 Украинские бойцы за вчерашний день сбили четыре вражеских квадрокоптера, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" четыре вражеских квадрокоптера были сбиты украинскими защитниками.

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Как сообщлось ранее, 14 февраля российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскимим договоренностями. В результате вражеских обстрелов ранения получили трое украинских воинов.