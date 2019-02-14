 Утверждение Мангера о причастности генерала спецслужбы Доценко к убийству Гандзюк будет тщательно проверено, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении пресс-центра СБУ в соцсети Фейсбуке

"13 февраля 2019 года во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко. Утверждение Мангера, которые он ничем не обосновал, является его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства Гандзюк", - подчеркивается в тексте.

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Как сообщается, во время досудебного следствия следователи собрали достаточно данных, которые стали основанием для вручения В.Мангеру сообщения о подозрении в организации убийства К.Гандзюк.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенному в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБУ получено не было. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБУ не обращался", - отметили в спецслужбе.

Служба безопасности Украины считает, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что утверждение В.Мангера будет тщательно проверено в ходе досудебного расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Е.Гандзюк, в "том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от В.Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.