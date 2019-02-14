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Все про:Днепропетровщина (1314) оружие (3642) Нацполиция (8919) блокпост (195)

 Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области полиция задержала 6 мужчин, которые пытались установить блокпост возле г. Новомосковск на трассе Знаменка-Луганск-Изварино. У них изъято несколько единиц оружия и спецсредства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция 01

Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и они ждут дальнейшие указания от руководителя.

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Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция 02

Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК. 

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Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: https://censor.net.ua/n3111829
 
 
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Партизани і досі партизанять. Як в анекдоті.))
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А это не те друзья Насиння которых отпустили под залог в Грузии?) Там тоже 6 человек было...
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Хотели срубить бабки по лёгкому ? Что то мы плавно идём в -90 тые.
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Роман Шишацкий - о чем вы?

в 90-е вооруженные блок посты братва не ставила.....
Трусы жили в девяностых...!!! Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2352
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такой себе частный блок-пост...

Украина страна больших возможностей и свободы...
А в Европе во многих странах запрещено носить складной ножик на кармане...
Вот зачем нам уважаемые эта ЕС - тюрьма народов?
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Да, новость реально- не оптимистична. Ранее не приходилось такое читать, на серьезных ресурсах. Для меня, мариупольца- крайне не оптимистична. Это ж кому в башку взбрело??? Заметьте, их "наняли"(с)!!! И они ждали команды от руководства! Это шо ваааще такое???
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Я думаю, эти слова - просто гнилая отмазка
. но ты прав Андрей, звоночек очень тревожный. Государственная машина и прежде всего - правоохренители наши "дорогие" сгнило в конец.и это несомненно заслуга 2-х последних президентов и их окружения.
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Махновщина начинается или это соевые "тренируются"?!
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а чего под Новомосковском, а не под Авдеевкой или Крымским...или....?
гоните их туда...
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Я, сначала, подумал об ином Новомосковске, Днепропетровской области. А оказалось- прифронтовой. Во, дела!
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че?
Новик как раз возле Днепра- других в Украине нет
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Понятно, это о Знаменке речь, которая в Кировоградской области, где я ни разу не бывал, о которой- не подозревал. А вот в Знаменке Орловской области- бывал. Подумал, что речь о ней. Тогда, вопрос ещё более интересный: как это в глубоком тылу блок-посты выставлять???
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Вася, там стреляют, а тут можно было по-легкому бабло с лохов срубить.
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Проверка власти на вшивость?
В 2014 на Дамбассе тоже с такого начиналось.
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ЧистА пацаны на трассу позаработать вышли с автоматами
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А прикинте, будет хохма, если это действительно кто то дал команду ВСУ в стиле "военний стан" аля декабрь 2018-го?
Во тогда завтра будет.))
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Депилисм и несогласованость действий МВД и ВСУ думаешь исчез?
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Куда там...расцвел пышным цветом в последние годы.
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Прапор на блокпосту стоїть український, але по команді «керівника» в потрібний момент міг би змінитися на днрівський або кацапський.
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А шо возле мавзолея блокпост не поставили ёпт , и не ждали команды высшего руководства с Марса)))
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в этой новости прекрасно все насколько же надо не уважать власть что бы на голубом глазу ставить личный блокпост у дороги, прям мечта гаишника - личный перекресток на пенсии
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Якщо ці бойовикине говорили хто їм дав команду, то вони сепари, або терористи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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