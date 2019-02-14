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 "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

По словам подозреваемого, речь шла не об убийстве, а о причинении телесных повреждений.

Расшифровку допроса подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк зачитываю на заседании Шевченковского районного суда столицы, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Там уже третий день избирают меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства.

По словам Сергея Торбина, встреча с Алексеем Левиным, еще одним фигурантом дела, сейчас скрывающимся в Доминикане, состоялась в середине августа и была случайной.

""Он спрашивает, есть ли кто-то из людей? Есть работа". Я спрашиваю: какая?". "Надо причинить телесные повреждения"", – сказал, согласно расшифровке допроса, Торбин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Утверждение Мангера о причастности генерала спецслужбы Доценко к убийству Гандзюк будет тщательно проверено, - СБУ

"Я спросил: "Кому причинить, что за телесные повреждения? Кому конкретно?". Он говорит: "Гандзюк". Я немного удивился. Потом говорю: "А как ты себе это представляешь? Это же женщина". "Ну, женщина и женщина, и что?". Говорю: "Я сам этого делать не буду, у ребят спрошу. Что по чем?". "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3"", – описал Торбин во время допроса свой диалог с Левиным.

По словам Торбина, Левин сообщил ему, что Гандзюк "всех задолбала". И что ее деятельностью недоволен некий "Николаевич".

"Я спросил, кто это – Николаевич?". "Ты что, не знаешь, кто такой Николаевич? Ну, я так предположил, что это может быть Мангер"", – утверждает Торбин.

"Левин хотел, чтобы ребята сделали телесные повреждения, должна была быть рука-нога, средней тяжести повреждения, а не такие последствия. Количество серной кислоты выбирал исполнитель", – добавил Торбин.

Также на Цензор.НЕТ: Избрание меры пресечения Мангеру: смотреть запись допроса обвиняемых запретили, ее расшифровку зачитывают и переводят на украинский язык

