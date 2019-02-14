EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  620  15
Материалы по теме:
Все про:Савченко (2806) суд (21817) Рубан Владимир (120)

 Дело Савченко-Рубана: адвокаты добились отвода коллегии судей Черниговского райсуда

Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление стороны защиты об отводе судей по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 14 февраля, на подготовительном заседании по делу Савченко и Рубана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заявление защитников... об отводе коллегии судей в составе Дмитрия Криворученко, Светланы Майбороды и Ларисы Хоменко удовлетворить и обратиться в апелляционный суд Черниговской области...", - огласил решение председательствующий судья Криворученко.

Один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман пояснил журналистам, что теперь Черниговский райсуд должен передать материалы дела в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.

"Если же такого суда на территории Черниговской области нет, апелляционный суд должен будет отправить материалы в Верховный суд, чтобы тот заново определил территориальную подсудность этого дела", - отметил защитник.

Смотрите: Подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана началось в Чернигове: одна из судей заявила самоотвод. ФОТОрепортаж

Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки. Сначала с таким требованием выступил адвокат Савченко Анатолий Жажиев, однако суд его ходатайство отклонил. Тогда защитники попросили для ознакомления документы относительно автоматического распределения уголовного дела, которых они не видели, и, ознакомившись с ними, заявили о нарушении процедуры и необходимость отвода суда.

Это нарушение, по словам адвокатов, заключается в том, что при распределении дела в Черниговском райсуде был не соблюден принцип вероятности. В частности, система выбирала трех судей из трех имеющихся, которые имеют допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну. А когда оказалось, что в день распределения третий судья находится в командировке, в состав коллегии уже в ручном режиме был включен судья без такого допуска - Светлана Меженникова.

Еще в начале судебного заседания судья Меженникова взяла самоотвод. Позже на ее место была назначена Лариса Хоменко, которая имеет допуск к государственной тайне.

Также читайте: Решением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты

В то же время законность проведенного распределения дела поставили под сомнение все адвокаты, представлявшие интересы Савченко и Рубана.

Как сообщалось, дело Савченко и Рубана решением коллегии Верховного суда Украины перенесли в Чернигов 11 февраля.

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

Также читайте: Одна из судей взяла самоотвод в деле Савченко и Рубана. Верховный Суд не смог рассмотреть вопрос подсудности

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Читайте также: Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3111816
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!
«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..
Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!
Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!
- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…
От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!
Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..
З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!
Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..
Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..
Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..

😇
 показать весь комментарий
 
 
А може відразу їх обох під стінку і розстріляти..І суддям не потрібно буде голову морочити..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Слово за слово-х@еном по столу..и гадя выйдет по "закону гади". Или его отменили?
 показать весь комментарий
 
давно....він діє для певної категорії засуджених - Надя не попадає.
 показать весь комментарий
 
 
Ще одна сфабрикована справа , через місяць - два , розвалиться повністю ...
 показать весь комментарий
 
 
Кремлівски наймаці (адвокати, судді, решта...) дуже постараються і ти радітимеш їм...
 показать весь комментарий
 
кремлівські найманці засадили Героя України у в'язницю - вся ваша Козломирдія сміється з того , як українці добивались визволення Савченко , аби потім самі ж її посадили ...
 показать весь комментарий
 
 
Козломирдія сміється з того , як вона українцям впарила "Героя"
 показать весь комментарий
 
а судді й раді...ніхто із суддів не хоче розглядати такі справи - як0е б рішення не прийняли - будете винуваті. І сильно! незалежно від доказів.
 показать весь комментарий
 
 
Как там? Шоу должно продолжаться! Штепу уже посадили?
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь, при жизни не дождемся ни окончания суда над овощем, ни над этой недоделанной террористкой с ее подельником. Адвокатов, небось, "лично незнакомый" мертвечук подогнал? Ушлые, знают, как процесс затягивать до бесконечности.
 показать весь комментарий
 
Це все відволікання уваги від найсолодших виборів,
"найчесніших" за всю історію України..
😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Савченко-Рубана: адвокаты добились отвода коллегии судей Черниговского райсуда
 
 
 
 
 
 вверх