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Все про:Запорожье (1486) налоговая милиция (1538) ювелирные изделия (77) ГФС (3102)

 В Запорожской области налоговиками ликвидировано подпольное производство и реализация ювелирных изделий, изъято товаров на 98 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины, ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры ликвидировали масштабную схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий, которая действовала в Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории Запорожской области группой лиц осуществляется приобретение за наличные золота, драгоценных металлов и драгоценных камней, из которых в дальнейшем изготавливались ювелирные изделия и реализовывались физическим лицам без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, без декларирования фактически полученных доходов и уплаты соответствующих сумм налогов.

Переработка сырья в ювелирные изделия осуществлялась на подконтрольных организаторам схемы производственных мощностях, а реализация готовой продукции - через специально созданную сеть специализированных магазинов и интернет-магазинов по продаже драгоценных изделий.

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При этом указанную деятельность вели от имени десятков подставных лиц, как правило, подчиненных работников или связанных с организаторами лиц, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей. Реальные доходы, полученные от проведенных операций, не отображались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных ФЛП.

По результатам 11 обысков из незаконного оборота изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.

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Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3111826
 
   
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Щас опять мусора с прокурорами всё украдут,а народ будет компенсации выплачивать .
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********* открыл филиал бижутерии, чтобы хватило на подкуп от бпп ?
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- ой..хороший, дорогой, любимый...смотри какое миленькое колечко....ну купи..купи..купи...
- ну все..все! .не ной! девушка, дайте нам колечко... с творогом и "Оболонь светлое"
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