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 Подозреваемого по делу Гандзюк Торбина пытают в СИЗО, - адвокат

Адвокат Мурашкин заявил, что в СИЗО Херсона к подозреваемому Торбину применяют пытки. Прокурор зарегистрировала заявление о возможном преступлении.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

По словам адвоката Владислава Мангера Андрея Мурашкина, о пытках по отношению к Торбину сообщила супруга последнего.

"Ему разрешили встретиться с женой, и она сообщила, что Торбин сам не свой, находится в состоянии, в котором она его раньше не видела", – сказал Мурашкин.

"У меня вопрос: каким образом задержанный, который переведен из Киева в Херсон, встречается с женой, и в каком состоянии он находится?", – продолжил защитник.

Мурашкин попросил зарегистрировать заявление о возможном преступлении. Прокурор выполнила его просьбу.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Шевченковском суде столицы третий день подряд избирают меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Прокуратура считает, что именно он организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк. Мангер отрицает обвинения.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Читайте также: В СИЗО могут инсценировать самоубийство Мангера, - адвокат

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111827
 
 
 Топ комментарии
 
да?
а она думала ему там будут радоновые ванны и маникюр-педикюр
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Травят злыми собаками и кормят тухлыми раками.
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Пытка апельсинами продолжалась целый час....
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ИМХО, если вся эта шайка мразей, если сдохнет в сизо, много пользы принесет: другие будут побаиваться в такой форме вопросы с неугодными решать. А то распустились и уже никаких внутренних ограничителей.
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Fizko Kyiv - мне будет тебя очень жаль, если тебя по оговору допустим посадят в СИЗО , а там менты будут засовывать тебе в зад бутылку добиваясь признания... Подозреваемого по делу Гандзюк Торбина пытают в СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 614
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мда, оговор, всех бывших рыгоаналов, свидетелей ваны, оговаривают. Лозинского оговорили, а ведь он с браконьерством боролся, и других тоже.
"Оговорили" те, кто непосредственно кислотой обливали. "Оговорила" сама Гадзюк, когда прямо на них указывала. Кто еще оговорил честного последователя ваны?
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Fizko Kyiv - вот послушай..., я же никого не защищаю....

Но если поступило заявление о пытках (похер кого пытают), то нужно тщательно все проверить и перепроверить....
Нам садистов терпеть нельзя...
От тюрьмы и сумы не зарекайся...
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Ну так написано, что приняли в производство. Ничто не мешает адвокату СМЕ потребовать, чтобы выявить телесные повреждения. Но что-то про это адвокат не говорит, а приводит слова жены.
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Будешь сам не свой если 10-ка светит...
Но проверить ментов все равно нужно, даже если это и преступник....
Наши менты склонны к садизму и их нужно прессовать все время, что бы не было как в московии...
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С тобой не поспоришь, Лео, все правильно, но сдается мне, тем адвокатам сказать особо нечего, вот и несут пургу с самого начала. Ни одного возражения по сути.
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Показания выбитые под пытками, ставят под сомнения,ось и вся суть.
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Саша, в этом деле резонанс очень велик, вряд ли. Я скорее поверю, что с них пылинки сдувают, а не бьют их.
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Так если просто вопросы задавать, кто ж признается?
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поносит повязку на морде из портянок 2 дня , и в убийстве Кеннеди признается Подозреваемого по делу Гандзюк Торбина пытают в СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 7570
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А той Мурашкін звідки знає.. Він там що, свічку тримав?..😕
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Заява адвоката про тортури Торбіна грунтується лише на словах його дружини?
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да, и только проверят: есть признаки подтверждающие или нет, если нет то и разследование не начнёт.
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циничные бандеры варят ему баланду на шкварках..
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точно - обычно варево заканчивается кацапским зашкваром - линки прислать из последних?
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да?
а она думала ему там будут радоновые ванны и маникюр-педикюр
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Не верю. Слишком резонансное дело. А заявление жены, что "Торбин сам не свой, находится в состоянии, в котором она его раньше не видела" вполне понятно. Поменять домашнюю постель на нары в СИЗО, уже это одно огромный стресс,
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Сбу и прокуратуре срочно нужны показания против Мангера. Иначе они по уши в говне.
И судя по-всему даже под пытками пока что "результат" нулевой
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нулевое это ты, которое пришло за похлебку тут посты писать
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Сое не нравиться. Забор общий, пиши что хочешь.
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Да не вопрос, пиши - замалюємо в сам. В великую казламордию пусть едут и там пишут.
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це у тебе на параші "забор". А у нас - паркан. До речі, якщо ти не зовсім ніщеброд і коли-небудь будеш в Арапії, скажи на вулиці арабам слова "зуб" і "забор".
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Это куйню скажи руськомовним бойцам в ООС, соя. Овощ тоже украинскою розмовлял на публике, ну и что?
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Руська мова це тепер українська, а російська мова це колишня староболгарська. Тому не плутай різні мови.
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Запоребриковий, сиди на дупі рівно. Якщо вже таких як ти мобілізують на тролеферми, то в кацапів зовсім кепські справи.
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признался, не? - можно еще кацап тв запретить - 3 дня - кацап в признанке...
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У одного СБУшник виноват,этот сам не свой...Запытали беднягу.Пытки,это когда умираешь от боли в течении нескольких месяцев, из-за того,что тебя серной кислотой облили!Это пытки!А сам не свой,это может на жену не встал за время свиданки...Извиняюсь.
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Фамилия Торбин какая то зонная, торбою полиэтиленовой только бы не пытали Підозрюваного у справі Гандзюк Торбіна катують у СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8637
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Гарантувати, що Торбін точно винуватий ніхто не може. Іноді трапляється, що беруть та садять у СІЗО невинуватих. Але стан Торбіна можливо пояснюється не тортурами, а іншими обставинами.
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это тот тип который за 5к ломает руки и за 3к обливает кислотой? нежалко...
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я б не против скинуться на манипуляции с его руками, ногами и рылом. Думаю, 13 штук легко соберем
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Пытать - это "спрашивать" на украинском языке!
Скажите этому адвокаты, что для подсудимого это нормально...
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Не біснуйтесь, порохоботи, уже все зрозуміло - Мангера хочуть зробити "вбивцею" виключно заради кидання лайна в Тимошенко, так само, як янучари-мертвечуки-куми Потроха розкручували абсолютно брехливу "справу педофілів". Враховуючи, що тоді "розкруткою" займались люди Мертвечука, що зараз усі в Москві, і зараз теж люди Мертвечука, починаючи з пріпіздєнта, то й ви у Москві будете, рано чи пізно.
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А он должен был быть веселым и жизнерадостным, как дома?

Муж был в тюрьме грустный какой-то. Серьезные доказательства пыток - ничего не скажешь.
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А жена в курсе в чем он обвиняется?! Идиот влез в такое дерьмо, из которого просто так не вылезти..
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"Ему разрешили встретиться с женой, и она сообщила, что Торбин сам не свой, находится в состоянии, в котором она его раньше не видела" (с)

А когда живого человека обливал кислотой, обрекая на мучительную смерть бьіл значит в обьічном для него состоянии...
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Да не стоит на всех вешать ярлыки. Вспомните артековских педофилов из БЮТ. И чем все закончилось? Пшиком. Такое может быть и здесь, если за дело берутся мусора....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемого по делу Гандзюк Торбина пытают в СИЗО, - адвокат
 
 
 
 
 
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