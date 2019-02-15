 США поддерживают усиление обороноспособности Украины и противодействие России, - и.о. главы Пентагона Шэнахэн

Такие выводы озвучили в четверг в Пентагоне по результатам встречи и.о. министра обороны США Патрика Шэнахэна с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр Шэнахэн высоко оценил руководящую роль министра Полторака в проведении реформ в оборонном секторе Украины и отметил необходимость дальнейшего прогресса в выполнении ключевых положений Закона Украины о национальной безопасности для поддержания безопасной и демократической Украины", - отметили в Пентагоне.
Кроме того, глава американского оборонного ведомства подтвердил приверженность США содействию безопасности в Украине, а также укреплению возможностей украинских сил защищаться от российской агрессии.
Шэнахэн осудил необоснованную атаку России на украинские корабли в районе Керченского пролива. Он "подтвердил обязательства США сохранять давление на Россию с целью немедленного возвращения задержанных членов экипажа и кораблей".
В то же время, и.о. министра обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты "остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
не знаю что за звери, но если кацаэксперты такого мнения, то Украина имеет хорошие наработки в области обороны страны
Всем классного настроения и здоровья, для укрепления Родины - Украины!
(по-русски, что бы и в других странах понимали - Честь имеем!)
головне щоби допомога США не розпилювалася,
а допомагала Армії на фронті, а не Джавеліни для захисту Козина!