 Избрание меры пресечения Мангеру: смотреть запись допроса обвиняемых запретили, ее расшифровку зачитывают и переводят на украинский язык

Шевченковский районный суд столицы запретил исследовать диск с показаниями свидетелей по делу Мангера в открытом режиме. Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

Закрыть заседание во время просмотра видео потребовала сторона обвинения. По словам прокурора, на диске есть информация, обнародование которой может повредить следствию. В частности, во время допросов звучали фамилии людей, которые могут в будущем также стать подозреваемыми по делу.

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Защита Мангера настаивала, что просматривать видеозапись в закрытом режиме нет смысла. Но судья Александр Кипчарский удовлетворил требование обвинения.

Вместо просмотра видеодиска на процессе зачитывают расшифровку допроса подозреваемым.

Чтение сопровождается переводом с русского языка на украинский. Адвокат Мангера Константин Глоба сумел убедить суд, что плохо понимает русский язык.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.