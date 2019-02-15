 Уверен, что в Раде нового созыва нам удастся создать проевропейскую коалицию, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе круглого стола по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина-ЕС в пятницу в Киеве.

"Я уверен, что и в будущем парламенте нам удастся создать проевропейскую коалицию, которая сможет продолжить тот путь и (выполнение. – Ред.) задач, которые мы поставили на уровне Конституции – вступление Украины в ЕС и НАТО", - сказал Парубий.

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Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.