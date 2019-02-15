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 Общество, За рубежом
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Все про:депортация (302) Казахстан (377) правозащитники (526)

 Двух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана

В Казахстане задержали двух украинцев Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека - Comitato Italiano Helsink, и депортировали из страны в ночь на 15 февраля.

Задержанные в Астане в Казахстане наблюдатели правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека (ИФПЧ) Людмила Волошина и Валерий Явтушенко депортированы. Об этом сообщила в Facebook правозащитница и волонтер ИФПЧ Наталья Панченко, передает Цензор.НЕТ.

"Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана по ч. 5 ст. 517 Кодекса об административных правонарушениях. На данный момент они находятся на борту самолета рейса КС405 в Киев. Время прибытия в аэропорт Борисполь 11.30. Решение суда уже оспаривают адвокаты правозащитников", – написала она. 

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Волошина проинформировала в Facebook, что ей запретили въезд в Казахстан на пять лет.

"Казахстан, до встречи! Скорой... Пять лет – это вы загнули", – отметила она. 

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", - сообщила медиа эксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная "Громадському" детали депортации.

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Двух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана 01
Двух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана 02
Двух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана 03
Двух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111861
 
 
 Топ комментарии
 
у нас и в Украине правозащитникам есть чем заняться - дел не в проворот...
Кто заказал Гандзюк к примеру...
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Итальянской федерации.. Казахстан...Украинцы...Что за бред?
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Лучше бы в Украине за правами людей следили грантоеды.

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Кому выгодно ? Назарбаеву ?..Не думаю.
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"П'ять рокiв- то ви загнули"(с). Вы видите, какая девочка информированная! Она совершенно уверена, что Назарбаев 5 лет не протянет.
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а де були англійські судді? ЩОсь пішло не так !
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Итальянской федерации.. Казахстан...Украинцы...Что за бред?
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Права человека в Казахстане это вообще какой-то оксюморон
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" мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино..."
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Депортировать из Украины 2-х граждан Казахстана да и делов-то.
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Явно хотела, что бы какой то казах взял ее на поруки.
Не срослось.
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Да ну! Такую девочку не только казах любой(!!!) захотел бы на поруки взять. Я бы- аж бегом, например. Ниже есть новость, с её фоткой менее официальной... Посмотрите и убедитесь в правоте моего предположения.
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у нас и в Украине правозащитникам есть чем заняться - дел не в проворот...
Кто заказал Гандзюк к примеру...
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Лучше бы в Украине за правами людей следили грантоеды.

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Иногда лучше жевать, чем говорить... )
Граждане Украины принимают участие в работе различных международных и национальных организаций и это правильно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана
 
 
 
 
 
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