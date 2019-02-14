 Чиновница миграционной службы задержана в Киеве на взятке 400 долл. за ускоренное оформление загранпаспорта, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала 400 долларов от местного жителя за ускорение выдачи ID-карты и загранпаспорта.

Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленницей первой части взятки в размере 200 долларов. Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте после получения 200 долларов - второй части взятки.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.