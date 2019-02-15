 Террористы из 152-мм артиллерии обстреляли поселок Новолуганское: разрушен дом, пострадал местный житель, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Очередной раз отмечен факт обстрела со стороны российских оккупационных войск мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, что несет постоянную угрозу жизни гражданского населения.

Так, 14 февраля в 07:33 по направлению населенного пункта Углегорск был осуществлен обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими договоренностями.

Анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашниковˮ.

"В результате обстрела прямым попаданием был уничтожен дом местного жителя. Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения", - отметили в штабе.

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"Данный факт еще раз свидетельствует, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. Российские наемники в очередной раз продемонстрировали сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей.









Фото: пресс-центр ОС/Facebook