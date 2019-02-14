 Россия готовит почву для объявления выборов в Украине недействительными, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Россия сама себе противоречит когда она говорит как будто для русскоязычных, россиянх в Украине существует полная угроза и здесь хунта, фашизм и так далее. Очевидно, что Россия это делает только для того, чтобы устроить очередной скандал, пропаганду, провокацию. И мы видим, что позиция по недопуску россиян, уже используется как аргумент против киевской власти на международных площадках, в частности во время слушаний в Совбезе ООН", - подчеркнула Геращенко.
По ее словам, ключевой целью является подготовка почвы для непризнания украинских выборов.
"Я думаю, что несмотря на то, что Россия пытается и вмешивается в избирательный процесс в Украине через свою пятую колонну, через коллективного Путина, которого хочет видеть российский президент вместо Порошенко на посту президента Украины. Они видят, что не все идет по их сценарию, поэтому стараются устроить искажение общественного мнения и искажение мнения в мире и провокации", - пояснила она.
Геращенко отметила, что Украина открыта для международных наблюдательных миссий и направила все соответствующие приглашения. И ждет большие делегации международных наблюдателей и от парламентской ассамблеи ОБСЕ, от Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Она отметила, что Украина не ограничивает миссии международных наблюдателей.
"Ни я, как украинский политик, не могу поехать на судилище над нашими моряками, так же, как и Арьев, как и другие депутаты парламента поддержать их, потому что мы все в черном списке, а те кто голосовал за введение войск на Донбасс и Крым - мы здесь должны их принимать", - добавила Геращенко.
Он был обычным подростком в обычной американской семье. Мама была очень верующей и привила ему лучшие черты, которые только может нести религия, а вот отец - не был примером. Он был сильно пьющим человеком и не стал опорой для обоих своих сыновей. Все в жизни ему приходилось добиваться собственным трудом и упорством.
В старших классах школы он подрабатывал спасателем на местном пляже и говорят, спас около 70 утопающих. В школе он обнаружил живой интерес к сценическому искусству и еще тогда решил связать свою жизнь с карьерой актера. Увлечение сценой пошло в ущерб учебе, но он закончил школу и поступил в экономический колледж, где стал всеобщим любимчиком и очень быстро возглавил студенческое самоуправление.
По окончании колледжа он стал пробовать себя на радио, самом динамичном СМИ того времени и так добрался до своей цели - кино, где стал сниматься на маленьких ролях в третьеразрядных фильмах. Позже, он прошел военные сборы и стал армейским резервистом, продолжая свою актерскую карьеру.
Когда его родина вступила в большую войну, он не мешкал и добровольцем пошел в армию. Однако к тому времени у него уже серьезно упало зрение и его в принципе могли списать со службы, но он остался в армии, участвуя в съемках фильмов военной пропаганды.
После войны его актерская карьера пошла вверх и он получил хоть и не звездную, но все же - известность, а его общественная активность, в том числе - участие в жизни профсоюзов, обратила на себя внимание людей, формировавших местную политику и так он оказался втянутым в новую для себя жизнь, которая стала постепенно вытеснять жизнь актерскую. В конце концов, его выдвинули на пост губернатора и он выиграл выборы.
Причем, выиграл их два раза подряд, а это значит, что первая каденция не разочаровала избирателей. Набравшись этого опыта, он стал выдвигаться на пост президента. Но делал это поступательно и настойчиво. Сначала он не прошел первичный отбор, а потом прошел первый круг выборов, но проиграл уже в основной части выборов. Только с третьего раза ему удалось победить на выборах и стать президентом.
Как и во времена своей губернаторской карьеры, он не разочаровал своих избирателей и был избран повторно, использовав максимально возможный срок нахождения на первой должности страны. Именно во время его правления, страна смогла сдвинуть с места фундаментальные проблемы мирового масштаба. Он сам, и его страна, вышли на пик мирового авторитета, которого страна еще никогда не имела и сомнительно, что такие вершины в принципе могут быть достигнуты повторно.
В отставку он ушел с почестями и почитанием, окруженный всеобщей любовью своих граждан. Но возраст брал свое и здоровье стало уходить. Хуже всего было то, что здоровье уходило такими частями, что уносило с собой часть его сознания. Болезнь Альцгеймера не щадит никого. Симптомы этой болезни таковы, что человек совершает неадекватные поступки и произносит неадекватные речи.
Однако, наступали моменты просветления, в которые этот сильный человек осознавал свое положение, в связи с болезнью и понимая, что он не вполне принадлежит себе, обратился к своим согражданам с небольшой, прощальной речью, в которой объявил о собственном диагнозе и извинился за то, что болезнь может сделать с его поведением.
Он раскрыл собственную медицинскую тайну потому, что люди верили ему, а он - верил им, и решил, что они его поймут. Они поняли. Так он и ушел из жизни, в мире с собой, своей совестью и со своим народом. Он сам сделал себя, своим трудом, упорством, своей открытостью и любовью.
Он - сороковой президент США, Рональд Уилсон Рейган.
И вот с этой глыбой, этим воплощением американской мечты сравнивают Зеленского, или говорят, что он сам себя сравнивает с Рейганом. Как на субъективное мнение автора, худшего оскорбления покойному президенту придумать просто невозможно, а каждый пускай решает для себя сам, кого и с кем сравнивать можно, а кого - не следует даже браться.
Так. Тепер навіть дійшло, що він розуміє під своїм шляхом не шлях України, а його шлях. Який чесний, аж противно.
Роися не признает ничего в этой реальности. Но реальность от этого не перестает существовать.
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В принципе всё понятно... Я тока одного не пойму: што означает смешное слово "россия". Это кокое-то органическое удобрение, хто в курсе ???
Просто потому что так приказано.
Но реально эти выборы почти такими и будут. Если посчитать количество голосовавших за победителя выборов, то это будет максимум 10-15% от всего количества жителей страны. То есть 10% выбрали президента. Конечно он будет нелигитимный.
Простой подсчет: всего населения пускай 35 млн, на выборы пойдет максимум 60%, то есть 20 млн. Победитель наберет 20-25%, то есть за него проголосуют 5 млн человек. 5 млн от всех 35 млн - это как раз и будет 15%. Цифры примерные, но порядок именно такой.
Пересчитайте потом, когда будут точные цифры...
Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!