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111815
 
 
 Топ комментарии
 
Суки... Какие же они все суки... шо те, шо другие.
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облить кислотой - хуже чем убить....
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Суки... Какие же они все суки... шо те, шо другие.
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Но виноватых всё равно нет, как и тупо повноважень на их посадку...
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херовіе у нас мусора
как ребят на улице бить так они необученніе
а как бі ночьб яйці торбині да зещемить случайно в двери то не могут
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животные,как и людей на майдане пострелять
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За 5 тыс гривен руки- ноги ломать...
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А где ты про гривны увидел? Хотя и за баксы только отморозки подпишутся.
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За такую мелочь человека колечить, совсем дела плохи..А я думал у вас на Украине
Зарплата и пенсия пятьтышевро)))
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у вас в РФ мин МРОТ 11150рублей или 140 евро,в Украине МРОТ 4200 гривен 140евро,все ваши нефтегазодоллары ушли на яхту Абрамовичам
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Чем там думать чучело кацапское ???))ОНО думало!))
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кждьій день на хате по 5 гр кислотьі пить
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****... - Славяне...
вот сколько я объездил стран - наш славянский пост.савок самый жестокий из тех наций с которыми я общался...
С ИГИЛ и племенами тумба-юмба судьба правда не сводила..
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да, должні біли щелбан дать, а тут исполнители перестарались... перегибі на местах, не виноватая я, они сами...
тварюки недоделанніе, вот стараюсь же не желать зла другому, но когда читаешь ТАКОЕ - тошно так, что сдержаться невозможно.
вот искренне, ото всей широті души желаю, чтоб весь коллектив єтих недовольніх позавидовали судьбе убитой ими девушки. каждій.
твари.
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Юла, це твої докази замовного вбивства? Зливай воду, клоун...
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ну це дуже не серйозні докази щодо Мангера...там ніколаевіч...
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А ми з вами дуиали, які в них докази... все ще круче
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Да. Однако Мангер начал "петь". Думаю, это не все доказательства.
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Про Доценко. То есть, каким-то боком либо причастен, либо в курсе и скрывал это, что есть преступлением. Так что в любом случае это плохо пахнет. Был бы вообще не при делах - никаких историй бы не рассказывал. Просто говорил, что не причем и всё.
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Я ни в коем случае- не за этого, совершенно неизвестного мне Мангера. Однако, я знаю десятки Николаевичей, самых разных. Среди них- есть и два негодяя, законченных. Но, это не означает, что я могу предположить: "Ну, я так предположил, что это может быть Мангер"(с). Это, как мне кажется, даже на косвенную не тянет. Тут только Левин нужен, который далеко, в Доминикане и к интервью- не склонен, как очевидно.
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ты сам понял где ты и шо написал?
женщина мучалась перед смертью и надеялась наверное, шо как то встанет, возможно..
оно тут за знакомых николаевичей трет.....
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Є підозра, що у Херсоні, крім Мангера, є ще якісь Миколайовичі, чи ні?
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ні....навряд чи..
це просто цей дядько, який це сказав, хотів підкріпити свої слова якимось авторитетним чоловіком або посадою, щоби виглядало, що є серйозні криші...або просто мав припущенння, що злочин розкриється, то щоби слідство пішло по не тому шляху в сторону Магнера.
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Ви не розумієте задуму. Все ж геніально! Беремо усіх Миколайовичів Херсона під варту, і чекаємо... рано чи піздно, хтось розколеться!
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та вже ясно....треба було будь-якої ціною нанести політичний удар в сторону Тимошенко. далі було не важливо. так воно вже вбачається.
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око за око...
облейте эту тварь... только так прочувствует боль и ужас от содеянного...
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Если прокуратура пришла в "суд" с предположениями какого то задержаного,что миколаевич это мангера,то тушите свет.Мангеру нечего переживать и боятся.Уровень прокуратуры просто п..ц.Даже в таких резонансных делах садятся в лужу.Грустно и печально...
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Думаю усе гірше. Там скоріше за усе Юла вже до того довів, що прокурори підписують що попало, аби від.є.ався...
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Чому? Я про це писав у день його призначення.
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За те, що ненависть до неї, випалила тобі серце і мізки, зробила тебе одержимим нею. Сходи в церкву, постав свічечку святому Петру, воно (Вона) і попустить.
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"это может быть Мангер" - все, Мангера можно домой отпускать. Может, не может - это же не шоу экстрасенсов. Нет доказательств - все свободны.
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Цука жесть просто жесть читать не могу ..А как на счёт каждому член в банку с кислотой засунуть пи*дец..
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Пока ничего о роли обвиняемого нет.
Пару записей каких то дамочек в Фейсбуке, думаю, постесняются пристегнуть.
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А про *комітетчіка * Мангер заявив докази має . "Якщо побити, руку-ногу зламати, то п'ятірка. Якщо кислотою ******, то 2,5-3", - Торбін розповів, як Левін замовив йому напад на активістку - Цензор.НЕТ 4533
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Если Мангер, даст доказательства этому суду, то он умрет от инфаркта раньше, чем догорят эти свидетельства. Мангер, на лоха не похож.
