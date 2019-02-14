 "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Расшифровку допроса подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк зачитываю на заседании Шевченковского районного суда столицы, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Там уже третий день избирают меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства.
По словам Сергея Торбина, встреча с Алексеем Левиным, еще одним фигурантом дела, сейчас скрывающимся в Доминикане, состоялась в середине августа и была случайной.
""Он спрашивает, есть ли кто-то из людей? Есть работа". Я спрашиваю: какая?". "Надо причинить телесные повреждения"", – сказал, согласно расшифровке допроса, Торбин.
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"Я спросил: "Кому причинить, что за телесные повреждения? Кому конкретно?". Он говорит: "Гандзюк". Я немного удивился. Потом говорю: "А как ты себе это представляешь? Это же женщина". "Ну, женщина и женщина, и что?". Говорю: "Я сам этого делать не буду, у ребят спрошу. Что по чем?". "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3"", – описал Торбин во время допроса свой диалог с Левиным.
По словам Торбина, Левин сообщил ему, что Гандзюк "всех задолбала". И что ее деятельностью недоволен некий "Николаевич".
"Я спросил, кто это – Николаевич?". "Ты что, не знаешь, кто такой Николаевич? Ну, я так предположил, что это может быть Мангер"", – утверждает Торбин.
"Левин хотел, чтобы ребята сделали телесные повреждения, должна была быть рука-нога, средней тяжести повреждения, а не такие последствия. Количество серной кислоты выбирал исполнитель", – добавил Торбин.
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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
как ребят на улице бить так они необученніе
а как бі ночьб яйці торбині да зещемить случайно в двери то не могут
Зарплата и пенсия пятьтышевро)))
вот сколько я объездил стран - наш славянский пост.савок самый жестокий из тех наций с которыми я общался...
С ИГИЛ и племенами тумба-юмба судьба правда не сводила..
тварюки недоделанніе, вот стараюсь же не желать зла другому, но когда читаешь ТАКОЕ - тошно так, что сдержаться невозможно.
вот искренне, ото всей широті души желаю, чтоб весь коллектив єтих недовольніх позавидовали судьбе убитой ими девушки. каждій.
твари.
женщина мучалась перед смертью и надеялась наверное, шо как то встанет, возможно..
оно тут за знакомых николаевичей трет.....
це просто цей дядько, який це сказав, хотів підкріпити свої слова якимось авторитетним чоловіком або посадою, щоби виглядало, що є серйозні криші...або просто мав припущенння, що злочин розкриється, то щоби слідство пішло по не тому шляху в сторону Магнера.
облейте эту тварь... только так прочувствует боль и ужас от содеянного...
Пару записей каких то дамочек в Фейсбуке, думаю, постесняются пристегнуть.
«Петр Алексеевич, что это вы? Соскучились по мне?» - мрачно пошутил Аваков.«У меня особый случай!» - закричал тот.Они сошлись лицом к лицу. Вокруг было никого. Сырой февральский ветер гладил упитанные лица президента и министра.«Орден у меня для вас!» - довольным тоном заявил Портрет.Арсен Борисович ожидал всякого, но не такого.«Какой?» - только и спросил он.«Свободы», - улыбался Портрет.Аваков саркастически улыбнулся.«Намекаете, что я свободен?»«Неет, ну что вы!» - замахал руками президент.«Тогда что?»Вместо ответа Портрет ловко зашел Авакову слева и ухватил его за рукав. Они пошли вперед, неторопливо беседуя.«Ну, я подумал - ну почему вы меня не любите?»И президент уставился на министра прозрачными от правды глазами.
-- не спи , Неаполь - Марио идёт грабить банк . Кто ещё не в курсе ?! Это он , наш Марио, и он ограбит банк !
А может "Кавказкая пленница" ?
"Или ти вийдэшь аттуда жИной тАфарыща Сааа... ах какого жениха , или вообще не вийдэшь !"