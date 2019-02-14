 Дело Савченко-Рубана: адвокаты добились отвода коллегии судей Черниговского райсуда

Соответствующее решение суд принял в четверг, 14 февраля, на подготовительном заседании по делу Савченко и Рубана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Заявление защитников... об отводе коллегии судей в составе Дмитрия Криворученко, Светланы Майбороды и Ларисы Хоменко удовлетворить и обратиться в апелляционный суд Черниговской области...", - огласил решение председательствующий судья Криворученко.
Один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман пояснил журналистам, что теперь Черниговский райсуд должен передать материалы дела в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.
"Если же такого суда на территории Черниговской области нет, апелляционный суд должен будет отправить материалы в Верховный суд, чтобы тот заново определил территориальную подсудность этого дела", - отметил защитник.
Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки. Сначала с таким требованием выступил адвокат Савченко Анатолий Жажиев, однако суд его ходатайство отклонил. Тогда защитники попросили для ознакомления документы относительно автоматического распределения уголовного дела, которых они не видели, и, ознакомившись с ними, заявили о нарушении процедуры и необходимость отвода суда.
Это нарушение, по словам адвокатов, заключается в том, что при распределении дела в Черниговском райсуде был не соблюден принцип вероятности. В частности, система выбирала трех судей из трех имеющихся, которые имеют допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну. А когда оказалось, что в день распределения третий судья находится в командировке, в состав коллегии уже в ручном режиме был включен судья без такого допуска - Светлана Меженникова.
Еще в начале судебного заседания судья Меженникова взяла самоотвод. Позже на ее место была назначена Лариса Хоменко, которая имеет допуск к государственной тайне.
В то же время законность проведенного распределения дела поставили под сомнение все адвокаты, представлявшие интересы Савченко и Рубана.
Как сообщалось, дело Савченко и Рубана решением коллегии Верховного суда Украины перенесли в Чернигов 11 февраля.
Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".
Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.
22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.
В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.
23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.
По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!
«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..
Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!
Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!
- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…
От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!
Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..
З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!
Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..
Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..
Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..
😇
"найчесніших" за всю історію України..
😁