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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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Все про:суд (21817) полиграф (25) мера пресечения (29) Мангер (37)

 Мангер готов пройти полиграф

Подозреваемый в организации убийства активистки Катерины Гандзюк глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что готов пройти проверку на полиграфе.

Об этом Мангер сказал на заседании по избранию ему меры пресечения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Шевченковского суда Киева.

Мангер еще раз подчеркнул, что отвергает любые обвинения в причастности к гибели Гандзюк.

После этого заседание закрыли для СМИ. Суд перешел в закрытый режим слушания на время просмотра видеозаписи допросов подозреваемых Торбина и Павловского.

Также на Цензор.НЕТ: "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Суд уже третий день рассматривает дело об избрании меры пресечения Мангеру.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111825
 
   
 Топ комментарии
 
Это уже что-то.Посмотрим на результаты. Мангер готов пройти полиграф - Цензор.НЕТ 7412
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А полиграф, чей будет?
А то у нас уже есть независимые суды... Типа...
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Это уже что-то.Посмотрим на результаты. Мангер готов пройти полиграф - Цензор.НЕТ 7412
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Это уже вчера Мангер предложил в суде .
Ещё в вчера , но судья отклонил его просьбу . И это не что-то , всё и полный "северный пушной зверёк" для власти и генного прокуооора !

Моя идея позавчера состояла ещё и в том , чтобы полиграф ещё прошёл именно Юрий Луценко .
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А 112 канал будет завтра работать? говорят что технический перерыв на неопределённое время будет Мангер готов пройти полиграф - Цензор.НЕТ 4203
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А полиграф, чей будет?
А то у нас уже есть независимые суды... Типа...
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у нас полиграф не узаконен, поэтому он и готов его пройти!
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Не правда, узаконений, але лише за наявності згоди.
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Первый готов.Может и"сам не свой"тоже изъявит желание,про"пытки" в СИЗО,на детектор рассказать.Шо у негоза диагноз такой,"самнесвойский"...
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Или ему железно пообещали нужный результат, или знает как обмануть полиграф, или правда не виноват..
В любом случае появилось а может не виноват...
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Тем более есть законное основание начиная 2017 года использовать полиграф в судебной экспертизе как по отношению к обвиняемому, так и к свидетелю.
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Я позавчера и тут писал , и на сайте в ФБ Ивана Крулько .

Нужно настаивать не на местном полиграфе , а на полиграфе посольства США , Британии , Франции или Польши .
Предложил Юле самой обратиться за помощью в посольства , чтобы уберечь избирательный процесс от использования карательной системы против конкурентов .

Если Мангер сам предложил - то он не виноват ... точка .
"Знать как обойти" или "пообещали нужный ..." это из ненаучной фантастики (про героичных НАШИХ разведчиков и подлых ИХ шпиёноффф) . Эт всё равно , что научить за неделю на 5й дан шатакана . НАШИ , разумееются уже рождаются с чёрным поясом !

А в реальной жизни - не виноват и точка !
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С этим ясно...
А полиграф готов пройти Пантера? Мангер готовий пройти поліграф - Цензор.НЕТ 6327
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Стає цікаво, а якщо проєде то тягніть туди відразу Юлу Луценко!!!
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Нельзя закрывать суд. Потом будем о нем знать со слов Луценко или других мусоров. А те правду никогда не скажут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМангер готов пройти полиграф
 
 
 
 
 
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