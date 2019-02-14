 Труханов в 2017 году аннулировал свой российский паспорт через суд в РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке журналистка Катерина Маденс.

Она отметила: "В 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов через своего представителя в РФ Ермакова А.В. обратился в суд в своем любимом Сергиевом Посаде. В иске Труханов просил признать незаконным свой паспорт гражданина РФ. То есть, до 2017-го года мэра не самого последнего города в Украине, не смущало наличие у него паспорта гражданина страны, которая оккупировала Крым и ведет боевые действия на востоке нашей страны?!

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Ответчиком в этом деле было УМВД России. В решении суда четко сказано, что представитель Ермаков А.В. пояснял, что Труханов является мэром Одессы! Вот здесь-то и должны развеяться сомнения САП, которая заявила на суде по "Краяну", что не может утверждать со 100% уверенностью, что мэр Одессы - это тот самый человек, получивший паспорт и гражданство РФ. Ну мы то помним, что Назар Холодницкий сказал про Труханова "Он держит город в украинских цветах".

Чтоб вы понимали, а это важно, представители российского УМВД (ответчик) возражали против требований Труханова. Они уверяли суд, что по вопросу получения паспортов гражданина РФ Труханов Г.Л. обращался лично (!), представив все необходимые в соответствии с законом документы. Среди документов даже есть заявление самого Труханова о замене паспорта по достижению 45 лет. Интересно было бы сравнить почерк нашего мэра с тем, что в заявлении, но…к сожалению, не в моих полномочиях...

Более того, федеральная миграционная служба РФ сама проверяла наличие у Труханова гражданства РФ. В ходе этой проверки они обнаружили, что Труханов был зарегистрирован по адресу массовой регистрации.

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Для большей убедительности добавлю, что в решении суда сказано: родителями Труханова Г.Л. являются Труханов Л.Д., Труханова М. Д.. Совпадение ли? Как сказал бы известный российский пропагандон Киселев – не думаю, так как инициалы соответствуют известным нам из биографии мэра Труханову родителям Леониду Демьяновичу и Марии Дмитриевне. А еще в решении суда указано, что подавший иск Труханов Г.Л. служил в Северокавказском военном округе, что также соответствует его биографии.

В итоге суд на россии аннулировал паспорт Труханова и не в 2017-ом, как нам рассказала САП в суде, а 10.07.2018 года. А как же иначе, ведь даже в решении сказано, что за нашего мэра "вписался" генеральный консул РФ в Одессе.

Интересно, что суд на россии руководствовался только украинскими документами Труханова, то есть российский паспорт выданный в Сергиеве Посаде аннулировали, а вот ГРАЖДАНСТВО РФ нет. Потому что конституция РФ (ст. 6) закрепляет, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Ну разве что, если гражданство получено по поддельным документам, но тогда Труханов должен нести уголовную ответственность на россии по подделке документов".











