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 Один из защитников донецкого аэропорта на суде опознал в Лусварги террориста

В Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось очередное заседание по делу бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в войне на Донбассе на стороне террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Один из свидетелей узнал в Лусварги террориста.

Суд допросил двух свидетелей обвинения, в частности военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под донецким аэропортом.

Свидетель опознал обвиняемого как участника вооруженных формирований так называемой "ДНР" во время боевых действий вблизи донецкого аэропорта в 2015 году.

После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля 2019 в 14:30. Суд будет допрашивать Лусварги.

Также читайте: Бразильский боевик Лусварги отказался от услуг пророссийского адвоката Рыбина и попросил государственного защитника

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца. После этого его содержание под стражей неоднократно продлевали, каждый раз – на 2 месяца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Бразилии отказалось помогать Лусварги, - адвокат наемника Рыбин

Источник: https://censor.net.ua/n3111807
 
   
 Топ комментарии
 
Лусварги на зону - в петушиный угол)
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Да писали , что уже в СИЗО ему юбку надели. Руки поломали и згвалтувалы)))). Сидел бы в своей Бразилии, какого буя в Украину приперся? Приехал синьором , уедет синьоритой.
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Лусварги на зону - в петушиный угол)
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Да писали , что уже в СИЗО ему юбку надели. Руки поломали и згвалтувалы)))). Сидел бы в своей Бразилии, какого буя в Украину приперся? Приехал синьором , уедет синьоритой.
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Его polla уже давно на пятаки нашинковано. Флаг в руки и досрочное освобождение патриотически настроенным украинским осужденным!
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Для чого так жорстоко? Краще в Дрогобицьку колонію лампочки замінювати, а там драбини нестійкі, всяке може бути.
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на таких в Бразилии даже обезьяны бананьими шкурками кидаются.. - одно место было куда сдрыснуть - ордловия, там таки братья...
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Дать ему лет двадцать и к уголовникам, пускай развлекаются там с шоколадкой.
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шо там та 25ка? - (а меньше нельзя)
выйдет достойным гражданином Бразилии, ну сывочелым,
но с тем же леворуционным отблеском в раионе отполировaного хвоста...
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Адвоката міняє спеціально щоб затягнути процес, в СІЗО можна й весь термін відбути.
Або адвокат йому порадив усе заперечувати а не йти на угоду зі слідством, чегевара побачив що за такої тактики захисту обвинувачення посилює доказову базу, суду теж не подобаються вперті, є перспектива отримати всі інкриміновані статті і термін по максимуму. Тим більше він іноземець з цивілізованої правової держави, там прийнято йти на угоду з правосуддям.
Одним словом шукає адвоката реаліста, щоб допоміг це все правильно оформити.
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Ви погано знаєте Бразилію. Правосуддя там цікаве. А поліцейські у деякі райони великих міст навіть не потикаються. Дуже високий рівень дитячої злочинності- крадіжки, наркоторгівля, вбивства (з особливою жорстокістю).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из защитников донецкого аэропорта на суде опознал в Лусварги террориста
 
 
 
 
 
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