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 Общество
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Все про:перевозки (300) Укрзализныця (1562)

 "Укрзализниця" должна изыскивать внутренние резервы, а не только повышать цены, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Запланированное "Укрзализныцей" на текущий год повышение тарифов на грузовые перевозки более чем на 14% нанесет ущерб экономике Украины и ударит по самой же "Укрзализныце" (УЗ).

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

При этом, как сообщалось ранее, УЗ планирует применять автоматическую индексацию тарифов, что, по словам Криворучко, вызывает наиболее жесткую реакцию рынка.

"Это продиктовано, во-первых тем, что деньги у бизнеса за счет повышения тарифов будут отбираться, и если применять автоматическую индексацию, то бизнес исключается из дискуссии. Что, наверное, неправильно. Второй момент: индексация автоматическая раскручивает маховик инфляции, что скажется на каждом из нас тоже негативно", - заявил Криворучко.

Также, по словам эксперта, если "Укрзализниця" каждый раз, когда ей будет не хватать денег, будет просто повышать цену на свои услуги – это деструктивно скажется на ее собственной эффективности.

"То есть, "Укрзализниця", как любая крупная корпорация должна изыскивать внутренние резервы, должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств кроме как просто повышать цены", - заявил Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111860
 
 
 Топ комментарии
 
"А теперь пусть выступит начальник транспортного цеха, пусть доложит об изыскании внутренних резервов!" (с)
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Пора делитца пограбленным??
🤣
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А я бы за Криворучко проголосовал бы. Такой популярный в новостях субъект на цензори "Укрзалізниця" має шукати внутрішні резерви, а не тільки підвищувати ціни, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 8133
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"А теперь пусть выступит начальник транспортного цеха, пусть доложит об изыскании внутренних резервов!" (с)
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Под внутренними резервами подразумевается сокращение зарплат либо работяг, либо топ чиновников. У последних зп измеряется в 000 000, а о суммах откатов и взяток я уже молчу. Только хто себе на hre наступать будет.
Больше всего порадовало повышение цен на постельное до 50 грн. Вонючие обсосанные матрасы как были так и остались. Вот и внутренние резервы
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Нужно пассажирские вагоны цеплять к грузовым составам.
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А я бы за Криворучко проголосовал бы. Такой популярный в новостях субъект на цензори "Укрзалізниця" має шукати внутрішні резерви, а не тільки підвищувати ціни, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 8133
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Укрзалізниця - це мабуть друге корито (після Нафтогазу) по обкраданню України. І також її треба було частинами розпродати, і встановити норми з/транспорту й контроль за ними.
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шо він собі дозволяє?
а як же керівництво Укр-залізниці, воно) хоче збільшення ринкових) з\п собі! "Укрзалізниця" має шукати внутрішні резерви, а не тільки підвищувати ціни, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 2553
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Раз товар перевозити збитково - значить його не треба перевозити. Можна й не виробляти. Не треба ніяких пільг.
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ассоциации собственников вагонов .... це просто пізд.ц
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Откуда будут деньги
Беру билет на пригородный поезд длина билета 150мм
Вместо 50 мм представьте лишнин. тонны бумаги на билеты /один из примеров/
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Накомуниздили вагонов на дурняк, а теперь жаба давит.
Придётся на вторую яхту лишних полгода собирать.
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асоціація собачих будок на колесах. На чолі головна будка.
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кирпа порозбазарював рухомий склад і от тепер "юні генії", які по факту вагони вкрали, будуть розказувати, що залізниця має робити
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Какие рязервы??? В туалетах пол прогнил, скоро унитазы по шпалам скакать будут... Даёшь 1000%ное повышение стоимости проезда! Абонплату за пользованием вокзалами нужно вводить. Целевой налог на всех граждан, за то что есть Зализныця...
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Справедливі слова!! Ж/д ворів за колючий дріт,накрадене в бюджет.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализниця" должна изыскивать внутренние резервы, а не только повышать цены, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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