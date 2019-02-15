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 Минометы, танки, гаубицы и САУ: террористы грубо нарушают требования по отводу тяжелого вооружения и проводят учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, - СЦКК

Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения. Кроме того, они проводят обучение с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС со ссылкой на данные СЦКК.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

Так, 10 февраля, БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольном властям Украины западном районе Луганской области. А именно - три танка Т-72 в Новогригорьевке; миномет 2Б11 "Сани", 120 мм и два миномета (вероятно 2Б11 и еще один 82 мм) вблизи Сентяновки, а также четыре танка Т-64 возле Новоселовки", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что на следующий день БПЛА СММ обнаружил две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" в жилом районе города Дебальцево (северо-восточнее Донецка).

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Кроме того, как сообщили в СЦКК, 12 февраля, патрулируя неподконтрольный власти Украины северо-восточный район Донецкой области неподалеку от Софиевки, члены патруля СММ зафиксировали десять взрывов от выстрелов, а также обнаружили три танка Т-72 примерно в 2-3 км от своей позиции: "По оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности".

"11 февраля, за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку от Хрустального (к юго-западу от Луганска) БПЛА международных наблюдателей зафиксировал 18 буксируемых гаубиц (десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм, восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм), два танка Т-64 и одну самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С", 120 мм", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Минометы, танки, гаубицы и САУ: террористы грубо нарушают требования по отводу тяжелого вооружения и проводят учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111849
 
 
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обсє все сподівається на договороспроможность терористів ?
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Кроме СЦКК и ОБСЕ кто ещё знает об этом,. Американцы знают , Меркель знает?
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Коли вже путлер буде сидіти в Гаагзькому трибуналі
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Допоки кремлівський недрфюрер - торговий партнер всіляких там мєркєлєй - сидіти не буде. Збитий Боїнг сита Еуропка проковтнула, не подавившись. Верещали про трибунал по МН17. Де він? Отож-бо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинометы, танки, гаубицы и САУ: террористы грубо нарушают требования по отводу тяжелого вооружения и проводят учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, - СЦКК
 
 
 
 
 
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