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Все про:Запорожье (1486) налоговая милиция (1538) ГФС (3102)

 Трое участников схемы уклонения от уплаты налогов, скрывавшихся от следствия, предстанут перед судом в Запорожье

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которая обеспечила организацию и функционирование схемы уклонения от уплаты налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Следствием установлено, что участники устойчивой организованной группы в составе пяти человек, действуя на территории Запорожской области, будучи объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита по НДС по бестоварных операциях.

В течение 2015-2017 годов дельцами оформлено бестоварных (несуществующих) хозяйственных операций для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн грн.

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По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 1,2 млн грн средств, находящихся на банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и 2,2 млн грн лимита суммы НДС, сформированного такими предприятиями.

Кроме того, в отношении двух участников группы обвинительный акт был направлен в суд в июне 2018 года (в настоящее время продолжается судебное разбирательство). Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. По результатам проведенных мероприятий их местонахождение установлено и в суд направлено соответствующий обвинительный акт.

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Обвинительные акты в отношении всех активных участников преступной группировки направлены в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3111813
 
 
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Суд к ним будет очень снисходительным, вангую.
Заставят их заплатить в казну пару лимонов (и пару лимонов судьям), на том все дело и порешится.
А эти бравые хлопцы сядут опять на свои старые схемы (ну или новые придумают, не дураки же) и будут доить Украину до следующего раза, пока не попадутся.
Вот так это у нас работает.
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Трое участников схемы уклонения от уплаты налогов, скрывавшихся от следствия, предстанут перед судом в Запорожье

Лед тронулся перед выборами?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТрое участников схемы уклонения от уплаты налогов, скрывавшихся от следствия, предстанут перед судом в Запорожье
 
 
 
 
 
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