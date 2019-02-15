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 Происшествия
  1998  18
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 Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

В штабе ОС подтвердили применение российско-оккупационными войсками корректированного снаряда производства Российской Федерации по мирным домах украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Очередной раз отмечен факт обстрела со стороны российских оккупационных войск мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, что несет постоянную угрозу жизни гражданского населения.

Так, 14 февраля в 07:33 по направлению населенного пункта Углегорск был осуществлен обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими договоренностями.

Анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь"", - сказано в сообщении. 

Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 01

Отмечается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашниковˮ. 

Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 02

"В результате обстрела прямым попаданием был уничтожен дом местного жителя. Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения", - отметили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 03

"Данный факт еще раз свидетельствует, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.  Российские наемники в очередной раз продемонстрировали сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей.

Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 04
Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 05
Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 06
Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 07
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС 08

Источник: https://censor.net.ua/n3111844
 
 
 Топ комментарии
 
Немає ніколи пробачення росії за горе яке вона принесла...
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Сепаров надо вешать за такие обстрелы по мирным людям, им до одного места мирные люди
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планы планы,шоб только у них потом попка не болела
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Коли вже путлер
буде сидіти в Гаагзькому трибуналі, суки
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Немає ніколи пробачення росії за горе яке вона принесла...
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та ситуация, когда не ясно, повезло, что остаться в живых или нет..(
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Вчера Бабченко твитанул ссылку на вчерашнюю передачу на москальском ЦТ где 'эксперты' обсуждали как долго может продержатся ВСУ против армии орков. Они отвели две недели. После этого они собираются провести 'денациолизацию', другими словами геноцид украинцев. Делайте выводы сами☹️
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усе будет только хуже - слово денациолизация повторили не раз ..
Вот видео...
https://www.facebook.com/babchenkoa/videos/1724893717610854/

Аркадий Бабченко
20 год ·

ураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят.
Отдельный привет тем, кто орет про "предательские Минские соглашения" и про то, как шоколадный барыга предательские перемирия подписывал.
Смотреть. И расшаривать! Каждому в нос тыкать. Каждому, кто живет в своем мире. Где Запад защитит. Где мы уже победили. Каждому, кто так еще и не понял, что за страна у нас нависает с севера и к чему они готовятся.
Страшно? Мне тоже.
Это хорошо, что страшно.
Когда страшно, лучше доходит.
Смотреть. Понимать. И думать.
У нас года два, наверное.
Плюс-минус.
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планы планы,шоб только у них потом попка не болела
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Дело ведь не в попке а в том что они реально готовятся к войне с целью уничтожения Украины и украинцев. Если под аплодисменты обсуждаются планы геноцида на всю страну, то лучше приготовиться к бою не на жизнь а насмерть с таким врагом☹️
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Київ вже брали за 3 дні і парад пабєди проводили.
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А ви подивіться що вони несуть. Головне не блюванути☹️
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ага а Грозный они ротой десантников за день взяли и базу на Марсе в 15 м построили,315 Сирий освободили и кузю сремонтирывали
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Сепаров надо вешать за такие обстрелы по мирным людям, им до одного места мирные люди
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Нельзя ограничиваться только тем что какое-то ОБСЕ фиксирует такие факты нужно после каждого обстрела и разрушения доводить до европейских и американских союзников, если они на стороне Украины, что такое происходит. А то все ведут себя так как буд то обстрелы и разрушения это нормально так и должно быть.
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Применение УАС "Краснополь" сепарами это что то новое. Но и у него есть слабые места - цель постоянно нужно подсвечивать лазером.
А стоит поставить аэрозольную завесу, хорошо замаскировать объект или оборудовать ложную цель - эффективность снижается в разы.
Потому как оператор должен видеть визуально цель и подсветить её лазером. Не видно цели - нет попадания.
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Ми мусимо бути сьогодні готовими до війни так. як були готовими добровольці та волонтери у 2014 році. Тільки нас повинно бути у 10 разів більше. Об'єднання всіх на грунті нацональної свідомості. Російськомовним негайно перейти на українську мову. Олігархам поділитися з малоімущими, священикам - забути про любостяжання та фарисейство, а проповідувати істину без традиційних вигадок!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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