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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Пентагон (518) США (14655) Полторак (1087)

 США поддерживают усиление обороноспособности Украины и противодействие России, - и.о. главы Пентагона Шэнахэн

Соединенные Штаты высоко оценивают достижения Украины в плане проведения реформ в оборонной сфере и призывают продолжать изменения, а также подтверждают готовность поддержать усилия украинской стороны по усилению обороны на фоне агрессии РФ.

Такие выводы озвучили в четверг в Пентагоне по результатам встречи и.о. министра обороны США Патрика Шэнахэна с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Шэнахэн высоко оценил руководящую роль министра Полторака в проведении реформ в оборонном секторе Украины и отметил необходимость дальнейшего прогресса в выполнении ключевых положений Закона Украины о национальной безопасности для поддержания безопасной и демократической Украины", - отметили в Пентагоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак

Кроме того, глава американского оборонного ведомства подтвердил приверженность США содействию безопасности в Украине, а также укреплению возможностей украинских сил защищаться от российской агрессии.

Шэнахэн осудил необоснованную атаку России на украинские корабли в районе Керченского пролива. Он "подтвердил обязательства США сохранять давление на Россию с целью немедленного возвращения задержанных членов экипажа и кораблей".

В то же время, и.о. министра обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты "остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3111846
 
   
 Топ комментарии
 
Всех, кто прошёл Афганскую землю, и дожил до светлого сегодня, поздравляю с 30-летней годовщиной окончания это шизы!
Всем классного настроения и здоровья, для укрепления Родины - Украины!
(по-русски, что бы и в других странах понимали - Честь имеем!)
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Кацапня, трусіться і гавкайте.
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Кацапія буде труситися тільки після того як українці дадуть їм по морді.
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В чотирнадцятому вже отримали в рило, та на тій сраці і сіли. Можем повторить.(С)
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Российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ

не знаю что за звери, но если кацаэксперты такого мнения, то Украина имеет хорошие наработки в области обороны страны
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Ну Шадаун закончился , вот сей час и посмотрим на действия рыжего Клоуна , из за которого в отставку ушел один из лучших министров обороны США , Метис.
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Всех, кто прошёл Афганскую землю, и дожил до светлого сегодня, поздравляю с 30-летней годовщиной окончания это шизы!
Всем классного настроения и здоровья, для укрепления Родины - Украины!
(по-русски, что бы и в других странах понимали - Честь имеем!)
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ВСІ ті хто побував в якості ОКУПАНТІВ совкової імперії зла в Афганістані Сомалі Ефіопії Ерітреї Кубі Нікарагуа Чехословаччини Мад'ярщини Ангомі Мозамбіку СОВІСТІ НЕ МАЮТЬ апріорі вони ЖЕРТВИ (як не злодії)тоталітарного совкового режима ж*камуняк
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і у США є в.о.), не тільки в Україні супруніха)
головне щоби допомога США не розпилювалася,
а допомагала Армії на фронті, а не Джавеліни для захисту Козина!
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"на украине" кажеш... передоз вата тв ?
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Враг не пройдет
США підтримують посилення обороноздатності України та протидію Росії, - в.о. глави Пентагону Шенахен - Цензор.НЕТ 3055
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"Непоколебимые",раздуплитесь,у нас уже пять лет как нарушен и суверенитет и территориальная целостность.
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Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств визначено у сумі 445,7 мільйона доларів, що на 25 мільйонів доларів перевищує відповідні асигнування 2018 року… Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становитиме 695,7 мільйона доларів США. Це на 75 мільйонів доларів більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року», США підтримують посилення обороноздатності України та протидію Росії, - в.о. глави Пентагону Шенахен - Цензор.НЕТ 6734 ДУЖЕ ДЯКУЄМО... АЛЕ можно б було І БІЛЬШЕ.. хоча б за рахунок тих 3.8млрд дол що США надає ісраіловці , яка є окупантом та НЕЗАКОННО виробляє та володіє ядерною зброєю США підтримують посилення обороноздатності України та протидію Росії, - в.о. глави Пентагону Шенахен - Цензор.НЕТ 286
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддерживают усиление обороноспособности Украины и противодействие России, - и.о. главы Пентагона Шэнахэн
 
 
 
 
 
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