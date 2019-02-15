 Двух задержанных украинских правозащитников Волошину и Явтушенко депортировали из Казахстана

Задержанные в Астане в Казахстане наблюдатели правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека (ИФПЧ) Людмила Волошина и Валерий Явтушенко депортированы. Об этом сообщила в Facebook правозащитница и волонтер ИФПЧ Наталья Панченко, передает Цензор.НЕТ.



"Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана по ч. 5 ст. 517 Кодекса об административных правонарушениях. На данный момент они находятся на борту самолета рейса КС405 в Киев. Время прибытия в аэропорт Борисполь 11.30. Решение суда уже оспаривают адвокаты правозащитников", – написала она.

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Волошина проинформировала в Facebook, что ей запретили въезд в Казахстан на пять лет.



"Казахстан, до встречи! Скорой... Пять лет – это вы загнули", – отметила она.

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", - сообщила медиа эксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная "Громадському" детали депортации.

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