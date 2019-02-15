 Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- дважды, из 120- и 82-мм минометов, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
- из 120-мм минометов, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;
- из 120-мм минометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
- из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;
- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников:
- из 120-мм минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;
- из 82-мм минометов - в районе села Крымское;
- из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
- из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцев.
"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.
Здохлим оркам гарячої смоли в горлянку.
Слава Нації!
ОБСЕ @OSCE_SMM не в курсе, ихтамнебыло. "братский сосед с гумконвоем"
https://twitter.com/i/status/1095609019824263169
України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Одужання пораненному воїну України
та гарного полювання на расіянських окупантів!!!! а рогаті то поступово і
поповнюють 200-у бригаду!!)) смерть ворогам України!!!
Мочите руSSню при каждом удобном случае