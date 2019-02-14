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 В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

В селе Новолуганское (Донецкая область) в результате попадания боеприпаса разрушен жилой дачный дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС 01

Сообщение о пожаре, который произошел на ул. Береговая в с. Новолуганское Бахмутского района Донецкой области поступило в ГСЧС 14 февраля в 09:00.

Как выяснилось, пожар произошел в результате попадания взрывоопасного предмета в дачный дом. В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено.

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В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС 02

В доме находился хозяин, 1949 года рождения. Мужчина был сразу осмотрен работниками скорой медицинской помощи, однако от госпитализации отказался.

В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС 03

Спасатели локализовали пожар в 10:10 и ликвидировали в 10:44.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111804
 
 
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У него там шо было? Бункер из жел-бетона, небось оборудовал, на приличной глубине. Иначе как понять: "В доме находился хозяин... однако от госпитализации отказался.(с)
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