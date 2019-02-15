 Аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта исправили название Kiev на Kyiv

Международные аэропорты положительно реагируют на обращения украинских дипломатических учреждений о введении правильной транслитерации названий украинских городов на английском языке. Каждый день становится известно о том, что англоязычное написание меняется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой zn.ua.

Аэропорт Warszawa-Modlin теперь осуществляет рейсы в KYIV-BORYSPIL i LVIV.

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С 12 февраля 2019 в Международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште также введено написание англоязычного названиястолицы Украины KYIV.



На сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта "Борисполь" указан KYIV BORYSPIL.

Напомним, международный лондонский аэропорт Лутон также ранее исправил название столицы Украины на KYIV.

В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.