 "Укрзализниця" должна изыскивать внутренние резервы, а не только повышать цены, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.
При этом, как сообщалось ранее, УЗ планирует применять автоматическую индексацию тарифов, что, по словам Криворучко, вызывает наиболее жесткую реакцию рынка.
"Это продиктовано, во-первых тем, что деньги у бизнеса за счет повышения тарифов будут отбираться, и если применять автоматическую индексацию, то бизнес исключается из дискуссии. Что, наверное, неправильно. Второй момент: индексация автоматическая раскручивает маховик инфляции, что скажется на каждом из нас тоже негативно", - заявил Криворучко.
Также, по словам эксперта, если "Укрзализниця" каждый раз, когда ей будет не хватать денег, будет просто повышать цену на свои услуги – это деструктивно скажется на ее собственной эффективности.
"То есть, "Укрзализниця", как любая крупная корпорация должна изыскивать внутренние резервы, должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств кроме как просто повышать цены", - заявил Криворучко.
Больше всего порадовало повышение цен на постельное до 50 грн. Вонючие обсосанные матрасы как были так и остались. Вот и внутренние резервы
🤣
а як же керівництво Укр-залізниці, воно) хоче збільшення ринкових) з\п собі!
Беру билет на пригородный поезд длина билета 150мм
Вместо 50 мм представьте лишнин. тонны бумаги на билеты /один из примеров/
Придётся на вторую яхту лишних полгода собирать.