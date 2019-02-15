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 Украинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС

Для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля противник активно применял беспилотные летательные аппараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" четыре вражеских квадрокоптера были сбиты украинскими защитниками.

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Как сообщлось ранее, 14 февраля российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскимим договоренностями. В результате вражеских обстрелов ранения получили трое украинских воинов.

Украинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111842
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці воїни ОСи, колоради стануть менше літати.
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Точно мають якусь нову зброю Украинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5955
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Молодці воїни ОСи, колоради стануть менше літати.
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вот вчера с ПТУРа разрушили укрепление сепарни.... - видео потом и на Цензоре было...
Вояки комментируют...
Українські бійці за вчорашній день збили чотири ворожі квадрокоптери, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8362

Українські бійці за вчорашній день збили чотири ворожі квадрокоптери, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2621
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Artem Oskorbin - а джентльменам верят на слово...!!
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от це вірне гасло... Українські бійці за вчорашній день збили чотири ворожі квадрокоптери, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2171
бо москалі Ж -не тільки кацапи... а й ашкєназі-чеченці-буряти-татари... та інша совкова мішпуха що там бидлує Українські бійці за вчорашній день збили чотири ворожі квадрокоптери, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7063
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это надо быть гением шоб краснополем за много денег аж в хату деда старого попасть,где упал там штаб игил
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Никак боевых ворон начали использовать
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це добре, ці іграшки можна збивати, тим шо є під рукою...
головне вчасно їх побачити!
молодці Хлопці - здоров"я і вдачі Вам!
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Наші війська здатні знищити все і всіх хто прийде на нашу землю зі злом, вони професіонали та сини своєї землі,слава Україні
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Молодці, хлопці. Так тримати! Слава Україні!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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