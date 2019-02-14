 Дело Савченко-Рубана: адвокаты добились отвода коллегии судей Черниговского райсуда

Соответствующее решение суд принял в четверг, 14 февраля, на подготовительном заседании по делу Савченко и Рубана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заявление защитников... об отводе коллегии судей в составе Дмитрия Криворученко, Светланы Майбороды и Ларисы Хоменко удовлетворить и обратиться в апелляционный суд Черниговской области...", - огласил решение председательствующий судья Криворученко.

Один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман пояснил журналистам, что теперь Черниговский райсуд должен передать материалы дела в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.

"Если же такого суда на территории Черниговской области нет, апелляционный суд должен будет отправить материалы в Верховный суд, чтобы тот заново определил территориальную подсудность этого дела", - отметил защитник.

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Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки. Сначала с таким требованием выступил адвокат Савченко Анатолий Жажиев, однако суд его ходатайство отклонил. Тогда защитники попросили для ознакомления документы относительно автоматического распределения уголовного дела, которых они не видели, и, ознакомившись с ними, заявили о нарушении процедуры и необходимость отвода суда.

Это нарушение, по словам адвокатов, заключается в том, что при распределении дела в Черниговском райсуде был не соблюден принцип вероятности. В частности, система выбирала трех судей из трех имеющихся, которые имеют допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну. А когда оказалось, что в день распределения третий судья находится в командировке, в состав коллегии уже в ручном режиме был включен судья без такого допуска - Светлана Меженникова.

Еще в начале судебного заседания судья Меженникова взяла самоотвод. Позже на ее место была назначена Лариса Хоменко, которая имеет допуск к государственной тайне.

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В то же время законность проведенного распределения дела поставили под сомнение все адвокаты, представлявшие интересы Савченко и Рубана.

Как сообщалось, дело Савченко и Рубана решением коллегии Верховного суда Украины перенесли в Чернигов 11 февраля.

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

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22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

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По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.