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 Россия готовит почву для объявления выборов в Украине недействительными, - Ирина Геращенко

Россия готовит почву для признания выборов в Украине недействительными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россия сама себе противоречит когда она говорит как будто для русскоязычных, россиянх в Украине существует полная угроза и здесь хунта, фашизм и так далее. Очевидно, что Россия это делает только для того, чтобы устроить очередной скандал, пропаганду, провокацию. И мы видим, что позиция по недопуску россиян, уже используется как аргумент против киевской власти на международных площадках, в частности во время слушаний в Совбезе ООН", - подчеркнула Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У марсиан больше шансов, - Климкин о российских наблюдателях на украинских выборах

По ее словам, ключевой целью является подготовка почвы для непризнания украинских выборов.

"Я думаю, что несмотря на то, что Россия пытается и вмешивается в избирательный процесс в Украине через свою пятую колонну, через коллективного Путина, которого хочет видеть российский президент вместо Порошенко на посту президента Украины. Они видят, что не все идет по их сценарию, поэтому стараются устроить искажение общественного мнения и искажение мнения в мире и провокации", - пояснила она.

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Геращенко отметила, что Украина открыта для международных наблюдательных миссий и направила все соответствующие приглашения. И ждет большие делегации международных наблюдателей и от парламентской ассамблеи ОБСЕ, от Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Она отметила, что Украина не ограничивает миссии международных наблюдателей.

"Ни я, как украинский политик, не могу поехать на судилище над нашими моряками, так же, как и Арьев, как и другие депутаты парламента поддержать их, потому что мы все в черном списке, а те кто голосовал за введение войск на Донбасс и Крым - мы здесь должны их принимать", - добавила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3111824
 
 
 Топ комментарии
 
Іншими словами - якщо Пеця , в результаті всіх маніпуляцій , все ж таки вибори не виграє - вся Будка вже готується їх не визнавати ?!
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Чем ближе бесславный конец соевых,тем ярче становятся их истерики.Всех кандидатов ,кроме пети обьявили ахентами хремля)))Ира выпей успокоительного и почитай ,что такое демократия)))А н а счет не можешь поехать в парашу поддержать,то это вранье у тебя дипломатический паспорт,который признают даже в орде.Вместо бессильной злобы поехала бы лучше в парашу и доказал ,что они тебя не пустили.
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не розумію для чого путлєру працювати проти виборів, якщо хахли обирають йому в подарунок представника рускава міра зеленського.
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А Вова був у Раші після анексії Криму?
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Успокойся, никто еще того Зелкнскоо не выбирает. Думаю, и не выберет.
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А ВСУ готовит почву для заблудившихся в Украине россиян.
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Фейк, усі до одного так звані кандидати, цілком влаштовують путєна
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Сравнения ????
Он был обычным подростком в обычной американской семье. Мама была очень верующей и привила ему лучшие черты, которые только может нести религия, а вот отец - не был примером. Он был сильно пьющим человеком и не стал опорой для обоих своих сыновей. Все в жизни ему приходилось добиваться собственным трудом и упорством.

В старших классах школы он подрабатывал спасателем на местном пляже и говорят, спас около 70 утопающих. В школе он обнаружил живой интерес к сценическому искусству и еще тогда решил связать свою жизнь с карьерой актера. Увлечение сценой пошло в ущерб учебе, но он закончил школу и поступил в экономический колледж, где стал всеобщим любимчиком и очень быстро возглавил студенческое самоуправление.

По окончании колледжа он стал пробовать себя на радио, самом динамичном СМИ того времени и так добрался до своей цели - кино, где стал сниматься на маленьких ролях в третьеразрядных фильмах. Позже, он прошел военные сборы и стал армейским резервистом, продолжая свою актерскую карьеру.

Когда его родина вступила в большую войну, он не мешкал и добровольцем пошел в армию. Однако к тому времени у него уже серьезно упало зрение и его в принципе могли списать со службы, но он остался в армии, участвуя в съемках фильмов военной пропаганды.

После войны его актерская карьера пошла вверх и он получил хоть и не звездную, но все же - известность, а его общественная активность, в том числе - участие в жизни профсоюзов, обратила на себя внимание людей, формировавших местную политику и так он оказался втянутым в новую для себя жизнь, которая стала постепенно вытеснять жизнь актерскую. В конце концов, его выдвинули на пост губернатора и он выиграл выборы.

Причем, выиграл их два раза подряд, а это значит, что первая каденция не разочаровала избирателей. Набравшись этого опыта, он стал выдвигаться на пост президента. Но делал это поступательно и настойчиво. Сначала он не прошел первичный отбор, а потом прошел первый круг выборов, но проиграл уже в основной части выборов. Только с третьего раза ему удалось победить на выборах и стать президентом.

Как и во времена своей губернаторской карьеры, он не разочаровал своих избирателей и был избран повторно, использовав максимально возможный срок нахождения на первой должности страны. Именно во время его правления, страна смогла сдвинуть с места фундаментальные проблемы мирового масштаба. Он сам, и его страна, вышли на пик мирового авторитета, которого страна еще никогда не имела и сомнительно, что такие вершины в принципе могут быть достигнуты повторно.

В отставку он ушел с почестями и почитанием, окруженный всеобщей любовью своих граждан. Но возраст брал свое и здоровье стало уходить. Хуже всего было то, что здоровье уходило такими частями, что уносило с собой часть его сознания. Болезнь Альцгеймера не щадит никого. Симптомы этой болезни таковы, что человек совершает неадекватные поступки и произносит неадекватные речи.

