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 Трамп прошел обязательный медосмотр: все в норме, кроме ожирения

Ежегодный обязательный медосмотр главы Белого дома Дональда Трампа показал, что его общее состояние здоровья находится в пределах нормы, однако президент имеет ожирение и, как следствие, повышенный уровень холестерина в крови.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в сообщении американского информагентства Reuters.

"Президент США Дональд Трамп набрал вес за последний год и сейчас находится в стадии ожирения, хотя в целом он остается в очень хорошем состоянии здоровья", - приводит издание выдержку из ежегодного президентского медобследования, проведенного на прошлой неделе.

Трамп, известный своей любовью к гамбургерам и хорошим стейкам, а также неприязнью к тренажерного зала, в прошлом году получил предупреждение от врачей, что ему нужно изменить свой рацион и начать тренироваться. Зато 72-летний президент набрал почти два кило за год – 110,2 кг сейчас против 108,4 кг в начале 2018 года. По оценкам сторонних врачей, Трамп "безусловно, имеет слишком большой вес". Зато личный врач президента отметил, что его здоровье находится в норме.

"После учета всех результатов лабораторных исследований, экспертиз и рекомендаций специалистов, я считаю, что президент остается в очень хорошем состоянии здоровья", - заявил врач президента Шон Конли.

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Тем не менее, результаты медицинской проверки показали повышенный уровень холестерина в крови президента, что является логичным, учитывая его вес. Тем временем, по сравнению с исследованием прошлого года, нынешняя динамика несколько улучшилась.

Источник: https://censor.net.ua/n3111841
 
 
 Топ комментарии
 
Президент должен быть готов к тому, что избиратели и налогоплательщики знают все о его состоянии здоровья и денег.
Только у нас все скрыто за семью печатями. И только по синякам под глазами и опухолью нижних век выборци догадываются , что делал вчера гарант.
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а барыга в свои года выглядит старше трампа а за здоровье и говорить нечего
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Оце б прогнати через медогляд нинішніх кандидатів в президенти.
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у бабушки бы уровень силикона в крови зашкаливал
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У стецьвы - в голове Трамп пройшов обов'язковий медогляд: усе в нормі, крім ожиріння - Цензор.НЕТ 3464
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Такого "жирного" пацієнта дохтора давно вже не оглядали..😕😕😕
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а барыга в свои года выглядит старше трампа а за здоровье и говорить нечего
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Какая в Савушкин погода сегодня, кац? Снегом ещё полностью не занесло?😄
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Ему 72 года??? Не знал. Непродвинут я , пичалька.. Кстати, я тоже "известный своей любовью к гамбургерам и хорошим стейкам, а также неприязнью тренажерного зала."(с). Ничего... Тут, на экваторе, есть замечательная замена такому залу: стоит только часок побегать, на окончание погрузки, при прямых солнечных лучах и Т= +45+47 градусов... И все домашние излишества исчезают в течение недели, как максимум. Чи Трампу порекомендовать...
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Андрей, забери Свыню туда. Хай там жир топит и селфи с местными плачущими мальчиками делает Трамп пройшов обов'язковий медогляд: усе в нормі, крім ожиріння - Цензор.НЕТ 7517
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Екваторна баня і босою ногою на палубу хрен станеш.)))
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а у нашего всё нехорошо. только ожирение в полном порядке.
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Президент должен быть готов к тому, что избиратели и налогоплательщики знают все о его состоянии здоровья и денег.
Только у нас все скрыто за семью печатями. И только по синякам под глазами и опухолью нижних век выборци догадываются , что делал вчера гарант.
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Ну это по любому лучше чем ботокс в роже и мозгах😄
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Дался тебе ботокс...если тебе "Виагра" не помогает
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Самое интересное, что мы за океаном знаем, шотамстрампом, но не знаем , как там наш диабетчик(((
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Нет не все в норме.....он не смотрел фильм......."Послезавтра".......!!!!
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В.В. Х.йло на психиатре бы и остановился))
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А почему у нас Поросенко не проходит? Там кром ожирения еще и печень убитая.
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Порошенко вроде как диабетик и типа не пьет.
Да проходят наши ушлепки медобследование, причем даже в разы чаще чем американские, наши себя любят - вон у Овоща вообще своя мини больца в Межгорье была...
Просто у них здоровье Президента - это достояние общественности, а у нас гос тайна!!!
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Не понимаю, зачем ваши пропагандоны устроили клоунаду вокруг этого Межигорья. С виду обычная халупа для бизнесмена средней руки.
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А моск проверяли? Хотя бы на месте ли он и в той ли части тела находится?
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Нужно учитывать и рост Трампа. С таким ростом организму нужно очень много что бы поддержать силы. А так же у него полный достаток и еда поэтому он особо не заморачивался
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У моих соседей есть собачка, маленькая такая, лапки тоненькие, дрожит постоянно. Вчера эта собачка одну свою тоненькую лапку сломала, гипс наложили.
Вот такая печальная история...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп прошел обязательный медосмотр: все в норме, кроме ожирения
 
 
 
 
 
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