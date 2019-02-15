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 Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко побеждает члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, но проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Ю.Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе опроса респондентам моделировались 6 различных ситуаций второго тура, то есть 2 возможные пары кандидатов. Как можно видеть в таблице ниже:

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  • В паре Порошенко - Тимошенко больше набирает лидер ВО "Батькивщина": 27% всех респондентов против 18,9%;
  • Ю.Бойко набирает меньше, чем и Порошенко, и Тимошенко (хотя если в случае П.Порошенко отрыв + 3% среди всех респондентов, то в случае Тимошенко - + 13.5%);
  • Тимошенко в паре с А. Гриценко набирает больше голосов: 26% против 22%;
  • В. Зеленский набирает более голосов и в паре с П. Порошенко (+ 21.5%), и в паре с Тимошенко (+ 13%)", - говорится в исследовании.

Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС 01

Таким образом при выходе во второй тур Петро Порошенко проигрывает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому, но выигрывает у  Юрия Бойко. Тимошенко, в свою очередь, во втором туре побеждает Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Петра Порошенко, но при этом  проигрывает Владимиру Зеленскому.

Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС 02

Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3111854
 
 
 Топ комментарии
 
Петро програє навіть табурету))Людям він обрид.
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Ну за зеленского голосуют те кому Украина это кость в горле.
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За зеленского голосуют те кто против шоколадного покровителя воровства, дерибана и уничтожения украинской нации
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Удивительно-за час более 300 комментариев,значит в минуту более 5 написано?
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Да, плохи дела у презренной свиньи... Так как все предыдущие попытки провалились, то остается у офшорника последняя отчаянная.
Объявить выборы недействительными из-за "вмешательства России". И судя по заявлениям его подстилки, к этому идет подготовка.
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Не пройдет, как не прошло с ВП, позвонят и скажут, нельзя, фу, сидеть. Порошенко у другому турі програє Тимошенко, Зеленському та виграє у Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7661
И заскулив, забившись в угол, будет ждать своего конца.
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Ну если даже кмис на такой рейтинг пэцька отважился, значит на самом деле там и вовсе капец. Порошенко у другому турі програє Тимошенко, Зеленському та виграє у Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5387
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Надоели эти заказные опросы! Бесит уже.

Я смотрю рейтинги по букмекерским конторам - там считают деньги и реальное положение.
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что, на России нет букмекерских контор?

Заходите на сайт и видите коэффициенты на победу кандидата.
Там все ясно:

Порох - 1 место
Бабуля - 2 место
Клоун - 3 место.

Вот и все, рузьки троли могут только сосать.
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Еще раз тебя, сосун, спрашиваю. Ты можешь привести в пример, когда букмекеры давали точный результат перед выборами в странах, где есть реальная конкуренция на выборах?

Спокойно можно сравнить данные опросов по предыдущим выборам в Украине и они дают примерно такой же результат, как на самих выборах. Поэтому скулёж про неправильные вопросы от соевых свиней не котируется.
А есть аналогичные результаты по букмерекам, за которые свиноботва так уцепилась?
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Букмекерки созданы ,что бы зарабатывать.Сколько идиотов будет делать ставки в политике?
Нет ставок,нет прибыли.А вот дать конторе денег за кэф,это полноценная реклама..Или пришли 10 и 2 вот и тебе и кэф.
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А тут ботва в очередной раз талдычит свою мантру про букмекеров.))))) Уже одному пытался разъяснить, бесполезно, но всё же... Букмеккеры рассматривают вероятность победы на выборах с гораздо более обширной перспективы. К сожалению их коэффициенты это не комплемент Петру, а очередное напоминание, что Украина продолжает быть одной из самых коррумпированных стран мира, с неработающими законами и выборочным правосудием. Где власть всегда имеет фору, просто потому, что она власть. Даже согласно опросам социологов, где Порошенко отнюдь не фаворит, на вопрос кто станет президентом, наибольший процент ответов- Порошенко. Следовательно и ставок у букмеккеров больше всего на Петра. Так что ещё раз: коэффициенты букмеккеров это не показатель популярности Порошенко, а лишь циничная правда о степени цивилизованности нашей политической системы.
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Даже не вопрос,а всё же,каким образом Петя сможет попасть во второй Тур,если он так тарифы поднял Народу Украины?
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Тупо купить голоси за 1000 і дофальшує решту. Мільонів 6 липових голосів йому вистачить.
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Порошенко у другому турі програє Тимошенко, Зеленському та виграє у Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5231ох уж,эти опросы!эти же опросы доказывали,что порох вообще до второго тура не доберется! Порошенко у другому турі програє Тимошенко, Зеленському та виграє у Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5231
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Если победит йуля или зеля - Украине придёт жопа
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Ну что вы как дети... За кого голосовать, за кого голосовать... Да голосуйте за кого хотите, на здоровье. Только не за Петра Алексеевича. Ему уже хватит. Перебор.
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зєльонскі-прізідєнт - вираженійє прізрєнія народа к морально збанкрутілим государствєним інстітутам
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Это хорошо. Как же хочется не видеть следующие 5 лет мерзкое порохатое епло.
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если ты минер, понимаешь как обезвредить, вынести и ликвидировать мину стоящую на взводе, то сделаешь правильный выбор. с 2014 в Украине такая ситуация!!! а если ты дебил, и фантазии хватает только дернуть за колечко, не думая что потом, то голосуй за клоунов, бабушек и прочих кретинов.
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прізідєнт-скморох - істіннойє ліцо українського політікуму паноптікуму
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Какой блин второй тур ? Порошенко у другому турі програє Тимошенко, Зеленському та виграє у Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4602Петя уже протухший политический труп.
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У Шпигуна лише два виходи. Або він доб'є Україну і українців, або він сідає на довічне з конфіскацією.
В України теж два виходи. Або вона обирає когось іншого, окрім Шпигуна і отримує повномаштабну з Рашою(яка ще невідомо як закінчиться), або Шпигун здає Україну пуйлу без боя ослаблену.
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Конечно проиграет!Ведь сколько для страны зробыла Вона,и Зеленский,что куда там Пэце!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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