 Россия обстреляла 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" Новолуганское: уничтожен дом 70-летнего Виктора Фролова, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Очередной раз отмечен факт обстрела со стороны российских оккупационных войск мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, что несет постоянную угрозу жизни гражданского населения.
Так, 14 февраля в 07:33 по направлению населенного пункта Углегорск был осуществлен обстрел поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм, которые запрещены минскими договоренностями.
Анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашниковˮ.
"В результате обстрела прямым попаданием был уничтожен дом местного жителя. Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения", - отметили в штабе.
"Данный факт еще раз свидетельствует, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. Российские наемники в очередной раз продемонстрировали сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей.
буде сидіти в Гаагзькому трибуналі, суки
Вот видео...
https://www.facebook.com/babchenkoa/videos/1724893717610854/
Аркадий Бабченко
20 год ·
ураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят.
Отдельный привет тем, кто орет про "предательские Минские соглашения" и про то, как шоколадный барыга предательские перемирия подписывал.
Смотреть. И расшаривать! Каждому в нос тыкать. Каждому, кто живет в своем мире. Где Запад защитит. Где мы уже победили. Каждому, кто так еще и не понял, что за страна у нас нависает с севера и к чему они готовятся.
Страшно? Мне тоже.
Это хорошо, что страшно.
Когда страшно, лучше доходит.
Смотреть. Понимать. И думать.
У нас года два, наверное.
Плюс-минус.
этот "походъ",как ни крути,будет для тн "расии" финальным,как ни крути,ибо мотивация у нас железобетонная..
война не закончена.
- президент;
- вооружённые силы.
и в момент, когда на их стороне практически целиком были:
- СБУ;
- милиция.
Дальше продолжать?
А стоит поставить аэрозольную завесу, хорошо замаскировать объект или оборудовать ложную цель - эффективность снижается в разы.
Потому как оператор должен видеть визуально цель и подсветить её лазером. Не видно цели - нет попадания.
Также за ночь можно всю нулевку вынести напрочь?
Хотя все возможно. Но работают по старинке - разведчики подсветили цель. САУ выстрелила и все.
старика жалко. Сидит в шоке, потерянный... у таких стариков в доме - вся жизнь. фотографии близких, какие-то безделушки - остатки былой жизни..
считай что умер... беспомощность вот таких стариков - ужасная вещь. и не надо мне знать, за кого он там голосовал. Мне его все равно жаль.
Не нужно на жалость тут давить. Они знали чем это закончится, когда кричали "Долой Украину. Хотим жить в рашке."
Не на языки надо переходить, а на автоматы Калашникова. У каждого патриота должен дома стоять сейф с АКМ и иметься запас патронов от 500 штук. Ополчение по швейцарскому образцу можно и нужно создавать самим.
Ну отсосет пару раз, извинится за беспокойство, отдаст Донбасс и все будет хорошо..
для чого на неї витратили таку дорогу зброю ?
Да и вобще ты ищешь логику, а по ту сторону поребрика ее искать не стоит.
Шото у вас, кацлов, совсем там с логикой пробои.
Пусть мочат российских свинособак на местах!
у кого надо - оружие есть. Или ты думаешь. что Гиви и правда свои грохнули?
смешной.
старика жалко. Сидит в шоке, потерянный... у таких стариков в доме - вся жизнь. фотографии близких, какие-то безделушки - остатки былой жизни..
считай что умер... беспомощность вот таких стариков - ужасная вещь. и не надо мне знать, за кого он там голосовал.
Мне его все равно жаль.
Для его применения необходимы конкретные артсистемы, типа: 2С3М "Акация", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б" и Д-20.
"Акация" и Д-20 у сепаров есть. Остальные две игрушки - только у парашинцев.
Кроме этого, применение "Краснополя" подразумевает использование комплекта согласования 1А35. В комплекте батареи их два. Один на батарее, второй на КП. Дальность применения 5-7 км. Это самого 1А35. Время работы обычно не превышает 3-5 сек. Согласования между собой, с помощью радиосвязи.
А теперь интересное.
Вся эта лабуда может применяться и не с машины управления, а с выносных квантовых дальномеров типа ЛЦД-1 (1Д15). Штука весьма громоздкая - почти 60 кг (с ящиком).
И ТОЛЬКО с хорошо оборудованных стационарных пунктов управления. Машина комплекса 1В12, в такие моменты тоже останавливается, иначе никакого наведения не получится. Вооружение более оборонительное.
Видать долго устанавливали и искали подходящую цель.
Судя по фотографиям, дом у мужика был весьма капитальный. Плиты перекрытия ПК. Скорее всего знали о такой мощной конструкции.
Зачем это сделано?
Напомню, что в январе как правило проходит войсковая стажировка на выпускных курсах всяких военных училищ (университетов и т.п.).
Давно известно, что курсанты-артиллеристы параши, сдавали контрольные и экзаменационные боевые стрельбы в период с лета 2014 года, по нашей территории (трансграничные обстрелы), так и находясь на нашей территории.
Факты есть, как есть и "жмуры" с их стороны, в результате ведения контрбатарейной борьбы с нашей стороны, да и простого огневого поражения из стрелкового оружия. Именно курсантов.
Учитывая стоимость "Краснополя" в пределах 35000 "зелёных президентов", становится понятным, что стрельнуть где-то в Астраханском улусе, весьма накладно, а тут просто ПОЛИГОН. Вот и показали возможности снарядика.
Через время, в соцсетях ОБЯЗАТЕЛЬНО появятся ссылки-отчёты, о том, кто, когда и как это делал. Это точно будет.
А по поводу арт систем - у сепаров есть Д-20, 2С3м и 2А65 "Мста" буксируемая. Этого вполне хватит.