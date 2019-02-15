 Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе опроса респондентам моделировались 6 различных ситуаций второго тура, то есть 2 возможные пары кандидатов. Как можно видеть в таблице ниже:
- В паре Порошенко - Тимошенко больше набирает лидер ВО "Батькивщина": 27% всех респондентов против 18,9%;
- Ю.Бойко набирает меньше, чем и Порошенко, и Тимошенко (хотя если в случае П.Порошенко отрыв + 3% среди всех респондентов, то в случае Тимошенко - + 13.5%);
- Тимошенко в паре с А. Гриценко набирает больше голосов: 26% против 22%;
- В. Зеленский набирает более голосов и в паре с П. Порошенко (+ 21.5%), и в паре с Тимошенко (+ 13%)", - говорится в исследовании.
Таким образом при выходе во второй тур Петро Порошенко проигрывает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому, но выигрывает у Юрия Бойко. Тимошенко, в свою очередь, во втором туре побеждает Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Петра Порошенко, но при этом проигрывает Владимиру Зеленскому.
Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.
Объявить выборы недействительными из-за "вмешательства России". И судя по заявлениям его подстилки, к этому идет подготовка.
И заскулив, забившись в угол, будет ждать своего конца.
Я смотрю рейтинги по букмекерским конторам - там считают деньги и реальное положение.
Заходите на сайт и видите коэффициенты на победу кандидата.
Там все ясно:
Порох - 1 место
Бабуля - 2 место
Клоун - 3 место.
Вот и все, рузьки троли могут только сосать.
Спокойно можно сравнить данные опросов по предыдущим выборам в Украине и они дают примерно такой же результат, как на самих выборах. Поэтому скулёж про неправильные вопросы от соевых свиней не котируется.
А есть аналогичные результаты по букмерекам, за которые свиноботва так уцепилась?
Нет ставок,нет прибыли.А вот дать конторе денег за кэф,это полноценная реклама..Или пришли 10 и 2 вот и тебе и кэф.
політікумупаноптікуму
В України теж два виходи. Або вона обирає когось іншого, окрім Шпигуна і отримує повномаштабну з Рашою(яка ще невідомо як закінчиться), або Шпигун здає Україну пуйлу без боя ослаблену.