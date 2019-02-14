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Все про:провокация (1218) пункт пропуска (482) Куць (24)

 Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць

В Донецкой области боевики в четверг вечером пропустили в серую зону между пропускными пунктами 46 человек после закрытия украинского КПВВ "Майорское" и теперь украинская сторона решает вопрос организации пропуска людей на контролируемую правительством территорию,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Очередная провокация пророссийских оккупантов: со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ "Майорское" они пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас люди находятся в серой зоне. Они пока даже не пересекли так называемый "ноль". С руководством ООС решаем вопрос, как восстановить работу КПВВ и пропустить людей на контролируемую украинским правительством территорию", - отметил он. 

Он подчеркнул, что такие действия со стороны террористов - это очередная провокация и нарушение всех международных и гуманитарных норм.

"За ситуацией следят международные организации", - добавил глава Донецкой ОВГА.

Позже Куць написал: "Начали пропускные операции на КПВВ "Майорское" - оформляем людей, которые из-за провокации пророссийских боевиков оставались на ночь в серой зоне. Тех, кого пограничники уже оформили, обеспечили транспортом и доставляем вглубь украинской территории, к Бахмуту, чтобы люди не ночевали на пропускном пункте.

Искренне благодарен командованию ООС и всем, кто занимался судьбами людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлый год более 50 человек скончались при пересечении КПВВ на Донбассе, - УКГВ ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3111820
 
   
 Топ комментарии
 
А завтра они 2046 чел пропустят??? Всяких-разных "кормильцев"... Пусть разок поночуют в "степи под курганом" ради профилактики провокаций! Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць - Цензор.НЕТ 6392
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А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская пездота сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.

И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.

Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?

Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?

Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?

А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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Так пускай лугандоны и ночуют в поле, а завтра обратно на лугандонию. Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць - Цензор.НЕТ 7610
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А завтра они 2046 чел пропустят??? Всяких-разных "кормильцев"... Пусть разок поночуют в "степи под курганом" ради профилактики провокаций! Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць - Цензор.НЕТ 6392
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Строго Терористи влаштували провокацію на пункті пропуску "Майорське" - запустили в сіру зону 46 осіб після закриття українського КПВВ, - глава ОблВЦА Куць - Цензор.НЕТ 1433 ! Но справедливо! Можно подумать, что "кормильцы" не знали расписание работы КПВВ
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Так пускай лугандоны и ночуют в поле, а завтра обратно на лугандонию. Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць - Цензор.НЕТ 7610
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а вообще есть разумное обяснение существованию этих "кпвв"?
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По перше- фіксація тих, хто проживає на непідконтрольній території та їздить за пенсією, по друге- відстеження террористів, а по третє- запобігання потраплянню заборонених товарів з та в Україну. Плюс раз на 2 місяці жителі окупованих територій повинні відмічатись на кпвв.
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а якщо просто закрити нахрен? чи там же "наші люді"?
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А всего то стоило лишь ОДИН день постоять на дамбасском «референдуме» в 2014...
Наши то здесь думают, когда пойдут голосовать 31.03...
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Вот и все - командование ООС устроило провокацию против Украины дав команду о возобновлении пропускных операций на КПВВ , Я это так расцениваю .
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За почти 5 лет можно было уже определиться, с кем ты, а не шастать туда-сюда, и к нам за более дешёвой жратвой и пенсиями. Пусть ночь там посидят и поорут опять "путян- ввяди".
Терористи влаштували провокацію на пункті пропуску "Майорське" - запустили в сіру зону 46 осіб після закриття українського КПВВ, - глава ОблВЦА Куць - Цензор.НЕТ 2178
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А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.

И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.

Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?

Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?

Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?

А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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Та будуть кричати що вони всіх годують. хай трохи поголосують в степу
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А террористы что, должны с украинскими властями пропускной режим обговаривать? Или украинская власть их уже террористами не считает? Вообще-то, свободное хождение через линию фронта должно быть прекращено, но у Порошенко ж там свои люди...
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Я не удивлюсь ,если в другой раз вот так подгонят группу под замёрзших школьников и 10 пенсионерок и прямой эфир на Скобейшоу
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А для чого?.. Ті 46 даунів чудово знали, що КПВВ вже зупинив пропуск.. Нічого з ними не станеться, якщо до ранку трохи подихають свіжими повітрям..😕
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ххрень какая-то
из пальца
там всё время ночуют люди
а это что-то здохло
Я лично ночевал
А однажды из-за просроченного пропуска просто отправили в ОРДЛО
В это время начали стрелять
так поодевали украинцы бронежилеты и вывели за бетонный забор
И я с двумя паспортами Украины ехал в ОРДЛО
хрень какая-то
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Донбас - це Украіна , а значить там знаходяться громадяни України , чиї сини , до речі , також знаходяться в ООС !
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То Ви мабуть трохи погарячкували.
Навряд би МГБ ОРДЛО таке допустило.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць
 
 
 
 
 
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