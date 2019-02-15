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 Начальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки начальником одной из налоговых инспекций Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, налоговик требовал 10 тыс. грн за непроведение проверок и неналожение штрафных санкций на предпринимателя.

Взяточника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР 01

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Начальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР 02

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Чиновник ГФС разоблачен при получении $300 взятки в Киеве, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3111834
 
 
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Народ, если банально подсчитать, сколько каждый день задержано и просуммировать все взятки, то окажется, что мвф нервно курит в уголке. Только вот по странной причине, за все время действия всех антикоррупционных ведомств в бюджет внесено лишь 4 тысчи у.ё
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Сегодня в эфире рассейского ТВ , сообщили , что Украину надо грохнуть !!
Украину, как "нацистское государство", необходимо подвергнуть военному разгрому и уничтожить, как государство. Такое предложение в эфире российского пропагандистского Первого канала озвучил главный редактор журнала "Арсенал отечества" Владимир Мураховский.

"Если мы признаем, официально признаем, что Украина - нацистское государство. Мы чего ждем? Как наследники народа, который разгромил нацизм, мы что не знаем, как решается этот вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация и денацификация", - заявил Мураховский.

Видео опубликовал журналист Аркадий Бабченко.

По словам Мураховского, до 2014 года "Россия не считала Украину своим противником, но с тех пор ситуация, конечно, радикально изменилась". У России в пяти пограничных с Украиной областях появились "необходимые компоненты вооруженных сил". При этом Вооруженные силы Украины "восстановили в определенной степени свою боеспособность" с начала войны в Донбасе.

Мураховский напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что в случае обострения в Донбассе "будет угроза государственности Украины" - "будут разгромлены вооруженные силы" и создана "ситуация для нормализации политического процесса".

Ранее пропагандистка Скабеева заявила на российском ТВ, что Украину надо "грохнуть".
Ох мразь мокшанская !!
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это не дбр, а звери лютые: человек трудился, мелочь на обед насобирал, так и ту хулиганы отнимают.
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Ты смотри,так долго ни кого не задерживали,а тут понеслось... У взяточников весенне предвыборное обострение?!Или,это те самые громкие задержания,обещанные Луценко?
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Бастяныш - тупее тебя - тока кацапские заморошки...
как то так Бюга....
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в рыло прикладом - чисто случайно, ну и под суд...
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шо за хрень? один бакс лежит, одна гривна. Как будто мой кошелёк выпотрошили
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и пошли прикацапленые в разнос с версиями - жду верную...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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