 Мангер готов пройти полиграф

Об этом Мангер сказал на заседании по избранию ему меры пресечения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из Шевченковского суда Киева.

Мангер еще раз подчеркнул, что отвергает любые обвинения в причастности к гибели Гандзюк.

После этого заседание закрыли для СМИ. Суд перешел в закрытый режим слушания на время просмотра видеозаписи допросов подозреваемых Торбина и Павловского.

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Суд уже третий день рассматривает дело об избрании меры пресечения Мангеру.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.