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 Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

14 февраля российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскимим договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- дважды, из 120- и 82-мм минометов, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
- из 120-мм минометов, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;
- из 120-мм минометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
- из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;
- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников:
- из 120-мм минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;
- из 82-мм минометов - в районе села Крымское;
- из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
- из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцев.

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"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111840
 
 
 Топ комментарии
 
Пораненим воїнам одужання.

Здохлим оркам гарячої смоли в горлянку.

Слава Нації!
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Одужання пораненим бійцям
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Пораненим воїнам одужання.

Здохлим оркам гарячої смоли в горлянку.

Слава Нації!
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Війна триватиме до останнього думбаса.
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Для этого нужно закрыть КПП и не пропускать врагов. А то они уже по всей Украине разместились и гадят на сколько их ватные мозги могут позволить.
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Вони розповзлись по Україні як таргани ще при Завгарові.
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Это правда, но тогда это были просто кацапы, а теперь они убийцы и пособники виновники того что после референдума с их голосами московия смогла удобно устроиться на территории Украины со своим вооружением и наёмниками.
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В моєму під"їзді такі живуть на кватирі. Відлюдькуваті, як вовки. Ні здрастя, ні допобачення. Шасть у квартиру і зачинилсь. Живуть як миші, не чути їх і не видно.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам та путін-*****!!!!
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UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10 13 февр.ЕщеЯнварь 2015 года. Краснодон, Луганская область. Заходит очередная новинка "военторга" расеи - бронеавтомобили серии КамАЗ-43269 "Выстрел", "Водник" ну и всем известные танки Т-72, БМП 1, БМП 2.
ОБСЕ @OSCE_SMM не в курсе, ихтамнебыло. "братский сосед с гумконвоем"
https://twitter.com/i/status/1095609019824263169
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Слава Героям
України, які боронять нашу Неньку-Україну!!! Одужання пораненному воїну України
та гарного полювання на расіянських окупантів!!!! а рогаті то поступово і
поповнюють 200-у бригаду!!)) смерть ворогам України!!!
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Всё работает на развал "духовноскрепной" - даже смерть двух очередных придурков - кредиты взяты, не оплачены, и не возвратятся... Банки прогорают... Ждём-с....
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Одужуйте рідненькі. Горіть у пеклі москалі!
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Всё работает на развал "духовноскрепной" - даже смерть двух очередных придурков - кредиты взяты, не оплачены, и не возвратятся... Банки прогорают... Ждём-с....
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Нашим раненым защитникам желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Мочите руSSню при каждом удобном случаеВорог за добу 12 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ із застосуванням 120- та 82-мм мінометів, поранено трьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 3933
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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