 Основное дело по вопросу отстранения Супрун будет рассматриваться 15 февраля, - замминистра Линчевский

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "Прямого" рассказал заместитель министра охранены здоровья Александр Линчевский.

"Эти судебные иски, эту игру трудно понять. По сути, что происходит? Есть иск гражданина Мосийчука, якобы его права нарушены, и для якобы защиты его прав целое министерство, то есть целое правительство, должно прекратить работу по обеспечению функционирования системы охраны здоровья . Уже какими словами, каким образом и суд, и сам истец пытаются блокировать работу министерства - я бы не вдавался в эти детали. То есть это принципиально.

Сегодня судья, по сути, отменил свое решение о запрете Ульяне выполнять любые обязанности министра охраны здоровья. Но, подчеркнем, что основное дело по существу претензий будет рассматриваться завтра. Поэтому основное заседание суда - завтра. А сегодня мы получили лишь временную маленькую победу, мы получили возможность подписать документы, возможность развести лекарства и возможность помогать пациентам ", - сообщил он.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.