 Труханов в 2017 году аннулировал свой российский паспорт через суд в РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке журналистка Катерина Маденс.
Она отметила: "В 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов через своего представителя в РФ Ермакова А.В. обратился в суд в своем любимом Сергиевом Посаде. В иске Труханов просил признать незаконным свой паспорт гражданина РФ. То есть, до 2017-го года мэра не самого последнего города в Украине, не смущало наличие у него паспорта гражданина страны, которая оккупировала Крым и ведет боевые действия на востоке нашей страны?!
Ответчиком в этом деле было УМВД России. В решении суда четко сказано, что представитель Ермаков А.В. пояснял, что Труханов является мэром Одессы! Вот здесь-то и должны развеяться сомнения САП, которая заявила на суде по "Краяну", что не может утверждать со 100% уверенностью, что мэр Одессы - это тот самый человек, получивший паспорт и гражданство РФ. Ну мы то помним, что Назар Холодницкий сказал про Труханова "Он держит город в украинских цветах".
Чтоб вы понимали, а это важно, представители российского УМВД (ответчик) возражали против требований Труханова. Они уверяли суд, что по вопросу получения паспортов гражданина РФ Труханов Г.Л. обращался лично (!), представив все необходимые в соответствии с законом документы. Среди документов даже есть заявление самого Труханова о замене паспорта по достижению 45 лет. Интересно было бы сравнить почерк нашего мэра с тем, что в заявлении, но…к сожалению, не в моих полномочиях...
Более того, федеральная миграционная служба РФ сама проверяла наличие у Труханова гражданства РФ. В ходе этой проверки они обнаружили, что Труханов был зарегистрирован по адресу массовой регистрации.
Для большей убедительности добавлю, что в решении суда сказано: родителями Труханова Г.Л. являются Труханов Л.Д., Труханова М. Д.. Совпадение ли? Как сказал бы известный российский пропагандон Киселев – не думаю, так как инициалы соответствуют известным нам из биографии мэра Труханову родителям Леониду Демьяновичу и Марии Дмитриевне. А еще в решении суда указано, что подавший иск Труханов Г.Л. служил в Северокавказском военном округе, что также соответствует его биографии.
В итоге суд на россии аннулировал паспорт Труханова и не в 2017-ом, как нам рассказала САП в суде, а 10.07.2018 года. А как же иначе, ведь даже в решении сказано, что за нашего мэра "вписался" генеральный консул РФ в Одессе.
Интересно, что суд на россии руководствовался только украинскими документами Труханова, то есть российский паспорт выданный в Сергиеве Посаде аннулировали, а вот ГРАЖДАНСТВО РФ нет. Потому что конституция РФ (ст. 6) закрепляет, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Ну разве что, если гражданство получено по поддельным документам, но тогда Труханов должен нести уголовную ответственность на россии по подделке документов".
"...российский паспорт выданный в Сергиеве Посаде аннулировали, а вот ГРАЖДАНСТВО РФ нет. Потому что конституция РФ (ст. 6) закрепляет, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его"
Поэтому Труханов, мэр стратегического города-миллионника Одессы, где расположена главная военно-морская аза Украины, юридически и фактически по сей день является гражданином РФ, страны-агрессора.
Заодно, никаких предьяв и столь же честному Холодницкому...
Тем более, если чиновник что-то там Пете обещал...
А труху обирали не виборці Одеси..???? Ні..його обирав ліпецьк+ротердам!!!!!!!!!
🤑
подлежит!
🤣
А еще лучше - привычно промолчат, типа их это не касается,
- любимая тактика сывочелого, когда факт - неприятный. Например, - как с гражданством зам. главы СВР...
Совпадение? Не думаю
А осадочек то ититькалатить..
Редиска оно- сверху красный, середина бэлый-бэлый,
с галубой пррослойкой...не?
🤔
😁
Лікуйся там сам з Наполеоном! А ким ти себе,у
психлікарні вважаєш? Щось на кшалт головного
ПсихаАНАЛітека?
Таки не провокуй! А то зараз побіжиш до мордера-
в сопельках- зобіжають! А потім ще перевіряти
своє стукачєство і принижено дякувати..Фуу..
😁
Ви вже, мабуть, помітили, що я не є прихильником аналітики про США, яка зводиться до щоденного поливання брудом Трампа і протиставлення йому пухнастих Конгресу з Сенатом. А сприймаю американську владу у єдиному, хоч і складному, комплексі. Комплексі, який Україні треба використовувати в своїх інтересах, прораховуючи всі варіанти розвитку подій.
Бо, з одного боку, Сполучені Штати є нашим найнадійнішим стратегічним партнером (незалежно від прізвища їх президента), з іншого - вони нам за великим рахунком нічого не винні (про Будапештський меморандум у коментах - велика "дяка" авторам цього бездарного документу).
А тому я за те, щоб цінувати весь спектр відносин з Вашингтоном, залишивши персональні симпатії та антипатії самим американцям.
А тепер - невеличкий лікнеп про санкції.
Раніше передбачалось, що черговий пакет санкцій вступить в силу у листопаді 2018 року, проте розглянути його в минулому році Конгрес не встиг.
Через внутрішні розбіжності та шатдаун довгий час це питання не піднімалось.
Однак, цього тижня сенатор-республіканець від штату Алабама Річард Шелбі розповів, що представникам Демократичної і Республіканської партій вдалося домовитися у Конгресі з приводу забезпечення безпеки на кордоні країни.
І тепер США з новими силами взялись за відкладене раніше питання про санкції проти Росії.
