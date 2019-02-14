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 Утверждение Мангера о причастности генерала спецслужбы Доценко к убийству Гандзюк будет тщательно проверено, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается дискредитировать спецслужбу, утверждая о якобы причастности к данному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко, однако это утверждение будет проверено в ходе досудебного расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении пресс-центра СБУ в соцсети Фейсбуке

"13 февраля 2019 года во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко. Утверждение Мангера, которые он ничем не обосновал, является его намерением дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства Гандзюк", - подчеркивается в тексте.

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Как сообщается, во время досудебного следствия следователи собрали достаточно данных, которые стали основанием для вручения В.Мангеру сообщения о подозрении в организации убийства К.Гандзюк.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы свидетельствовали о причастности к преступлению, совершенному в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБУ получено не было. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБУ не обращался", - отметили в спецслужбе.

Служба безопасности Украины считает, что этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что утверждение В.Мангера будет тщательно проверено в ходе досудебного расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Е.Гандзюк, в "том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от В.Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111814
 
 
 Топ комментарии
 
Сємочку вже котрий місяць перевіряють?
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Альтирнатів Сємачку, Доценку і Галубану - нєт.
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Проверка окончена.Непричастен))))
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Альтирнатів Сємачку, Доценку і Галубану - нєт.
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Все проверят только когда уйдет главный заказчик Порошенко
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Заявления Мангера "проверят" очень быстро. Если не уже. Ща только Демчина с Семочко бумаги дооформят. Сказать вам по секрету результат "проверки"?
Ах да, там Гитлянская проговорилась уже, так что все берем из открытых источников...
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Леня, тарапится не нада! Мы должны вернутб обществу честного,незапятнанного ничем хенерала-разведчика, он еще повоюет на благо страны. Вопрос, конечно, какой страны, но тл таке.
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Але ж гроши, списанные на проверку,освоены в ресторане.Чеки прилагаются Твердження Мангера про причетність генерала спецслужби Доценка до вбивства Гандзюк буде ретельно перевірено, - СБУ - Цензор.НЕТ 3590
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Мангер - это камень на шее Тимошенко. С ним она не выплывет во второй тур. А что касается тенденции, то впору "Батьківщину" называть партией убийц, ибо кровавый шлейф сопровождает эту партию с момента основания... Утверждение Мангера о причастности генерала спецслужбы Доценко к убийству Гандзюк будет тщательно проверено, - СБУ - Цензор.НЕТ 1991
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Зеленский или Тимошенко или Гриценко, но пеця в пролете, антирейтинг у него выше всех, рости некуда
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Бери пример с пеци. Как услышит он внутренний голос "А ведь пролечу!" так сразу бухает. Судя по речи он безпросыхания.
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Не прикидывайся блондинкой, в твоем возрасте и с твоей лысиной это выглядит глупо.

