 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер во второй раз заявил суду, что его жизни грозит опасность

Об этом Мангер сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, который избирает ему меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Мангер во второй раз заявил, что история с убийством Гандзюк является местью за то, что он не отказался от должности председателя облсовета, и поэтому генерал СБУ Даниил Доценко, который в то время возглавлял Херсонское облуправление СБУ, обещал ему отомстить.
Кроме того, Мангер заявил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк.
"Я знаю, что Екатерина писала. Я даже не читал, что она писала на меня, на председателя ОГА - пусть пишет. Мне это было неинтересно. Разве я похож на идиота, который за 4 публикации будет человека заказывать? Зная, что Доценко мне говорил, что человек работает под его патронатом, разве я больной, чтобы ее заказывать?", - отметил Мангер.
Также он добавил, что боится за свою жизнь, потому что дело шито белыми нитками и развалится в суде, а, чтобы спрятать концы в воду, всю вину повесят на него, а его убьют. "Это дело рассыплется. А как сделать, чтобы не рассыпалась? Мангер живой не нужен. Закроем его в подвал СБУ и скажем, что повесился. Я заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством, вешаться. Мне не в чем признаваться", - заявил он.
Суд завершил изучение доказательств прокуратуры, которыми обосновывается подозрение. В частности, был озвучен текст допроса еще двух подозреваемых в организации убийства - Сергея Торбина и Игоря Павловского, а также свидетеля - официантки кафе, где Мангер встречался с еще одним подозреваемым - Левиным.
По мнению прокуроров, эти допросы свидетельствуют, что Мангер через Левина заказал Торбину найти людей, которые должны так сильно избить Гандзюк, чтобы она долгое время находилась в больнице. Как следует из материалов допросов, исполнители преступления заявили, что так избить активистку и остаться неопознанными - невозможно, и тогда возникла идея плеснуть кислотой.
В свою очередь, адвокаты Мангера заявили, что, даже если принять версию прокуратуры, то их подзащитному нельзя инкриминировать заказ убийства, потому что со слов посредников следует, что речь шла лишь о тяжких телесных повреждениях. Они утверждают, что в разговорах следователя с подозреваемыми нигде не звучит фамилия Мангер, а речь идет о каком-то Николаевиче. По словам адвокатов, это может быть заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, у которого тоже отчество Николаевич.
Как отметили адвокаты Мангера журналистам, они ожидают, что после просмотра видео в закрытом режиме судья удалится в комнату для совещаний для принятия решения об избрании меры пресечения, однако сколько продлится просмотр видео, они не знают.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
О скажи мане , о величайший из из всех мыслителей , который помнить вселенная и ещё 5 соседний галлактик , зачем же это о прААААтивнейшей юльке нужно ?!
С какого , таксать , хрена ей это сдалось - она шо решила по мнению мистера гиганта мысли сняться с выборной гонки и уехать отдыхать на Мальдивы ?!
А у них там не Херсон , а цельный Неаполь . А кто же в Неаполе не знает Марио , он же Мангер . И кто ещё не знает в Неаполе (Херсоне) - все знают , что Марио-Мангер собирается грабить банк . Ну или там заказал Катю - это же не важно , важен процесс .
Скоро в Херсоне каждый официант прочитал на лбу у Мангера , шо он собирался заказать Катю . Зачем , ну не спрашивайте - это же Неаполь . В Неаполе никто не спрашивает зачем нужно грабить банк , если он владелец этого банка . Просто такая ментальность и традиция .
Просто смотрите мультик : "Ограбление по итальянски" - вся мудрость и глубина-глубинная у поохоботов Вы найдёте там !
И на полиграфе настаивает....
ХЗ...- может и реально подстава...
убийцы и непосредственные исполнители установлены и задержаны
а,дальше,кто есть заказчик???
😁
Воры объединяются не по партийному признаку!
Правда , не советовал бы эту глубинное "божие откровение" сообщать какому-нить гопнику с Махачкалы вовремя поножовщины с карманником Одессы . Ребяты резкие могут и на пёрышко посадить от неглубинной рефлекторности .
Такшо - одна даёт , а другая дразниццццццццо .
РазницА в том, что политические конкуренты заказывают своих противников на 2 порядка чаще , чем фэйсбучных "дописувачив" .
Разница в том , что на счёт столь деликатного дела, как заказное преступление с насилием и особенно "за покалечить" случайному дяде Васе языком не треплят . И дяде Васе не положенно знать заказчика .
Почерк данного преступления явно указывает либо на очень низкий уровень интеллекта заказчика , либо на очень высокий уровень прикрытия . СБУ и власть -- это как раз то прикрытие .
А Мангер не является ни силовиком с прикрытием , не конченным дебилом , чтобы не понять абсолюную бессмысленность данной жестокости .
☠
дурка не зона пусть доводят что ты не идиото разве я больной, чтобы ее заказывать?, хотел спросить что то другое было ?