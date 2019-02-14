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 ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко

Во избежание срыва президентских выборов Центральная избирательная комиссия должна в кратчайшие сроки разъяснить моменты, касающиеся работы волонтеров-агитаторов, в частности, в контексте денежной компенсации за их вынужденные расходы, заявляет заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"В кратчайшие сроки крайне необходимо официальное разъяснение ЦИК на этот счет. Она должна дать четкие определения, что такое агитация, какая агитация законом позволена, каким образом можно компенсировать расходы, потраченные волонтером-агитатором на агитационную деятельность и каким образом это будет корреспондироваться с законами Украины. Только после такого разъяснения начнется широкомасштабная агитационная кампания", - сказал С.Березенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что волонтер-агитатор, выполняя свои функции (доставка агитматериалов избирателям в украинских селах), каждый день несет определенные расходы - на проезд к населенному пункту, обед и другое. По словам нардепа, все понимают, что никакой волонтер-агитатор, как бы он хорошо не относился к кандидату в президенты, не будет оплачивать эти расходы из собственного кармана. Однако, согласно украинскому законодательству, оплату работы волонтеров-агитаторов можно квалифицировать как подкуп избирателя.

С.Березенко считает, что ЦИК должна дать свое разъяснение в ближайшую неделю.

"Если же разъяснения не будет, то работа значительной части этих агитаторов будет квалифицироваться правоохранительными органами как нарушение 64-й статьи закона "О выборах президента", а это означает, что эти люди будут находиться под риском уголовной ответственности. Это абсолютно нелогично, и они этого не заслуживают", - отметил народный депутат.

Кроме того, С.Березенко напомнил, что в государственном бюджете на проведение избирательной кампании президента выделено около 2,3 млрд грн, 80% этой суммы пойдет на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий (председателя, секретаря и еще одного человека, которого определит сама комиссия).

По его словам, закон Украины "О выборах президента" позволяет каждому из 44 кандидатов без какой-либо жеребьевки иметь своего представителя в участковой или окружной избирательных комиссиях. Он уточнил, что в Украине 30 тысяч избирательных участков, это означает, что около 1,3 млн граждан могут быть привлечены к избирательному процессу.

"Представьте себе ситуацию, при которой эти люди, зарегистрировавшись членами участковых избирательных комиссий, решают за неделю или за три дня до выборов не приходить на заседания комиссии, поскольку не имеют никакой мотивации, или попросту передумали. В результате в комиссиях не будет кворума, а следовательно, согласно закону, эти участки не могут открыться", - предположил С.Березенко.

Он также уточнил, что зарегистрированный член избирательной комиссии, решивший по той или иной причине не участвовать в ее работе, никакой ответственности за это не несет.

"У меня возникает вопрос – чей это сценарий? Никто об этом не говорит. И никто юридическую дискуссию по этому поводу не открывает. Все ищут дешевых политических баллов в мутной воде. Это очень серьезная угроза", - сказал С.Березенко.

Он опасается, что отсутствие правовой позиции может привести к срыву выборов.

"Это очень серьезная угроза: необходимо четкое разъяснение ЦИК", - подчеркнул С.Березенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111805
 
 
 Топ комментарии
 
Короче шоколадные даже не пытаются скрывать подкуп, они лишь хотят чтоб ЦИК сказала что так можно.)
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Если закон запрещает платить, какого разьяснения ЦИК ждет єтот коррупционер , засевавший собственное избрание в депутатьі деньгами и гречкой?
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Да, да. А ещё пусть "даст оценку" сборам персональных данных т.н. "волонтёрами". Хотя какую "оценку" можно ожидать от "головы", у которой в "советниках" Кидалов с Охердовским? От той, которая помогает т.н. "Комитету выборцив" искать пути борьбы/репрессий против кандидатов- оппонентов Пепы? ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 1920 ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 7498
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може потрібно обмежити кількість агітаторів або грошей на їх діяльність щоб це було в розумних межах
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лярд и семьсот лямов хапнул из бютжета
можно и пожитовать ((( ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 765
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Лярд соєвий і 750 лімончиків жона...З бюджету..
🤗
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Если закон запрещает платить, какого разьяснения ЦИК ждет єтот коррупционер , засевавший собственное избрание в депутатьі деньгами и гречкой?
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Да, да. А ещё пусть "даст оценку" сборам персональных данных т.н. "волонтёрами". Хотя какую "оценку" можно ожидать от "головы", у которой в "советниках" Кидалов с Охердовским? От той, которая помогает т.н. "Комитету выборцив" искать пути борьбы/репрессий против кандидатов- оппонентов Пепы? ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 1920 ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 7498
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ЦИК очень скоро должна что-то Березенко, что тебе не понятно
5 лет просидел в ВР Березенко, а теперь вдруг занялся вопросами избирательного законодательства, шо ты понимаешь
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Эта агитация чистой воды гибридный прибамбас банковой. Голосуют умом, а не кошельком
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Короче шоколадные даже не пытаются скрывать подкуп, они лишь хотят чтоб ЦИК сказала что так можно.)
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Самое интересное, что одобрение от той, у кого Кидалов и Охердовский в советниках, они получат. Будет всё- и подкуп, и карусели, и вбросы, и "минирования", и "отсутствие электричества" на участках....
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Сегодня уровень неприятия обществом Порошенко не сильно уступает уровню неприятия его предшественника. Разница лишь в том, что у Овоща этот уровень сильно зависил от географии, а неприятие Петра достаточно ровно распределено во всех регионах. Как говорится: умный учится на чужих ошибках. Говорят Петро умнее Овоща. Вот и посмотрим. Я верю, что точку невозврата он не пересечёт. Хотя ходить на грани безусловно будет, ибо на кону у него очень много.
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Почему до сих пор нет соевых? Кто обосновывать будет? Может быть стэць за вас пахать будет? ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 3090
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Щас подтянутся. Они от сегодняшних рейтингов и комментах под ними прийти в себя не могут. ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 8789
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є так професія - за гроші владу вилизувати ...
Міністерству Інформполітики присвячується -
епіграф - "...В Адміністрації Президента заявили, що не знають,
хто поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!"
та імені і прізвища Президента Петра Порошенка..."
Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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решили узаконить порохоботов и скукпку голосов
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правильнее было бы дать такую оценку до начала выборной компании ведь всем известны трюки подкупа, карусели, сбор данных, незаконная агитация и т.д. … Сонливый, некомпетентный и ленивый ЦИК до сих пор не готов к проведению честных выборов … за что им деньги платят ????
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Березенко выразил партийную обеспокоенность по поводу законности оплаты волонтеров-агитаторов не в пользу Пороха.
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Скупщики голосов ,громче всех волают про законность .Смех да и только.
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а хто ж , зазвичай , гучніше всіх волає "тримай злодія" ?! - самі злодії ..))
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я понял это так - решение по этому вопросу уже принято в АП и ЦВК должно только освятить этот шабаш от БПП на выборах
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Не смог въехать в Украину на танках так надеешься заползти на выборах? ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 9892 Только как донецкий зраднык захар дойдешь до Киева. Со сточными водами.
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Волонтер, как бы само по себе подразумевает, что то делать на безвозмездной основе. Это будет наверно соевое нововведение.
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Итак, без проплаченных "волонтеров" будет СРЫВ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА Парасёнки. ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 8265
Вдумайтесь в эту формулировку, товарисчи. А другого Президента в Украине быть НЕ МОЖЕТ, как НЕ МОЖЕТ быть другого президента в кацапстане, кроме пукина!

