 Вандалы обрисовали краской памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналистка Татьяна Деркач, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке", - написала она, добавив соответсвующие фотографии.

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Данный памятник был открыт в Киеве летом 2017 года на пересечении пр. Леся Курбаса и ул. академика Королева.

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