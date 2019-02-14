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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Чиновница миграционной службы задержана в Киеве на взятке 400 долл. за ускоренное оформление загранпаспорта, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного специалиста одного из районных отделов Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновница миграционной службы задержана в Киеве на взятке 400 долл. за ускоренное оформление загранпаспорта, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала 400 долларов от местного жителя за ускорение выдачи ID-карты и загранпаспорта.

Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленницей первой части взятки в размере 200 долларов. Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте после получения 200 долларов - второй части взятки.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3111812
 
   
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Ну все.
сегодня коррупцию побороли.
второй раз за день.
еще 5000 ведер и ключик у нас в кармане (с)
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"Прибрали"конкурента...Усі спішать..скоро газ подорожчає....Тут гарант прогноз по газу дав.( може к 2023 долар по 10++ грн буде)
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Країна суцільних злодіїв та хабарників)))))
Нічого не змінилось.
Нічого і не зміниться.
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Цены упали и просто курс доллара вырос? У меня при Овоще 500$ просили, на что я ответил: ничего подожду, "три месяца мстили", всё равно уехал! Чиновницю міграційної служби затримали в Києві на хабарі 400 дол. за прискорене оформлення закордонного паспорта, - СБУ - Цензор.НЕТ 2959
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А с другой стороны, "внутренний паспорт" по справке из посольства буквально за 15 минут нарисовали и всего-то за 200 грн (иначе бы мурыжили бы целый месяц)!
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Ну если кто то из кацапов ну или любой другой мигрант как то проник в Украину,то при наличии у него денег, в миграционной службе можно купить всё необходимое:от вида на жительство до техпаспорта на танк.Этим взяточникам ***** что и кому продавать.Золотое дно.)
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Я хрен его знает где они таких лохов находят , хотя лох не мамонт он не вымрет , но все таки . Блин я летом в разгар курортного сезона зашел в паспорт сервис на Бажана , без очередей и за 1200 гр все оформил и за 14 дней получил паспорт .Такое ощущение , что они еще в 90-х живут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновница миграционной службы задержана в Киеве на взятке 400 долл. за ускоренное оформление загранпаспорта, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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