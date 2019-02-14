 Подозреваемого по делу Гандзюк Торбина пытают в СИЗО, - адвокат

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

По словам адвоката Владислава Мангера Андрея Мурашкина, о пытках по отношению к Торбину сообщила супруга последнего.

"Ему разрешили встретиться с женой, и она сообщила, что Торбин сам не свой, находится в состоянии, в котором она его раньше не видела", – сказал Мурашкин.

"У меня вопрос: каким образом задержанный, который переведен из Киева в Херсон, встречается с женой, и в каком состоянии он находится?", – продолжил защитник.

Мурашкин попросил зарегистрировать заявление о возможном преступлении. Прокурор выполнила его просьбу.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Шевченковском суде столицы третий день подряд избирают меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Прокуратура считает, что именно он организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк. Мангер отрицает обвинения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.