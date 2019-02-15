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 Аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта исправили название Kiev на Kyiv

Аэропорты Европы постепенно переходят на правильное английское написание названия столицы Украины: рейсы теперь совершаются в KYIV BORYSPIL.

Международные аэропорты положительно реагируют на обращения украинских дипломатических учреждений о введении правильной транслитерации названий украинских городов на английском языке. Каждый день становится известно о том, что англоязычное написание меняется, передает Цензор.НЕТ со  ссылкой zn.ua.

Аэропорт Warszawa-Modlin теперь осуществляет рейсы в KYIV-BORYSPIL i LVIV.

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С 12 февраля 2019 в Международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште также введено написание англоязычного названиястолицы Украины KYIV.

На сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта "Борисполь" указан KYIV BORYSPIL.

Напомним, международный лондонский аэропорт Лутон также ранее исправил название столицы Украины на KYIV.

В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Источник: https://censor.net.ua/n3111868
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
сейчас подключатся Порошенко и Гройсман и покажут результаты рехформ и как Украину уважают во всем мире
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И только Беня упирается рогом в своём МАУ. А почему? Видимо он посещал Хедер, а не среднюю общеобразовательную школу.
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Залишилось Росію на Московію поміняти і можна по філіжанці кави...
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Треба же змінити і міжнародний код а/п Жуляни - "IEV".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта исправили название Kiev на Kyiv
 
 
 
 
 
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