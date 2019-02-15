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 Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

Генпрокуратура не сможет передать в суд материалы уголовного производства в отношении организаторов убийств участников Евромайдана, пока Верховная Рада не внесет изменения в законодательство о заочном судопроизводстве, сообщил глава Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк заявил в комментарии "УНН"

"Передача обвинительного акта в суд пока невозможна. Соответственно, пока она не возможна, следствие продолжается, продолжаются следственные действия, сбор доказательств в этом уголовном производстве", - заявил 

Он пояснил, что подозреваемые скрываются от правосудия на территории РФ, и поэтому судебный процесс должен быть заочным.

Согласно действующему законодательству, обязательным условием заочного судебного следствия является объявление подозреваемых в международный розыск. Однако Интерпол не объявляет осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича и его сообщников в международный розыск, мотивируя отказ возможными политическими мотивами уголовного преследования.

"С начала деятельности ГБР прекратили свое действие особенности применения этой так называемой "заочки". Соответственно, сейчас возможность процесса фактически заблокирована", - констатировал Горбатюк.

По его словам, чтобы разблокировать процесс Верховная Рада должна внести изменения в законодательство о заочном судопроизводстве.

"Чтобы документы по делу подали в суд, нужно, чтобы ознакомились подозреваемые и их защитники с материалами дела. Для того, чтобы они ознакомились, нужно, чтобы прокурор объявил о завершении досудебного следствия и поручил следователям предоставить эти материалы для ознакомления. Для того, чтобы прокурор объявил об окончании, необходимо, чтобы Верховная Рада внесла изменения в закон о заочном судопроизводстве, так как эти организаторы… находятся в розыске и, соответственно, тогда можно будет завершать процедуру", - пояснил прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане

Источник: https://censor.net.ua/n3111833
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее новый майдан будет, чем это следствие закончится.
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ДаздраПецки, шотама в мєтодухє?
🤔🤫
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Не знаю где вы такие данные берете но в 2018 году 65% населения получали субсидию и это не только газ, а и вода и электроэнергия. Так что схема таже название новое
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Скорее новый майдан будет, чем это следствие закончится.
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Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

безоружных людей в центре города расстреливали,а судить убийц ,то закон не даёт полномочий
и,типа концы в воду
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«Он пояснил, что подозреваемые скрываются от правосудия на территории РФ, и поэтому судебный процесс должен быть заочным.
Согласно действующему законодательству, обязательным условием заочного судебного следствия является объявление подозреваемых в международный розыск. Однако Интерпол не объявляет осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича и его сообщников в международный розыск, мотивируя отказ возможными политическими мотивами уголовного преследования. Источник: https://censor.net.ua/n3111833
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ДаздраПецки, шотама в мєтодухє?
🤔🤫
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У мєтодухє ірландський віскарь, бо уся пенсія 13 баксів🤭
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Тих винуватців може вже і в живих нема, а вони все судять.
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Мошеннические схемы, по которым разводили украинцев как котят начиная с 1991 года, по 2014 год. Читать внимательно и до конца.

Газ - Украинцам, сегодня кажется что раньше, цена на газ была ниже и действительно, украинцы, за газ платили значительно меньше чем сегодня но, это не говорит о том, что стоимость газа для украинцев, была ниже.

Допустим, что рыночная стоимость газа для Украины, равнялась 250 долларов за 1000 куб/м. Это стоимость, которую платила Украина России за газ. Украинцам, газ продавался за 100 долларов куб/м то есть, убыток для Украины равнялся 150 долларам за 1000 куб/м - как так?

На самом же деле, все предельно просто. Разница в 150 долларов, погашались из бюджета Украины, а бюджет Украины это что? - Бюджет Украины это налоги на дороги, на медицину и на все остальное. То есть, в совокупности с налогами, украинцы платили за газ 250 долларов за 1000 куб/м, только оплата происходила из разных источников и в добровольно-принудительном порядке. Во как красиво разводили - А?

