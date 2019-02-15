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 Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

В штабе ОС подтвердили применение российско-оккупационными войсками корректированного снаряда производства Российской Федерации по мирным домах украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Очередной раз отмечен факт обстрела со стороны российских оккупационных войск мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, что несет постоянную угрозу жизни гражданского населения.

Так, 14 февраля в 07:33 по направлению населенного пункта Углегорск был осуществлен обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими договоренностями.

Анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь"", - сказано в сообщении. 

Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 01

Отмечается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашниковˮ. 

Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 02

"В результате обстрела прямым попаданием был уничтожен дом местного жителя. Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения", - отметили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 03

"Данный факт еще раз свидетельствует, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.  Российские наемники в очередной раз продемонстрировали сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей.

Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 04
Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 05
Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 06
Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 07
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами Краснополь Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС 08

Источник: https://censor.net.ua/n3111844
 
 
 Топ комментарии
 
Немає ніколи пробачення росії за горе яке вона принесла...
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Коли вже путлер
буде сидіти в Гаагзькому трибуналі, суки
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Сепаров надо вешать за такие обстрелы по мирным людям, им до одного места мирные люди
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Коли вже путлер
буде сидіти в Гаагзькому трибуналі, суки
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Немає ніколи пробачення росії за горе яке вона принесла...
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та ситуация, когда не ясно, повезло, что остаться в живых или нет..(
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Вчера Бабченко твитанул ссылку на вчерашнюю передачу на москальском ЦТ где 'эксперты' обсуждали как долго может продержатся ВСУ против армии орков. Они отвели две недели. После этого они собираются провести 'денациолизацию', другими словами геноцид украинцев. Делайте выводы сами☹️
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усе будет только хуже - слово денациолизация повторили не раз ..
Вот видео...
https://www.facebook.com/babchenkoa/videos/1724893717610854/

Аркадий Бабченко
20 год ·

ураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят.
Отдельный привет тем, кто орет про "предательские Минские соглашения" и про то, как шоколадный барыга предательские перемирия подписывал.
Смотреть. И расшаривать! Каждому в нос тыкать. Каждому, кто живет в своем мире. Где Запад защитит. Где мы уже победили. Каждому, кто так еще и не понял, что за страна у нас нависает с севера и к чему они готовятся.
Страшно? Мне тоже.
Это хорошо, что страшно.
Когда страшно, лучше доходит.
Смотреть. Понимать. И думать.
У нас года два, наверное.
Плюс-минус.
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а этот лысый сын офицера лично пойдет "ваивать",когда русне по всей Украине будут черепушки сносить подручными средствами? цуко,вот это открыли личико,"братишечки"..
этот "походъ",как ни крути,будет для тн "расии" финальным,как ни крути,ибо мотивация у нас железобетонная..
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планы планы,шоб только у них потом попка не болела
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Дело ведь не в попке а в том что они реально готовятся к войне с целью уничтожения Украины и украинцев. Если под аплодисменты обсуждаются планы геноцида на всю страну, то лучше приготовиться к бою не на жизнь а насмерть с таким врагом☹️
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Готовятся, всё никак не приготовятся. Заняты разработкой аэропортоуничтожающей бомбы. Ибо подсчитали: если на один ДАП ушло 8 месяцев, на всю Украину уйдут долгие годы, ведь аэропортов у нас хватает.
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Хорош пургу гнать. Дап реально взяли за полдня. А до этого припасы в ДАП шли через сепарский блокпост - с обыском и прочим.
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ну, пока как бы тотального вторжения и использования всех видов вооружения не было. одно только массированное применение авиации может наделать непоправимой беды. можно сколь угодно насмехаться над рашкой, но у них вторая армия в мире, после США и громадные ресурсы.
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ну,придется вступить в соцсоревнование с ичкерийцами,отымевшими вторую армию в мире в извращенной форме..
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Сколько необходимо 5-и килотонных ядерных зарядов для уничтожения одного аэропорта? И сколько есть у нас для отправки в ответ?
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Київ вже брали за 3 дні і парад пабєди проводили.
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А ви подивіться що вони несуть. Головне не блюванути☹️
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На фига этот бред смотреть?! СМЫСЛ? Ну, блевануть. Ну, убедиться в 2600-й раз, что они - сумасшедшие нацистские животные. И что дальше?
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чтобы те кто живет в центре и на востоке, тоже помнили что рана не затянулась и может вскрыться с любой момент.
война не закончена.
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ага а Грозный они ротой десантников за день взяли и базу на Марсе в 15 м построили,315 Сирий освободили и кузю сремонтирывали
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Они могут обсуждать что угодно, но факты упрямая вещь: всё, на что их хватило - захватить Крым и пол-Донбасса в момент, когда в Украине отсутствовали:
- президент;
- вооружённые силы.
и в момент, когда на их стороне практически целиком были:
- СБУ;
- милиция.
Дальше продолжать?
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Сепаров надо вешать за такие обстрелы по мирным людям, им до одного места мирные люди
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Нельзя ограничиваться только тем что какое-то ОБСЕ фиксирует такие факты нужно после каждого обстрела и разрушения доводить до европейских и американских союзников, если они на стороне Украины, что такое происходит. А то все ведут себя так как буд то обстрелы и разрушения это нормально так и должно быть.
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Применение УАС "Краснополь" сепарами это что то новое. Но и у него есть слабые места - цель постоянно нужно подсвечивать лазером.
А стоит поставить аэрозольную завесу, хорошо замаскировать объект или оборудовать ложную цель - эффективность снижается в разы.
Потому как оператор должен видеть визуально цель и подсветить её лазером. Не видно цели - нет попадания.
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Тоесть беспилотником подсветил ночью опорник и опроника через минуту больше нет?
Также за ночь можно всю нулевку вынести напрочь?
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Сейчас есть попытки создать что то типа РУК. Типа висит беспилотник. Подсвечивает лазером цель. Потом выстрел, УАС видит пятно лазера и попадание. Но много проблем возникает при реализации - беспилотник заметен. Должна быть кодированная связь БПЛА с огневой позицией. Стойкость к средствам РЭБ.
Хотя все возможно. Но работают по старинке - разведчики подсветили цель. САУ выстрелила и все.
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в жилой дом? на фига им жилой дом?

