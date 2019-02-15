 Уверен, что в Раде нового созыва нам удастся создать проевропейскую коалицию, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе круглого стола по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина-ЕС в пятницу в Киеве.
"Я уверен, что и в будущем парламенте нам удастся создать проевропейскую коалицию, которая сможет продолжить тот путь и (выполнение. – Ред.) задач, которые мы поставили на уровне Конституции – вступление Украины в ЕС и НАТО", - сказал Парубий.
Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.
Уже показал... - устали пыль глотать...
шоколадсоя головного мозга, для тех, кто возверует. Со стороны авторов - хуцпа.
через ниви та долини нема Петру альтернативи!
но они уже вертолетов понакупали - мама не горюй....
а маетки свои наверное спалят, что бы не достались хохлам...
Киев, квартира, общая 64 квадрата
2900 грн. Две тысячи девятьсот гривен
За декабрь было еще около 2000. 64 квадрата
Это только отопление
Откажусь от отопления, буду топить порохоботами
22-24гр. Тобто запас для економії ще є.
Лічильник можливо встановити лише в нових багатоповерхівках, зданих після 2008 чи 2010 року, не памятаю