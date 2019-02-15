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 Пусть Господь пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо, - Порошенко поздравил соотечественников со Сретением Господним

Президент Украины Петр Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех верующих с Сретением Господним! Пусть Господь благоволит и помогает, пусть пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо", - написал он.

Пусть Господь пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо, - Порошенко поздравил соотечественников со Сретением Господним 01

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Отметим, Сретение отмечается на 40-й день после Рождества Христова.

Согласно новозаветному тексту, когда через 40 дней после Рождества Богородица принесла Младенца Христа в храм для посвящениия, его встретил праведник Симеон, который благословил Младенца и предсказал ему судьбу Спасителя. Зная о предстоящих муках, ожидающих Сына Божия, Пресвятая Дева, не жалуясь, безропотно несла свой подвиг. Поэтому Сретение является одновременно праздником в честь Христа и Богоматери.

В народе о Сретении говорят, что на этот праздник зима с летом встречаются, зима поворачивает на весну.

Примечали: если солнечный день, побеждает лето, а если метель - зима.

Источник: https://censor.net.ua/n3111853
 
 
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Нехай Господь в цей день вселить у наші душі побільше віри, подарує своє благословення і надію в краще. Нехай молитва зцілить кожне серце від сліз, печалі і тривоги.
Зі Стрітенням Господнім!
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І пану Поршенку бажаємо того ж, а також його братії, які принесли за 28 років Україні значне покращання, пенсію у півтори тисячі гривень та ціни по 20 грн за 900 молока, 11 грн за 600 грам хліба....дякуємо вельми, дякуємо.....
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а помнішь каг раньше било, заваліл мамонта і м'ясо бесплатно. такоє просралі!☹️
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Сколько же он преступлений совершил, что так неистово молится?
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многа, он гєнацидіт мордву, нарот дамбасса і снєгірєй!
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сьогодні Свято - Стрітення...
в Києві похмуро, але агітувати Петру-ліксєєвичу треба, а то ***** нападе!
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Я так понимаю, у этого новонавернутого верующие только православные? Пусть Господь пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо, - Порошенко поздравил соотечественников со Сретением Господним - Цензор.НЕТ 3862
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Только голосующие. Остальные - огенды сатаны.
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і я вітаю заблудлих християнських овець🤣
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Нужно вооружаться и заниматься укреплением страны с верой в душе. Иначе никто не поможет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПусть Господь пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо, - Порошенко поздравил соотечественников со Сретением Господним
 
 
 
 
 
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