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 Украинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. ФОТО

15-летняя украинка Анастасия Архипова завоевала бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Сараево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской федерациии фигурного катания на коньках.

Украинская одиночница поднялась на юношеский олимпийский подиум после того, как в произвольной программе, так же как и в короткой, показала третью сумму баллов, доказав, что является одной из сильнейших на континенте в своей возрастной категории.

Очевидно, волнение не позволило Анастасии в полной мере продемонстрировать сегодня все свои возможности на льду, в частности, в прыжковой части. В то же время украинка в своей программе на песню Джона Леннона "Imagine" была артистичной, показала превосходное скольжение. Ее оценка за произвольную составила 103.15 баллов, а по итогам двух программ фигуристка получила 161.73.

Украинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 01

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Анастасия Архипова принесла украинской юношеской сборной, которая выступает на аренах ЕЮОФ в пяти видах спорта, вторую медаль. Спортсменку и ее тренера Марину Амирханов уже поздравил с этим достижением президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. Он высказал пожелание, чтобы этот успех стал хорошим залогом для дальнейших свершений и побед.

Золотую медаль в одиночном катании девушек получила россиянка Анна Щербакова - 202.79. 14-летняя фигуристка, которая ранее первой в истории женского одиночного катания выполнила сразу два лутца в четыре оборота в одной программе, на льду "Скендерии" была несколько неуверенной, упав с четверного лутца и допустив ряда помарок в других элементах.

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Второе место у итальянки Лукреции Беккари - 173.69.

Источник: https://censor.net.ua/n3111818
 
   
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квіточка-україночка, вітаємо!
все в тебе ще попереду... які там твої рочки... а вже переможиця!
молодчиночка!
перемог тобі, дівчинко!
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Блестящая победа.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. ФОТО
 
 
 
 
 
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