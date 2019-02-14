EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  119  6
Материалы по теме:
Все про:Супрун Ульяна (438) Линчевский (21)

 Основное дело по вопросу отстранения Супрун будет рассматриваться 15 февраля, - замминистра Линчевский

Восстановление Ульяны Супрун в должности и.о. министра охраны здоровья Украины - это маленькая победа, но основной судебный процесс пройдет 15 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "Прямого" рассказал заместитель министра охранены здоровья Александр Линчевский.

"Эти судебные иски, эту игру трудно понять. По сути, что происходит? Есть иск гражданина Мосийчука, якобы его права нарушены, и для якобы защиты его прав целое министерство, то есть целое правительство, должно прекратить работу по обеспечению функционирования системы охраны здоровья . Уже какими словами, каким образом и суд, и сам истец пытаются блокировать работу министерства - я бы не вдавался в эти детали. То есть это принципиально.

Сегодня судья, по сути, отменил свое решение о запрете Ульяне выполнять любые обязанности министра охраны здоровья. Но, подчеркнем, что основное дело по существу претензий будет рассматриваться завтра. Поэтому основное заседание суда - завтра. А сегодня мы получили лишь временную маленькую победу, мы получили возможность подписать документы, возможность развести лекарства и возможность помогать пациентам ", - сообщил он.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3111830
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в чому Супрун винна? Хіба в епідеміях кору.
 показать весь комментарий
 
Она отказалась принимать вакцину из Мордора. Люди повинны умереть свободными.
 показать весь комментарий
 
Винувата Супрун в брехні (подвійне громадянство, відсутність вищої медичної освіти...), антиконституційній діяльності (ліквідація мережі медзакладів і безоплатності медичної допомоги)...
 показать весь комментарий
 
Руки прочь от Доктора Смерть. Она обязана довершить начатое.
 показать весь комментарий
 
Як посміла Уляна Супрун руйнувати корупціонну гноярку в медицині, яка такими важкими зусиллями, поколіннями чиновників, і керівників лікувальних закладів створювалась десятки років, починаючи з совдепії і на тобі.....Хто надав право міністрові із Америки, руйнувати українську медицинську мафію??? Куди дивиться ВО Свобода, на чолі з Тягнибаксом, керівники секторів і майданів, де всенародна підтримка керівників медичної мафії? Невже закінчилися гроші і мафія не в змозі проплатити 5 ти тисячний мітинг протесту бомжів і обісцяних вонючих пенсів....
 показать весь комментарий
 
В Європі вулиці шампунею миють. То які там болячки можуть бути? Якби в Україні мили вулиці, то і в Україні хвороб не було б.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоОсновное дело по вопросу отстранения Супрун будет рассматриваться 15 февраля, - замминистра Линчевский
 
 
 
 
 
 вверх