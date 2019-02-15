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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17168) памятник (1838) вандализм (405)

 Вандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве. ФОТО

В Киеве на Борщаговке вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналистка Татьяна Деркач, информирует Цензор.НЕТ.

Вандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве 01

"Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке", - написала она, добавив соответсвующие фотографии.

Вандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве 02

Смотрите: Вандалы в Запорожье закидали краской Мурал единства поколений защитников Украины, - Нацполиция. ФОТО

Вандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве 03

Данный памятник был открыт в Киеве летом 2017 года на пересечении пр. Леся Курбаса и ул. академика Королева.

Также смотрите: Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3111836
 
 
 Топ комментарии
 
Если мусора в Киеве сами кричат "Ложись, Бандера!", то кто будет учиться? Уже не при этой власти.
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Учиться чему ? Козла отпущения искать?
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Расскажи при какой? Может при Бойко с Мураевым? Или при Зеленском с Тимошенко патриотизму научаться?
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Фсбу и мусора в другой сейчас теме.Их задача вытянуть петю в президенты.Все остальное "мелочи".
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Кому доруаили охороняти пам'ятники?
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Али.Это охрана государства Украина.Или будем как в совке,где кто то что то не написал?
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Тобто держави, але не говориш про конкретну службу і особу? У кожного є свої обов'язки, тому пиши ще, але вказуй конкретну службу.
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а бы что-то звездануть. Про невестку и трусы знаешь?
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Пару дней назад нечто похожее случилось в Крыму, так оккупационные власти меньше чем за сутки нашли "виновного" (с нашей точки зрения - героя-подпольщика), провели через суд и закрыли в СИЗО. Кое-чему нам следует у наших врагов поучиться.
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Если мусора в Киеве сами кричат "Ложись, Бандера!", то кто будет учиться? Уже не при этой власти.
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Расскажи при какой? Может при Бойко с Мураевым? Или при Зеленском с Тимошенко патриотизму научаться?
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А что Вона или цирковой клоун начнут массовую посадку населения ? Первый завоешь про сталинизм .
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Учиться чему ? Козла отпущения искать?
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эээээ.... находить козлов отпущения?
или ты думаешь они реально нашли виновного?
это все сказки- что мол, когда надо найдут виновного.
если система не работает или атрафирована- то ты ее хоть тармаши, хоть поднимай с колен, заставляй как угодно- она сразу по щелчку пальцев не заработает
это еще при савке было так- для начальства находили козлов отпущения
ты думаешь почему, например, чикатило так долго искали? если не ошибаюсь лет 10 его искали- не только потому что он был какой-то уникальный преступник, с уникальным поведением, а потому что запретили сверху разрабатывать версию маньяка.
И если не ошибапюсь, пока его не нашли- 6 невинных человек расстреляли или посадили
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никакой ответить, биоматериал только закопатью
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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