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Вот, вот. Как раз в стиле соевых бредовых мантр. ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 341
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Реальный настоящий , а не нарисованный рейтинг порошенко , на мой взгляд, вообще очень низкий. Судя по настроению масс, он идёт даже посли бойки, против которого не ведётся кампания,который всю Одессу испоганил своими бигбордами , где оно якобы за мыр. Обучение бойки мове очень дорого далось нашему государству, гораздо умнее было бы его посадить или выкинуть из Украины. Но порошенко берег его для себя так сказать- во второй тур.
Все эти опросы - это для нас , где Петя не на первом, но уже 'на втором' месте. Но существует точно и правдивый мониторинг, где совсем все для Пэти печально.
Поэтому и закидываются сначала такие слова как 'срыв выборов'
Вот нам и план 'С'
Ничего неожиданного. Соевая банда пойдёт на все. Если не порошенко - то выборов может и не быть.
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і тому зрозуміло , що Порося взагалі , без бапбла , ніхто підтримувати не буде - от тому вони так і захвилювалися !
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дуже логічні і слушні питання. люди завжди могли заробити на виборах, то агітаторами то спсотерігачами то членами комісій. Тепер весь час повторюють шо за це кримінальна відповідальність. Херня якась. люди просто не підуть в комісії. Я стою на думці, що найефективніша агітація це коли ідейна підтримка комбінується з матеріальною. Якщо щось одне, тільки ентузіазм, чи тільки за гроші, то виходить жопа а не агітація: ідейні не відчувають ніяких зобов"язань пердсвоїм кандидатом/ партією, а заробітчани агітують як мокре горить, бо можуть взагалі ненавидіти кандидата який їм платить.
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...все понимают, что никакой волонтер-агитатор, как бы он хорошо не относился к кандидату в президенты, не будет оплачивать эти расходы из собственного карманаИсточник: https://censor.net.ua/n3111805 - а всі , це хто - вся БудкаПП ..?
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Як сказав би Волох:Проплаченные та сфальшованi выборы нас захищают вiд Мордора ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 6212
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+5 ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 3022
П.С - не підказуйте - вони і самі , до цього , скоро додумаються ...))
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Шістка барижного ЦВК незабаром має дати чітку оцінку законності оплати волонтерів-агітаторів, щоб уникнути зриву виборів президента, - Березенко - Цензор.НЕТ 3505 ПРопонує узаконити підкуп членів комісій .та їхніх т.зв.*агітаторів * ..!?

Втрачається сам сенс виборів !..Хто при баблі того і члени комісій !
..

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«Папередник» получил 13 и заочно, а нынешний схлопочет еще больше и реально?
Глядишь, поскольку Украина намерена двигаться по пути прогресса и укрепления демократических процессов, то следующий после Януковича президент получит уже реальный срок. Да еще и по-максимуму, и с конфискацией имущества.
Нет никаких сомнений, что Петр Алексеевич это заслуживает, поскольку он нещадно грабил страну вместе со своими «любими друзями» все пять лет президентства.
А наиболее вероятный новый президент - Юлия Тимошенко - вне всякого сомнения, не станет покрывать своего «папередника» от уголовного преследования, как это всегда случалось раньше.
Порошенко не «сядет» лишь в том случае, если повторит один в один путь Януковича - и сбежит куда-то из Украины…
http://ua24ua.net/paperednik-poluchil-13-i-zaochno-a-nineshniy-shlopochet-eshche-bolshe-i-realno/

😁
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Проходимец -порохобот Березенко придумал способ через ЦВК узаконить подкуп избирателей Агония в рядах порохоботов наростает.
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Зрадофіли, нафіга вам взагалі ці вибори? Все одно ви пролітаєте як фанера над данецьком.
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