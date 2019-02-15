 Вандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналистка Татьяна Деркач, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке", - написала она, добавив соответсвующие фотографии.
Данный памятник был открыт в Киеве летом 2017 года на пересечении пр. Леся Курбаса и ул. академика Королева.
или ты думаешь они реально нашли виновного?
это все сказки- что мол, когда надо найдут виновного.
если система не работает или атрафирована- то ты ее хоть тармаши, хоть поднимай с колен, заставляй как угодно- она сразу по щелчку пальцев не заработает
это еще при савке было так- для начальства находили козлов отпущения
ты думаешь почему, например, чикатило так долго искали? если не ошибаюсь лет 10 его искали- не только потому что он был какой-то уникальный преступник, с уникальным поведением, а потому что запретили сверху разрабатывать версию маньяка.
И если не ошибапюсь, пока его не нашли- 6 невинных человек расстреляли или посадили