Однако, наступали моменты просветления, в которые этот сильный человек осознавал свое положение, в связи с болезнью и понимая, что он не вполне принадлежит себе, обратился к своим согражданам с небольшой, прощальной речью, в которой объявил о собственном диагнозе и извинился за то, что болезнь может сделать с его поведением.

Он раскрыл собственную медицинскую тайну потому, что люди верили ему, а он - верил им, и решил, что они его поймут. Они поняли. Так он и ушел из жизни, в мире с собой, своей совестью и со своим народом. Он сам сделал себя, своим трудом, упорством, своей открытостью и любовью.

Он - сороковой президент США, Рональд Уилсон Рейган.

И вот с этой глыбой, этим воплощением американской мечты сравнивают Зеленского, или говорят, что он сам себя сравнивает с Рейганом. Как на субъективное мнение автора, худшего оскорбления покойному президенту придумать просто невозможно, а каждый пускай решает для себя сам, кого и с кем сравнивать можно, а кого - не следует даже браться.
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Кто нибудь скажите ей что росия захватила часть Украины и продолжает убивать украинских граждан. А её всё волнует признает ли )(уйло выборы.
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Она тебе идиоту говорит шо у раши есть инфа, шо в виборах побеждает Порошенко. Именно поетому Рашка и собирается их не признавать.
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Ну да идиоты это мы, что тебя с этой кремлёвской подстилкой по законам военного времени не определили. Нету войны токо выборы, а минскую капитуляцию выполнять надо. А инфа у рашы от Ирины, уже доложила что всё плохо подключайте к соевым ольгинских, а то будка торгового партнёра шатается?
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До просто похеру на Рашку! Весь мир не признал выборы в Рашке - так как в них участвовали жители оккупированного Крыма - и что? Рашка ложила на всех - а мы положим на Рашку. Делов-то?
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от шо такое забористое редакторы курят ?С какого бабая Мордор может шой то объявлять про выборы в Украине? или таки ЦИК уже всем составом эммигрировал ? Так вроде таки рановато...путиноиды могут или признать или не признать - но это сугубо их печаль... а вот ОБЪЯВЛЯТЬ...т.е. подводить итог выборам - таки бред...
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Порохобот - це тупикова гілка людства, у якій взагалі відсутні будь-які інстинкти. Окрім окремої популяції порохоботів, у яких дуже розвинений хватальний рефлекс.
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Никаких юридических последствий, от непризнания выбороров, не будет
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А знаєте, як ото кажуть: "Кто против Владимира Путина - пусть уезжают с России". То той, хто проти європейського шляху розвитку України - хай дують з України. Це і тих стосується, хто веде Україну своїм шляхом.

Так. Тепер навіть дійшло, що він розуміє під своїм шляхом не шлях України, а його шлях. Який чесний, аж противно.
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Знають мразоти що Петро виграє, тому й панікують, бо ще один термін Порошенка то смерть дл ***** і свсобачої імперії.
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А шо тут за кіпішь? Ірка щось там сказонула спросоння, а тут такий ґвалт здійнявся. Бггг.
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Если цирковой клоун или лабутены в инвалидной коляске победят , то признают . Порошенко им по перек горла встал .
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Можна думати їх для цього якийсь "грунт" потрібен.
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То есть запланировано так много фальсификации, что выборы могут не признать?
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Тю. И шо?

Роися не признает ничего в этой реальности. Но реальность от этого не перестает существовать.
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один раз сказали и всё, чего ещё реагировать на вопли лишнехромосомных
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Рашка визнаэ только Мадуро,Асада и ще декiлька людожерiв
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Если есть юридически подкованные, то объясните, что может быть, если не признают выборы действительными?
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Ну зрозуміло. Хто ж ще посміє оскаржувати маніпуляції "святого" педро на виборах? Тільки путін і його прибічники.
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А что они могут готовить, если сам лишнехромосомный стерх не легитимный.
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Россия готовит почву для объявления выборов в Украине недействительными.
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В принципе всё понятно... Я тока одного не пойму: што означает смешное слово "россия". Это кокое-то органическое удобрение, хто в курсе ??? Росія готує ґрунт для визнання виборів в Україні недійсними, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8305
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В любом случае ********* признает выборы недействительными.
Просто потому что так приказано.
Но реально эти выборы почти такими и будут. Если посчитать количество голосовавших за победителя выборов, то это будет максимум 10-15% от всего количества жителей страны. То есть 10% выбрали президента. Конечно он будет нелигитимный.
Простой подсчет: всего населения пускай 35 млн, на выборы пойдет максимум 60%, то есть 20 млн. Победитель наберет 20-25%, то есть за него проголосуют 5 млн человек. 5 млн от всех 35 млн - это как раз и будет 15%. Цифры примерные, но порядок именно такой.
Пересчитайте потом, когда будут точные цифры...
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я знову ж, в 2609-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

Я буду голосувати за такого ПРЕЗИДЕНТА, який скаже руSSкаму міру і злодіям-ригіАналам "НІ"-
за РУСЛАНА КОШУЛИНСЬКОГО!﻿
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Вот-вот. А вы, "патриёты" соевые, не позвольте ей это сделать и проведите выборы без подкупов и фальсификаций! Росія готує ґрунт для визнання виборів в Україні недійсними, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9696
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Заметьте, о чём бы эта.....вице-спикерша не говорила - всегда всё сводится к тому, что говорят или скажут ватники. Лично всем, кого я знаю, пох#ер что скажут ватники, но для наших "керманычей" мнение ватников важнее, чем мнение своего народа, который они периодичностью в пять лет в грош не ставят, но сильно начинают любить перед распределением корыта (выборами)...
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