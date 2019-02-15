 Пусть Господь пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо, - Порошенко поздравил соотечественников со Сретением Господним

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю всех верующих с Сретением Господним! Пусть Господь благоволит и помогает, пусть пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо", - написал он.
Отметим, Сретение отмечается на 40-й день после Рождества Христова.
Согласно новозаветному тексту, когда через 40 дней после Рождества Богородица принесла Младенца Христа в храм для посвящениия, его встретил праведник Симеон, который благословил Младенца и предсказал ему судьбу Спасителя. Зная о предстоящих муках, ожидающих Сына Божия, Пресвятая Дева, не жалуясь, безропотно несла свой подвиг. Поэтому Сретение является одновременно праздником в честь Христа и Богоматери.
В народе о Сретении говорят, что на этот праздник зима с летом встречаются, зима поворачивает на весну.
Примечали: если солнечный день, побеждает лето, а если метель - зима.
Зі Стрітенням Господнім!
в Києві похмуро, але агітувати Петру-ліксєєвичу треба, а то ***** нападе!