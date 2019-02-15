 Украинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" четыре вражеских квадрокоптера были сбиты украинскими защитниками.
Как сообщлось ранее, 14 февраля российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскимим договоренностями. В результате вражеских обстрелов ранения получили трое украинских воинов.
Вояки комментируют...
бо москалі Ж -не тільки кацапи... а й ашкєназі-чеченці-буряти-татари... та інша совкова мішпуха що там бидлує
головне вчасно їх побачити!
молодці Хлопці - здоров"я і вдачі Вам!