старика жалко. Сидит в шоке, потерянный... у таких стариков в доме - вся жизнь. фотографии близких, какие-то безделушки - остатки былой жизни..

считай что умер... беспомощность вот таких стариков - ужасная вещь. и не надо мне знать, за кого он там голосовал. Мне его все равно жаль.
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такие старики кидали помидорами в наших пленных на параде в Донецке
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Ага. А ещё такой дед в 2015 году принёс на наш блок - пост в Старице банку меда. Бойцы открыли - взрыв. Один погиб, двое раненный. С 17 танковой. Погибший был отличным сержантом. Женат, трое детей. Жена четвертым была беременная. После похорон родила. Но ребёнок никогда не увидит своего отца.
Не нужно на жалость тут давить. Они знали чем это закончится, когда кричали "Долой Украину. Хотим жить в рашке."
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Пока ясно что своим снарядом они снесли обычный дом, а не опорник или штаб. Какой-то сомнительный успех.
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Ми мусимо бути сьогодні готовими до війни так. як були готовими добровольці та волонтери у 2014 році. Тільки нас повинно бути у 10 разів більше. Об'єднання всіх на грунті нацональної свідомості. Російськомовним негайно перейти на українську мову. Олігархам поділитися з малоімущими, священикам - забути про любостяжання та фарисейство, а проповідувати істину без традиційних вигадок!!!!!
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Ага, и ещё всем купить синие зубные щётки с жёлтой щетиной. Очень поможет. Напомню, что Одесса отправила колорадов в топку на чистом русском языке. И вообще мало ли, что москали у нас украли язык. Их проблемы, а не наши.
Не на языки надо переходить, а на автоматы Калашникова. У каждого патриота должен дома стоять сейф с АКМ и иметься запас патронов от 500 штук. Ополчение по швейцарскому образцу можно и нужно создавать самим.
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Ну вот скоро зеленский придет к власти, война и закончится...
Ну отсосет пару раз, извинится за беспокойство, отдаст Донбасс и все будет хорошо..
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а хто напише, чим сепарам не сподобалась та хата ?