Теперь найдите причину, по которой дороги, армия, медицина и все остальное было в глубоком застое до 2014 года? Тимошенко хочет вернуть прежние схемы по газу, ибо при таких схемах, можно воровать безбожно.
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а газ собственной добычи куда девался?
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При Тимошенко, украинский газ был наглухо закупорен.
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А чем эти схемы отличаются от субсидий? Названием разве что
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Тем что получателей субсидий, не превышает 700 000 человек, а не 43 миллиона.
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Не знаю где вы такие данные берете но в 2018 году 65% населения получали субсидию и это не только газ, а и вода и электроэнергия. Так что схема таже название новое
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За 2018 год, 3.3 млн получателей субсидий и к стати - Получателям субсидий, будут возвращать деньги за неиспользованные кубы газа. То есть не украдут по схеме - использовал не использовал, плати.
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Откуда цифра про 3.3 млн? Так кто врет Вы? Или вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко?
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Отопительный сезон 2017 - 2018 ------ Ты мне приводишь данные за какой отопительный сезон?
https://24tv.ua/ru/kolichestvo_poluchatelej_subsidij_v_ukraine_sushhestvennoe_vozroslo_n1083827
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01.03.2018
Цитата:
----------------
В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения, сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко
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Не пий віскарь, козльоночком станеш. Хоча пий...
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Все нервничаешь, чтобы кто нибудь не обогатился? Схемами (?) пугаешь? Схемы там, где БЮДЖЕТНЫЕ деньги! Вот твои субсидии - это и есть грандиозная схема! Потому у вас такие разбежности в цыфрах получателей субсидий. И нормальный человек не за схемы переживает, а за то, что может контроллировать и регулировать - свой карман!
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ДБ! Себестоимость добычи своего газа - ок.100у.е. Его - 20млрд.кубов. Вполне хватило бы своему населению(народу), а не предлагать его по 350. А вот промышленность за газ платила по рыночным ценам. ВСЕГДА! Получается, что мы переплачиваем за газ по 250 у.е., чтобы были дороги, армия, медицина...? Так может и за электричество платить по 1 у.е./квт? Тогда дороги будут в 3 слоя и у каждого - личный санаторий? А там - и продукты подозрительно дешевые, ла и в школу дети ходят задаром,.. В общем возможностей пополнять бюджет на увеличение з/п Коболеву - немеряно! Вот только налогоплательщики - так и передохнуть могут.

ПС. Как вы уже заколупали своим лизанием ануса ПП и обс..м всех, кто его хоть чуть напрягает!
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Так работают во всем мире и к стати - Минимальная рыночная цена газа для населения в ЕС, 450 евро, а в Украине 250 долларов - Есть разница?
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ДБ!!! Конечно что есть разница. Только разницу в з/п лизун не заметил!

ПС. Сердцем чувствую, что "по просьбе народа" таки будет цена за єлектричество в 1 у.е....
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Ты внешние долги стран ЕС на душу населения видел?
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Да много чего я видел! Еще расскажи о госдолге США! Только не меряйся ни на ЕС, ни на США. Они ЗНАЮТ, как с этим долгом бороться. И у нас не занимают. И живут от года к году лучше. Одни мы почему-то вчера жили лучше, чем сегодня! Достижение? Или реформа? Или будешь петь (как Насреддин), что через 50 лет мы будем жить точно лучше всех!? А теперь - терпеть нужно!
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ету псину, кого бы украинцы не выбрали - немедленно на пенсию без пенсии и c еженедельными допросами ... пока без 3й степени, но по почкам мона....
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несподиванка буде колы пид клоуном проснетесь - ото буде несподиванка......
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Не лякай. За 5 років ми вже стільки клоунів надивились... Привикли.
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Після тих клованів, що були до нині, нам ніякі гумористи не страшні.
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Он что хочет сказать что мы Овочя судили незаконно ? и Югик с Петей нам все это время туфту гнали?
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Лень постить фотку с Палубием и снайперами, с Пашиком и винтарем. Кому надо - ищите сами, а если нет - живите лохами.
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А якщо потент, то легше буде? У вас на Німеччині всі потенти та імпотенти рівні.
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Уяви собі, що зараз у оптовиків єм'ясо по 90 грн. Тому тобі в Німеччині так не купувати. 🤣
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140 грн вже печене у печі м'ясо, у якого при запіканні зменшується вага на 40%. Тому навчайся рахувати.
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Він шкіряну флейту соєвого смокче..
😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБез изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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