 Начальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, налоговик требовал 10 тыс. грн за непроведение проверок и неналожение штрафных санкций на предпринимателя.
Взяточника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Украину, как "нацистское государство", необходимо подвергнуть военному разгрому и уничтожить, как государство. Такое предложение в эфире российского пропагандистского Первого канала озвучил главный редактор журнала "Арсенал отечества" Владимир Мураховский.
"Если мы признаем, официально признаем, что Украина - нацистское государство. Мы чего ждем? Как наследники народа, который разгромил нацизм, мы что не знаем, как решается этот вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация и денацификация", - заявил Мураховский.
Видео опубликовал журналист Аркадий Бабченко.
По словам Мураховского, до 2014 года "Россия не считала Украину своим противником, но с тех пор ситуация, конечно, радикально изменилась". У России в пяти пограничных с Украиной областях появились "необходимые компоненты вооруженных сил". При этом Вооруженные силы Украины "восстановили в определенной степени свою боеспособность" с начала войны в Донбасе.
Мураховский напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что в случае обострения в Донбассе "будет угроза государственности Украины" - "будут разгромлены вооруженные силы" и создана "ситуация для нормализации политического процесса".
Ранее пропагандистка Скабеева заявила на российском ТВ, что Украину надо "грохнуть".
Ох мразь мокшанская !!
как то так Бюга....