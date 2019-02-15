 Суд удалился в совещательную комнату для избрания меры пресечения подозреваемому в заказе убийства Гандзюк Мангеру

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.ua.

Примерно в 00:30 15 февраля Шевченковский районный суд Киева завершил исследование части доказательств в закрытом режиме. После 10-минутного перерыва начались судебные дебаты.

Представители гособвинения просили удовлетворить ходатайство об аресте без права внесения залога. В то же время, адвокаты Мангера просили суд отказать прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избрание меры пресечения Мангеру: смотреть запись допроса обвиняемых запретили, ее расшифровку зачитывают и переводят на украинский язык

"Риски (побега, попыток уничтожения доказательств или влияния на свидетелей - ред.) в отношении господина Мангера не подтверждены. И основываются на слухах или домыслах, свидетельствах третьих лиц. Сам Мангер выполнял возложенные на него обязательства и являлся в суд. Он не судимый, пользуется доверием, является председателем облсовета", - отметили адвокаты и добавили, что исходя из имеющихся доказательств, квалификация инкриминируемого Мангер преступления по убийству не верна. Поэтому они просили отказать прокуратуре в аресте чиновника либо избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест или личное обязательство.

После этого суд удалился в совещательную комнату.

Также читайте: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер во второй раз заявил суду, что его жизни грозит опасность

"Трудно спрогнозировать, сколько времени займет решение этого вопроса. Ориентировочно - это где-то полтора часа", - сказал следовственный судья Александр Кипчарский, отвечая на вопрос журналистов, когда стоит ожидать решения.

Напоминаем, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.