 "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Расшифровку допроса подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк зачитываю на заседании Шевченковского районного суда столицы, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Там уже третий день избирают меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства.

По словам Сергея Торбина, встреча с Алексеем Левиным, еще одним фигурантом дела, сейчас скрывающимся в Доминикане, состоялась в середине августа и была случайной.

""Он спрашивает, есть ли кто-то из людей? Есть работа". Я спрашиваю: какая?". "Надо причинить телесные повреждения"", – сказал, согласно расшифровке допроса, Торбин.

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"Я спросил: "Кому причинить, что за телесные повреждения? Кому конкретно?". Он говорит: "Гандзюк". Я немного удивился. Потом говорю: "А как ты себе это представляешь? Это же женщина". "Ну, женщина и женщина, и что?". Говорю: "Я сам этого делать не буду, у ребят спрошу. Что по чем?". "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3"", – описал Торбин во время допроса свой диалог с Левиным.

По словам Торбина, Левин сообщил ему, что Гандзюк "всех задолбала". И что ее деятельностью недоволен некий "Николаевич".

"Я спросил, кто это – Николаевич?". "Ты что, не знаешь, кто такой Николаевич? Ну, я так предположил, что это может быть Мангер"", – утверждает Торбин.

"Левин хотел, чтобы ребята сделали телесные повреждения, должна была быть рука-нога, средней тяжести повреждения, а не такие последствия. Количество серной кислоты выбирал исполнитель", – добавил Торбин.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.