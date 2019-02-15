 Суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net.

Сумма залога составила 2 млн 497 тысяч гривен. Защита подозреваемого в лице Дмитрия Ильченко заявила, что у него нет таких денег и их "придется брать взаймы".

Мангер был арестован в зале суда до 3 марта.

Прокуроры просили для него арест без возможности залога до 3 марта, потому как у Мангера якобы есть дом в Вене, куда он может сбежать. Как пояснила прокурор Виктория Калита, именно до этой даты продлен период досудебного следствия.

Адвокаты главы Херсонского облсовета заявили, что риски бегства или препятствия расследованию отсутствуют. По мнению защиты, достаточно будет личных обязательств Мангера.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.