Якщо Ви проти Порошенко то Ви невіглас.
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Так я ж підтримую! Тільки ПОП!
через ниви та долини нема Петру альтернативи!
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Голосуйте за надію України, за Петра Олексійовича Порошенко! Хай живе...
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Він для нас як Петро Перший, навіть бороди дозволяє носити. ВСІ ГОЛОСУЄМО ЗА ППЕТРА
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Игокович - главное перекрыть аэропорты...

но они уже вертолетов понакупали - мама не горюй....
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вряд ли... вертолетом столько не утащишь....
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Semen Semenich - барахлишко наверное уже отправлено... - так что налегке (только бриллианты с собой)..

а маетки свои наверное спалят, что бы не достались хохлам...
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это да! поця еще в 2016 антиквариат на испанию загнал...
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парубий ещо планируеш нет давай на польшу там **** будем
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ще майже рік працювати...чи знову на канікули зібрались..до слідуйчих виборів???
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Мне пришла европейская платежка за отопление за январь
Киев, квартира, общая 64 квадрата
2900 грн. Две тысячи девятьсот гривен
За декабрь было еще около 2000. 64 квадрата
Это только отопление

Откажусь от отопления, буду топить порохоботами
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доведеться їх спочатку підсушувати а потім пропускати через мясорубку та екструдер для виготовлення паливних пелет
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Т.е. размер средней зп. Потрясающе - жити по-новому.
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50м.кв - 800грн. Але стоїть лічильник. до січня 600 було, в середньому.
22-24гр. Тобто запас для економії ще є.
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Лічильник встановити тезнологічно неможливо, скільки я не пробував.
Лічильник можливо встановити лише в нових багатоповерхівках, зданих після 2008 чи 2010 року, не памятаю
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ну, тоді сумно. Є ще варіант стояком відключтись. Але то треба, щоб стояк згуртований був. Малореально
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Хех! Наступна Рада буде ще гіршою.Бгггг.
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Вам? Создать? В Раде? .... Совсем у "спикела" крыша отъехала... Санитаров ему! Буйный!
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Я тоже уверен в прозападную коалицию, но только без вас воровитых!!!
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"Я уверен, что и в будущем парламенте нам удастся создать проевропейскую коалицию, которая сможет продолжить тот путь и (выполнение. - Ред.) задач, которые мы поставили на уровне Конституции..."(с). Я делаю вывод, что Парубий и тут замутил, пропустив слово важное. Вон, даже редакции поправлять пришлось, догадываясь шо он там хотел ляпнуть.
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«... удастся создать проеврОПейскую коалицию...» Таки удастся, но только без «ОП».
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Спочатку таку вату як ти на ліхтарях розвісимо.
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помните был такой депутат в раде кармазин,так он тоже никак не хотел с рады уходить когда его не переизбрали.Пришлось вместе с креслом выносить.
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У ВР внесено законопрект про переймунвання всіх населенних пунктів, назву яких не може виговорити Андрій Парубій
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Да, от выговора слова Днепр- ему удалось уйти, похоже, хотя бы в названии области. Вот несчастный Кропивницкий, наверное таки Ингульцом станет.
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пэпа уже видит себя в Европарламенте, а парубий - в новой Раде. Такие самоуверенные.
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да... многого еще не успел пообещать паглубий-логопед...он станет неоценимой утратой для всей украинской политики... он уйдет... и многое о нем расскажут его дела... янтарное дело, дело о крышевании игорного бизнеса...
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Протягнути вигнаного з націоналістів за співпрацю зі спецслужбами гаркавого Парубія спікером парламенту (?!!) - це було витонченне знущання євреїв над українцями.
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ПАрубий почитай коменты здесь и ты поймешь всю любовь народа к Вам подлецам
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Не! Слово "поймешь"- лишнее, он не способен. Вот "оценишь"- будет в самый раз.
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...и в новой ВР будут петь гимн, но ты его не услышишь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверен, что в Раде нового созыва нам удастся создать проевропейскую коалицию, - Парубий
 
 
 
 
 
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