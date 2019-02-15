 Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк заявил в комментарии "УНН"
"Передача обвинительного акта в суд пока невозможна. Соответственно, пока она не возможна, следствие продолжается, продолжаются следственные действия, сбор доказательств в этом уголовном производстве", - заявил
Он пояснил, что подозреваемые скрываются от правосудия на территории РФ, и поэтому судебный процесс должен быть заочным.
Согласно действующему законодательству, обязательным условием заочного судебного следствия является объявление подозреваемых в международный розыск. Однако Интерпол не объявляет осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича и его сообщников в международный розыск, мотивируя отказ возможными политическими мотивами уголовного преследования.
"С начала деятельности ГБР прекратили свое действие особенности применения этой так называемой "заочки". Соответственно, сейчас возможность процесса фактически заблокирована", - констатировал Горбатюк.
По его словам, чтобы разблокировать процесс Верховная Рада должна внести изменения в законодательство о заочном судопроизводстве.
"Чтобы документы по делу подали в суд, нужно, чтобы ознакомились подозреваемые и их защитники с материалами дела. Для того, чтобы они ознакомились, нужно, чтобы прокурор объявил о завершении досудебного следствия и поручил следователям предоставить эти материалы для ознакомления. Для того, чтобы прокурор объявил об окончании, необходимо, чтобы Верховная Рада внесла изменения в закон о заочном судопроизводстве, так как эти организаторы… находятся в розыске и, соответственно, тогда можно будет завершать процедуру", - пояснил прокурор.
безоружных людей в центре города расстреливали,а судить убийц ,то закон не даёт полномочий
и,типа концы в воду
Согласно действующему законодательству, обязательным условием заочного судебного следствия является объявление подозреваемых в международный розыск. Однако Интерпол не объявляет осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича и его сообщников в международный розыск, мотивируя отказ возможными политическими мотивами уголовного преследования. Источник: https://censor.net.ua/n3111833
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Газ - Украинцам, сегодня кажется что раньше, цена на газ была ниже и действительно, украинцы, за газ платили значительно меньше чем сегодня но, это не говорит о том, что стоимость газа для украинцев, была ниже.
Допустим, что рыночная стоимость газа для Украины, равнялась 250 долларов за 1000 куб/м. Это стоимость, которую платила Украина России за газ. Украинцам, газ продавался за 100 долларов куб/м то есть, убыток для Украины равнялся 150 долларам за 1000 куб/м - как так?
На самом же деле, все предельно просто. Разница в 150 долларов, погашались из бюджета Украины, а бюджет Украины это что? - Бюджет Украины это налоги на дороги, на медицину и на все остальное. То есть, в совокупности с налогами, украинцы платили за газ 250 долларов за 1000 куб/м, только оплата происходила из разных источников и в добровольно-принудительном порядке. Во как красиво разводили - А?
Теперь найдите причину, по которой дороги, армия, медицина и все остальное было в глубоком застое до 2014 года? Тимошенко хочет вернуть прежние схемы по газу, ибо при таких схемах, можно воровать безбожно.
https://24tv.ua/ru/kolichestvo_poluchatelej_subsidij_v_ukraine_sushhestvennoe_vozroslo_n1083827
Цитата:
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В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения, сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко
ПС. Как вы уже заколупали своим лизанием ануса ПП и обс..м всех, кто его хоть чуть напрягает!
ПС. Сердцем чувствую, что "по просьбе народа" таки будет цена за єлектричество в 1 у.е....
😁