Як результат, п'ятеро американських сенаторів - демократи Боб Менендес, Бен Кардін, Джинн Шейхін та республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер 13 лютого внесли у Конгрес законопроект про посилення санкцій проти Росії.
Законопроект «Про захист американської безпеки від агресії Кремля» (DASKA) зразка 2019 року представляє собою ще більш жорстку версію законопроекту Менендес - Грема, вперше оприлюдненого в серпні 2018 року. Ту законодавчу ініціативу назвали проектом «санкцій з пекла» (bill from hell). Публікація DASKA у кінці літа викликала паніку на російському ринку: рубль в серпні впав більш ніж на 10%.
У версії DASKA 1.0 було дві основні загрози: санкції проти нового суверенного боргу Росії і блокування операцій російських держбанків. Тепер сенатори пішли далі. Вони пропонують:
- санкції проти російських банків, які підтримують спроби Росії підірвати демократичні інститути в інших країнах;
- санкції проти інвестицій в російські проекти зрідженого природного газу (ЗПГ) за межами Росії (наприклад, у ЛУКОЙЛа є проект з виробництва СПГ в Камеруні);
- санкції проти політичних діячів, олігархів і членів їх сімей, які «сприяють протизаконним або корупційним діям в інтересах Путіна»;
- як і в попередній версії, в DASKA 2.0 зберігаються санкції проти російського держборгу і кібернетичного сектора.
ЗА АГРЕСІЮ В УКРАЇНІ:
Окремим блоком в законопроекті йдуть санкції за агресію Росії в Україні:
- санкції проти агентів ФСБ, які були задіяні в нападі на українські судна в Керченській протоці;
- санкції проти російського суднобудівного сектора, в разі якщо Росія порушить свободу навігації в Керченській протоці або де-небудь ще;
- санкції за підтримку проектів з розробки нафтових ресурсів в Росії і проти російських нафтових проектів за кордоном.
ЩО ЩЕ Є У ЗАКОНОПРОЕКТІ:
- Положення про підтримку НАТО, яке забороняє президенту США вихід з НАТО без згоди сенату США;
- пункт, що вимагає від Держдепу визначити, чи заслуговує Росія статусу держави - спонсора тероризму;
- вимога до страховиків нерухомості надавати інформацію про бенефіціарів компаній, що купують дорогу житлову нерухомість в США;
- доповідь про особисті активи Путіна.
ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ:
Зрозуміло, що демократи - автори законопроекту йдуть на свідому конфронтацію з президентом США. «Параліч Трампа перед обличчям агресії Кремля довів Конгрес до точки кипіння», - сказав Менендес. За його словами, Конгрес «захистить наші інститути, союзників і цінності, навіть якщо президент не захоче цього робити».
Попередня версія законопроекту не пройшла через Конгрес. У новій версії шансів набагато більше, так як все більше сенаторів хочуть дати більш жорстку відповідь Москві, зазначає Reuters.
ЯКІ ЩЕ САНКЦІЇ НАСУВАЮТЬСЯ:
- США і Євросоюз працюють над новим спільним раундом санкцій проти Росії за Керченський інцидент. Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять подальші дії на зустрічі в Брюсселі 18 лютого.
- США найближчим часом введуть другий раунд санкцій проти Росії за застосування хімічної зброї у Солсбері. Цей раунд може включати широкі обмеження на експорт в Росію/ імпорт з Росії та заборону «Аерофлоту» літати в США.
ЧОМУ НАРАЗІ ЗАПАНІКУВАЛИ В РОСІЇ:
Тому, що їх посольство у США доповідає: на цей раз все серйозно, і навіть Трамп, який (парадокс!) знаходиться під загрозою імпічменту і одночасно націлений на другий термін, не буде чинити значного спротиву новому законопроекту.
Наразі російські експерти стверджують, що стає реальністю найбільш лякаючий пункт «пекельних» санкцій - введення заборони на купівлю американськими інвесторами нових російських боргових паперів. Він призведе до розпродажу тих облігацій, що вже є на руках у нерезидентів і, як наслідок, до значного ослаблення рубля. Нагадаю: наразі іноземці володіють близько 24,4% російських держоблігацій.
У якості старту негативного тренду, російський фондовий ринок вже показав негативну динаміку всупереч зростанню нафтових котирувань і позитивних настроїв на світових ринках. Зокрема, індекс МосБіржі втратив 1,9% і розгубив всі придбання початку лютого.
На думку російського аналітичного холдінгу «Фрідом Фінанс», у разі заборони іноземним інвесторам на купівлю російського держборгу, можна очікувати падіння росвалюти до 75-77 рублів за $1, що розжене інфляцію і створить неабиякі проблеми для бізнесу.
* * *
Як казав Олександр II, Росією керувати нескладно, але абсолютно марно. Досить показати мультик про ракету і українських "фашистів" - та й роби зі своїм плебсом все, що захочеш. Україною керувати набагато складніше, бо у нас гетьманами хоч стіну з мордором викладай. На те в Москві й розрахунок. Але я, наївний, все ще свято вірую у три слони: розум українців, нашого Президента та США. Все інше - компроміси та умовності.
Наразі це все. Планую ще розповісти про перспективи "Північного потоку-2". Там не все так жахливо, як нас лякають.
Але нам своє робити...
Шануймося!
Helgi Sharp
Привет вавану ху***лу и его поклонникам 😂😂😂
😁
"все манипуляторы и пропагандоны всегда стремиться перевести обсуждение любого неудобного вопроса с того, что сказано"(с)