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Продолжайте расшифровку новых фамилий и имен,Как-то мутно и не понятно.
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...Тревожное предчувствие кольнуло сердце Арсена Авакова, когда он сел в машину. Интуиция не раз спасала ему жизнь. Министр МВД понял, что жизнь приготовила ему очередной сюрприз.«Все в силе?» - написал он.«Жду», - ответила Вона.Министр задумался. Возникла версия. Аваков приоткрыл тяжелую бронированную дверь джипа.«Саша, что там за воротами?» - крикнул он долговязому коротко стриженому охраннику в коротком синем пуховике.«Все чисто, Арсен Борисович!» - мгновенно ответил тот.Но тревога не уходила.«Ладно, - пожал плечами министр и захлопнул дверь. - Поехали».Кортеж двинулся на выезд из загородной базы МВД.За воротами действительно никого не было. Такое впечатление, что активисты забыли о существовании Авакова. Кортеж вывернул на трассу и, распугивая машины громким ревом, двинулся в сторону Подола.Где-то там ждала Вона. Министр коварно улыбался, придерживая рукой круглую бумажную коробку с торчащими розами. Ох уж этот день Святого Валентина.Читайте также: Вячеслав Чечило: "Нельзя выиграть выборы, ничего не делая"Тревога уже почти улеглась, как вдруг снова возникла в сердце министра. Кортеж выехал на длинный участок дороги. Обычно переполненный машинами, сегодня он был пустынно свободен, словно на улице был выходной. Нет, даже так - словно Киев захватили зомби. Все машины куда-то исчезли.«А что такое?» - негромко спросил министр.Водитель понял без слов. Охранник взял рацию и принялся выяснять. Но по утренним сводкам ничего не проходило.И тут они увидели. Вдалеке, перегородив дорогу в несколько слоев, стояли черные микроавтобусы. Рядом с ними, со включенными мигалками, растопырились машины сопровождения с символикой УДО. Наконец, Арсен Борисович узнал бронированные «мерсы» из кортежа Портрета.«Внимание, готовность», - произнес охранник в рацию, сглотнув в внезапно пересохшее горло.Его кортеж остановился.«Подождите вы», - проговорил Аваков, неспешно отодвинул коробку с цветами и дернул ручку двери.Он вышел из машины и вразвалку пошел в сторону кортежа. В это же время дверь одного из «мерсов» тоже открылась, и оттуда тяжело выбрался Портрет.«Арсен Борисович!» - закричал он самым благожелательным тоном.Президент пошел навстречу министру. Он широко распахнул руки для объятий, как бы показывая, что ничего страшного не происходит. Так, решил встретиться со старым приятелем, и для этого перегородил одну из центральных дорог.
«Петр Алексеевич, что это вы? Соскучились по мне?» - мрачно пошутил Аваков.«У меня особый случай!» - закричал тот.Они сошлись лицом к лицу. Вокруг было никого. Сырой февральский ветер гладил упитанные лица президента и министра.«Орден у меня для вас!» - довольным тоном заявил Портрет.Арсен Борисович ожидал всякого, но не такого.«Какой?» - только и спросил он.«Свободы», - улыбался Портрет.Аваков саркастически улыбнулся.«Намекаете, что я свободен?»«Неет, ну что вы!» - замахал руками президент.«Тогда что?»Вместо ответа Портрет ловко зашел Авакову слева и ухватил его за рукав. Они пошли вперед, неторопливо беседуя.«Ну, я подумал - ну почему вы меня не любите?»И президент уставился на министра прозрачными от правды глазами.
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...И президент уставился на министра прозрачными от правды глазами.«Что?»«Ну, к чему это все?» - повел рукою Портрет.Несмотря на очень размытую формулировку, Аваков понял все. Портрет уже начал скупать сотни тысяч голосов, как на его пути возник министр. Арсен Борисович пообещал Юле остановить подкуп избирателей.«Мы же взрослые люди», - продолжал Портрет.Дескать, не мешай - понимал Аваков.«Ну чего ты сразу ко мне не пришел?» - самым добродушным тоном увещевал президент.Он внезапно взмахнул рукой. По сигналу, к ним побежал один из охранников. В руках он держал запотевший пузырь водки и два резных стакана. Подбежав, охранник ловко отвинтил пробку, наполнил стаканы и протянул президенту и министру.«Ну, давай мировую?!» - предложил Портрет.Арсен Борисович сжал рукой холодный стакан и в упор посмотрел на Портрета.«Вы знаете мои условия?», - сказал он.«Знаю!» - радостно произнес Портрет.«Ну и?»«Та вообще не вопрос? Обещаю тебе!…» - и тут же увел глаза.В этот же момент сердце министра тревожно сжалось. Снова вернулось то самое чувство, которое он испытывал еще до выезда из дому.«Можешь считать, что мы уже договорились!» - продолжал Портрет, теперь не отводя глаза.Чувство лишь усилилось.Арсен Борисович мрачно улыбнулся и принялся думать, как бы выкрутиться из ситуации. Тут в его кармане простучал сигнал WhatsApp. Министр неторопливо достал телефон, не обращая внимание на приветливо болтающего Портрета.«Вы любите не только меня?» - кокетливо писала Вона.Не изменившись в лице, Арсен Борисович сложил телефон обратно в карман. На совершенном автомате он поддакнул Портрету, как им нужно встретиться и все обсудить. Портрет сделал радостное лицо, они поручкались и разошлись.Портрет отдал стакан охраннику, плюхнулся на сиденье «мерса» и тут же помрачнел лицом. Он достал из кармана мобилу и молча набрал кого-то.«Ну шо?» - спросил голос в трубке.«Нет, - решительно произнес Портрет. - Не захотел».«Как вы поняли?»«Водку не выпил».Источник: Politicus.com.ua...
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Щось не зрозумів. Мангер - один "Миколаєвич" в Херсоні? Чи це слідство прикалується з такими вводними? Хто реально мав бажання Катю усунути?
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Прям сюжетец из мультяшки : "Ограбление по-итальянски" ...

-- не спи , Неаполь - Марио идёт грабить банк . Кто ещё не в курсе ?! Это он , наш Марио, и он ограбит банк !

А может "Кавказкая пленница" ?
"Или ти вийдэшь аттуда жИной тАфарыща Сааа... ах какого жениха , или вообще не вийдэшь !"
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Наняли дебилов исполнителей, им сказано было причинить телесные повреждения, хлюпнуть кислотой, они дебилы и хлюпнули, из ведра. Дебилы, что с них взять. Так же и с Гонгадзе, дебилам сказали припугнуть, а они голову отрезали, а чё, он блин, в натуре испугался.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
 
 
 
 
 
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