😁
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минстецку что-то говорить это как говорить старой проститутке идти честно работать на швейную фабрику
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Основные проблемы с характером у некоторых людей обусловлены тем, что тpансцендентальная поликонденсация неpоноспоpы в пеpплексном хаосе может инбабулиpовать комплексный моpфоз только тогда, когда конституент доминанты квазитенденциально унивеpсален, и возникает довольно внезапно.
😁
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Баксу больше не наливать! А мне добавить, нихрена не понял.
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Отож,А ты, дурашка, если нету мозгов, молча сиди и слушай… Авось, поумнеешь…
😁
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Если нет мозгов, ничего не поможет, хоть сиди, хоть слушай, хоть пиши с умным видом - бесполезно.
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Пеця все бухло подмял, конец президенства то все ближе и ближе.
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Когда Порошенко пролетит на выборах много его грязных делишек всплывет
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Не думаю. Во втором туре будет Петя + Вова или Юля. У Вовы с Юлей пул потенциальных избирателей сильно пересекается. Просто перетекает от одного у другому и обратно. Так что второй тур Вова + Юля очень маловероятен (надеюсь).
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Всі , хто будуть писати на цій темі , хоча б знають хто така Катерина Гандзюк ?
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Більше цікавить - в кого з працівників СБУ на агентурному зв'язку вона була.
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і це також цікаво , якщо це правда ...
Справа в тому , що пару днів тому , на одному з телеканалів , заступник голови ХерсОДА такий собі Рищук Євген відкрито на всю країну звинуватив Гандзюк в мутних схемах і назвав її злодійкою ... і поки що , на ці слова , жодної реакції .
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є таке ...
але тут справа в суті - було відкрите звинувачення покійної . але на нього , чомусь , ніхто не відреагував ... комусь це не вигідно ?
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Тільки мафії , ціпляющої до влади навіть хвостом..
😁
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Рыщук - зам.Гордеева (бпп)
Прокуратура связь не наблюдает🙄
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схоже висновок єдиний і дуже простий - на місцях (та і в столиці також..) поділу на провладі і "опозиційні" партії взагалі нема ! Кожен лобіюють свої інтереси і коли треба чудово , один з одним , співпрацюють , тим більше , що всі вони колишні ригоАанали , як той же Мангер , наприклад ... А отже - яка різниця ХТО виграє найближчі вибори - в регіонах , від цього , все одно нічого не зміниться - договорніяки як були , так і будуть ...
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Есть такое понятие "мимикрия". Вчера ты красный, потом бело-голубой, потом оранжевый, потом опять слегка голубой, потом строго желто-голубой, но всегда - при власти и при делах. В нашей политике таких подавляющее большинство, увы.
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Не убивайте во мне надежду в счастливую Украину. Для меня и 5 очередных лет гниеия не в моготу.😒😒😒😒
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Ви про що - яка надія ?
Наївність дозволена лише малим дітям , а ознака дорослої людини - вміння дивитися правді в її нахабні очі Твердження Мангера про причетність генерала спецслужби Доценка до вбивства Гандзюк буде ретельно перевірено, - СБУ - Цензор.НЕТ 1526 Украине понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, и 100 лет - уровня Германии, - Всемирный банк
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Да там написано, что при петиных "реформах" так будет. Нет, после пеци надежа есть и я иду на выборы.
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Справа не неї. Справа в тому, що хтось з оперативників, в кого вона була на зв'язку, не зберіг свого агента, або ще гірше - був співучасником.
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Можливо, але ж докази!!
А ними ніхто і заморочується- політиканство only!!
😁
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СБУ вбиває та викрадає людей.Це всім відомо. Немає що тут перевіряти.
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левая рука проверит правую ?......- Так они могут опознать только рейхсфюрера. Ваша форма их сбивает.
- Какая форма?
- Ваша генеральская форма.
- Ничего, не собьёт. Что мне, голым, что ли, сидеть здесь?!
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Странное дело, а вчера они это отрицали адназначна.
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То была рефлексия, а сейчас с умным видом.
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СБУ расследует дело Гандзюк и ей не интересно кому же отец Гандзюк вещьдоки отдал?
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Зараз дістануть тепловізори і перевірять...
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Трохи не вбитий тепловізором кум Порошенка Шокін тихенько посміхнувся.
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Такой вот политтехнологически ход конем - дорисовать себе, и у кого выиграешь, избавившись от реального конкурента.
Социология не меняется скачками, должен быть определенный тренд - рост, спад. Но никак не может меняться на 8% за две недели.
Ставка сделана на то что народ разобщен, нет раздела, свой-чужой. Поэтому вряд ли протесты будут иметь массовый характер.
В общем Педро сделает нас как котят.
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Как сделает. Даже если представить, что пеця выйдет во второй тур, то все разносол сольется в один поток и пецю просто смоет в унитаз и рыги не помогут. Надоел он, хуже овоща с ******.
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Операция прикрытия разработана, улики уничтожены.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтверждение Мангера о причастности генерала спецслужбы Доценко к убийству Гандзюк будет тщательно проверено, - СБУ
 
 
 
 
 
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