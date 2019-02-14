 Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.
"Очередная провокация пророссийских оккупантов: со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ "Майорское" они пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас люди находятся в серой зоне. Они пока даже не пересекли так называемый "ноль". С руководством ООС решаем вопрос, как восстановить работу КПВВ и пропустить людей на контролируемую украинским правительством территорию", - отметил он.
Он подчеркнул, что такие действия со стороны террористов - это очередная провокация и нарушение всех международных и гуманитарных норм.
"За ситуацией следят международные организации", - добавил глава Донецкой ОВГА.
Позже Куць написал: "Начали пропускные операции на КПВВ "Майорское" - оформляем людей, которые из-за провокации пророссийских боевиков оставались на ночь в серой зоне. Тех, кого пограничники уже оформили, обеспечили транспортом и доставляем вглубь украинской территории, к Бахмуту, чтобы люди не ночевали на пропускном пункте.
Искренне благодарен командованию ООС и всем, кто занимался судьбами людей".
Наши то здесь думают, когда пойдут голосовать 31.03...
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
из пальца
там всё время ночуют люди
а это что-то здохло
Я лично ночевал
А однажды из-за просроченного пропуска просто отправили в ОРДЛО
В это время начали стрелять
так поодевали украинцы бронежилеты и вывели за бетонный забор
И я с двумя паспортами Украины ехал в ОРДЛО
хрень какая-то
Навряд би МГБ ОРДЛО таке допустило.