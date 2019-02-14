 Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и они ждут дальнейшие указания от руководителя.
Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
в 90-е вооруженные блок посты братва не ставила.....
Трусы жили в девяностых...!!!
Украина страна больших возможностей и свободы...
А в Европе во многих странах запрещено носить складной ножик на кармане...
Вот зачем нам уважаемые эта ЕС - тюрьма народов?
. но ты прав Андрей, звоночек очень тревожный. Государственная машина и прежде всего - правоохренители наши "дорогие" сгнило в конец.и это несомненно заслуга 2-х последних президентов и их окружения.
гоните их туда...
Новик как раз возле Днепра- других в Украине нет
В 2014 на Дамбассе тоже с такого начиналось.
Во тогда завтра будет.))