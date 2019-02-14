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Все про:суд (21817) мера пресечения (29) Мангер (37)

 Избрание меры пресечения Мангеру: смотреть запись допроса обвиняемых запретили, ее расшифровку зачитывают и переводят на украинский язык

Один из адвокатов Мангера сумел убедить судью, что недостаточно хорошо знает русский, на котором давали показания обвиняемые.

Шевченковский районный суд столицы запретил исследовать диск с показаниями свидетелей по делу Мангера в открытом режиме. Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

Закрыть заседание во время просмотра видео потребовала сторона обвинения. По словам прокурора, на диске есть информация, обнародование которой может повредить следствию. В частности, во время допросов звучали фамилии людей, которые могут в будущем также стать подозреваемыми по делу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер скрывал дивиденды в должности главы облсовета Херсонщины, - прокуратура

Защита Мангера настаивала, что просматривать видеозапись в закрытом режиме нет смысла. Но судья Александр Кипчарский удовлетворил требование обвинения.

Вместо просмотра видеодиска на процессе зачитывают расшифровку допроса подозреваемым.

Чтение сопровождается переводом с русского языка на украинский. Адвокат Мангера Константин Глоба сумел убедить суд, что плохо понимает русский язык.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111809
 
 
 Топ комментарии
 
расшифровка записи не может навредить, а сама запись может навредить следствию, ну это надо понимать
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Я вообще не понимаю, что в укр. Суде делает русский язык? Судят что, бурята, приехавшего в Украину?
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Неужели , кто-то из присутствующих , кто-то из прокуроров , судей , кто-то из власти реально имея хоть сколько небудь весомые доказательства столь циничного и зверского (сколь и глупо-бессмысленного) преступления хоть одну секунду продержали бы на свободе Мангера , если бы он был хоть на йоту виноват .

Сама траги-комедия ввиде трёх-дневного (по 12 часов в сутки) судебного марафона сама по себе является доказательством невиновности обвиняемого .
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расшифровка записи не может навредить, а сама запись может навредить следствию, ну это надо понимать
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А кто расшивровывал то? Наверное те же прокуроры. А не публично ознакомится адвокатам нельзя, еще день или два пропадет, а мангер должен быть в тюрьме сегодня.
. Интересно ефремку судили или он еще в сизо?
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Во, как! "Сумел убедить судью"(с) в недостаточном знании матерного русского небось. А какой там ещё язык возможен??? Осталось Мангеру убедить судью что он резко ослеп и потребовать все материалы перевести в систему Брайля, а его Мангера, предварительно этой системе обучить.
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Может быть, в ближайшее время, тебе воздастся пообщаться с нашей системой правосудия. Будь осторожен в своих высказываниях, не испытывай Бога.
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Ачещуитєльна...А шо так теж мона???
🤔
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Пусть Мангера купить своему адвокату переводчика. А судья-то какой умничка, на все уловки реагирует сплошным "одобрямс". Интересно, сколько этот "одобрямс" стоит?
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та хiба я заперечую Обрання запобіжного заходу Мангеру: дивитися запис допиту обвинувачених заборонили, його розшифровку зачитують і перекладають українською мовою - Цензор.НЕТ 2621 ? Але дивовижно те, що суддя "не знав" цiх вимог судочинства.
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Дiвчинко! Ви самi собi заперечуюте - "є вимога закону КПК , мова кримінального процесу - українська." На цьому досить. Нагадаю, з жiнками не сваритимусь
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Пишу по-русски. Мужик с ником "адвокатик" - однозначно пассивный гей. Уж лучше бы ты был бабой. С голубыми не общаюсь. На сим прощавай и больше мне не пиши
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Сюддю таки вдалось умовити...от шо бакс животворящий робить...
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Кровавая клоунада ввиде пляски на крови - will be continue !
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Я вообще не понимаю, что в укр. Суде делает русский язык? Судят что, бурята, приехавшего в Украину?
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Неужели , кто-то из присутствующих , кто-то из прокуроров , судей , кто-то из власти реально имея хоть сколько небудь весомые доказательства столь циничного и зверского (сколь и глупо-бессмысленного) преступления хоть одну секунду продержали бы на свободе Мангера , если бы он был хоть на йоту виноват .

Сама траги-комедия ввиде трёх-дневного (по 12 часов в сутки) судебного марафона сама по себе является доказательством невиновности обвиняемого .
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ну щодо невинуватості ще рано говорити, а сумнівів дає багато - це ви праві.
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Ну так сочиняют на ходу.Пока найдут свидков нужных.Пока запугают свидетелей вывалив на их близких все возможные сложности,як що свидок не скаже те, що треба обвинению.Пока на тепловизоре диск смонтируют,пока распишут темники для СМИ...треба час
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на процессе зачитывают расшифровку допроса подозреваемым.Чтение сопровождается переводом с русского языка на украинскийИсточник: https://censor.net.ua/n3111809 - а хіба діловодство , в судах , не 100% українською ?
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Там чудеса: Петро там бродит,

Блок ПеПо на скамьях сидит;
Луценко с Бабою Ягою
Бредёт извилистой тропою,
В темнице там В. Мангер тужит,
Суд правосудию "послужит"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзбрание меры пресечения Мангеру: смотреть запись допроса обвиняемых запретили, ее расшифровку зачитывают и переводят на украинский язык
 
 
 
 
 
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