для чого на неї витратили таку дорогу зброю ?
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Например, испытывали. Кацапы - они такие кацапы.

Да и вобще ты ищешь логику, а по ту сторону поребрика ее искать не стоит.
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Ох как же Петя хочет на второй срок)))). Грустно.
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Это Петя обстрелял жилые дома управляемыми 152-мм ракетами?

Шото у вас, кацлов, совсем там с логикой пробои.
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Он отдаст не только Донбас,он с ****** " сойдется где-то поссредине"...
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Нахрена завоевывать, ежели барыги сольют по тихому, причем за бабло
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Я бы в ответку в...бал Ольхой, заодно бы испытали на практике.
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Пора раздать людям с оккупированных территорий оружие.
Пусть мочат российских свинособак на местах!
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чтобы что? чтобы ихз потом по домам перестреляли?

у кого надо - оружие есть. Или ты думаешь. что Гиви и правда свои грохнули?
смешной.
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А де американські контрбатарейні радари?Чи вони поломані?
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Ну тогда поясни, чем бы они помогли в данной ситуации.
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на фига им жилой дом?

старика жалко. Сидит в шоке, потерянный... у таких стариков в доме - вся жизнь. фотографии близких, какие-то безделушки - остатки былой жизни..

считай что умер... беспомощность вот таких стариков - ужасная вещь. и не надо мне знать, за кого он там голосовал.

Мне его все равно жаль.
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Дед думает как бы еще на один рехферендум сходить ,может кому то еще нужен наш Бамбас ,ну хоть какой нибуть стране ,где пенсии большие желательно
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С "Краснополем" не так всё просто.
Для его применения необходимы конкретные артсистемы, типа: 2С3М "Акация", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б" и Д-20.
"Акация" и Д-20 у сепаров есть. Остальные две игрушки - только у парашинцев.
Кроме этого, применение "Краснополя" подразумевает использование комплекта согласования 1А35. В комплекте батареи их два. Один на батарее, второй на КП. Дальность применения 5-7 км. Это самого 1А35. Время работы обычно не превышает 3-5 сек. Согласования между собой, с помощью радиосвязи.
А теперь интересное.
Вся эта лабуда может применяться и не с машины управления, а с выносных квантовых дальномеров типа ЛЦД-1 (1Д15). Штука весьма громоздкая - почти 60 кг (с ящиком).
И ТОЛЬКО с хорошо оборудованных стационарных пунктов управления. Машина комплекса 1В12, в такие моменты тоже останавливается, иначе никакого наведения не получится. Вооружение более оборонительное.
Видать долго устанавливали и искали подходящую цель.
Судя по фотографиям, дом у мужика был весьма капитальный. Плиты перекрытия ПК. Скорее всего знали о такой мощной конструкции.
Зачем это сделано?
Напомню, что в январе как правило проходит войсковая стажировка на выпускных курсах всяких военных училищ (университетов и т.п.).
Давно известно, что курсанты-артиллеристы параши, сдавали контрольные и экзаменационные боевые стрельбы в период с лета 2014 года, по нашей территории (трансграничные обстрелы), так и находясь на нашей территории.
Факты есть, как есть и "жмуры" с их стороны, в результате ведения контрбатарейной борьбы с нашей стороны, да и простого огневого поражения из стрелкового оружия. Именно курсантов.
Учитывая стоимость "Краснополя" в пределах 35000 "зелёных президентов", становится понятным, что стрельнуть где-то в Астраханском улусе, весьма накладно, а тут просто ПОЛИГОН. Вот и показали возможности снарядика.
Через время, в соцсетях ОБЯЗАТЕЛЬНО появятся ссылки-отчёты, о том, кто, когда и как это делал. Это точно будет.
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Время давно ушло вперёд. И аппаратура тоже. То что было 60 кг - сейчас уже 8-10.
А по поводу арт систем - у сепаров есть Д-20, 2С3м и 2А65 "Мста" буксируемая. Этого вполне хватит.
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Сепаров надо было ответкой накрыть, что бы ответили за обстрел мирного населения. Гниды попосленцы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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