EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  730  9
Все про:задержание (5289) Казахстан (377) МИД (4891) правозащитники (526) Кирилич Василий (27)

 Задержанная в Казахстане правозащитница Волошина находится в миграционной службе, - МИД

Полиция Астаны считает, что украинская правозащитница Людмила Волошина указала целью пребывания приватный визит, а на самом деле прибыла в страну с другой целью.

Задержание в столице Казахстана украинских правозащитников подтвердило Министерство иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, осуществляются мероприятия консульской защиты", – заявил замдиректора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

Читайте на Цензор.НЕТ: За год в оккупированном Крыму 37 человек попали за решетку по политическим мотивам, - правозащитники

Тем временем местное издание NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны утверждает, что на правозащитницу Волошину составили протокол об административном нарушении.

"В ходе проведенных в городе Астане с 11 по 15 февраля оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ) "Мигрант" было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствует цели въезда. Тем самым нарушила требования статьи 517 КоАП РК", – цитирует издание представителей департамента полиции Астаны.

В то же время информации о причинах задержания в Казахстане еще одного украинского правозащитника, Валерия Явтушенко, пока нет.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты призвали в армию России около 12 тысяч украинцев из Крыма, - правозащитники

Статья 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) предусматривает, в частности, наказание в виде штрафа или административное выдворение за пределы Казахстана.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинскую правозащитницу Людмилу Волошину задержали в столице Казахстана Астане 14 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111821
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С итальянцами за казахов переживать приехала. Затримана в Казахстані правозахисниця Волошина перебуває в міграційній службі, - МЗС - Цензор.НЕТ 9716 Оно ей надо?
 показать весь комментарий
 
Елена Саховская ******** - ну есть какой то личный интерес наверное... - может на какую то международную известность и гранты рассчитывала....

вообще то муть, и информации что, где, когда и зачем нет...
Не зачем лезть куда не приглашают...
 показать весь комментарий
 
 
хм, если выслать с запретом на вьезд в срок 5 лет, то нет наказание, если на полгода в тюриу, то будет жёстко.
 показать весь комментарий
 
мало їм кацапії було, то вони ще й в козлостан поперлись?!!!
 показать весь комментарий
 
Нашим надо принять на вооружение! У нас тоже "с частными визитами" тусуются непонятно кто и зачем .. Затримана в Казахстані правозахисниця Волошина перебуває в міграційній службі, - МЗС - Цензор.НЕТ 19
 показать весь комментарий
 
 
У меня много родственников в Беларуси, многие старые и очень, но я уже лет 10 с хвостиком просто боюсь туда ехать. Особенно последние 5 лет. Может, стоит хорошо подумать, прежде чем ехать туда, где фсб как дома.
 показать весь комментарий
 
 
рускі СЕМЕНАЎ ўсе твае сваякі ў паРашцы, рускі лапаць. твая паРаша - памыйніца, а вы, русня - смярдзючыя дзікуны.
 показать весь комментарий
 
 
Я таким долбое-ам, как ты, обычно не отвечаю, но сейчас скажу - ПНХ! Так понятно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанная в Казахстане правозащитница Волошина находится в миграционной службе, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх