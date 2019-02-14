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 Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat. ФОТО

Расследователи выяснили, что третьего отравителя Скрипалей, скрывавшегося под псевдонимом "Сергей Федотов", зовут Денис Сергеев, и он – высокопоставленный сотрудник Главного управления Главштаба Минобороны РФ.

В Bellingcat разузнали, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году, службу в армии проходил в Новороссийске, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, после 2000 года его перевели в Москву, где он стал учиться в в Военно-дипломатической академии. У Bellingcat нет точной информации о звании Сергеева, но там предполагают, что он полковник или генерал-майор.

Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Болгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям "Новичком"

Документы на имя Сергея Вячеславовича Федотова Сергеев получил в 2010 году, новый паспорт выдали в том же отделении УФМС, что и два других подозреваемых в отравлении "Александр Петров" (Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига), говорится в публикации.

Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat 02

Авторы расследования также установили, что за 2012–2018 гг. Сергеев по новому паспорту слетал в Киев, Душанбе, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софию, Стамбул, Барселону, Ереван. Также он посетил Лондон как раз накануне референдума о Brexit и Барселону во время референдума о независимости Каталонии.

Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat 03

Также на Цензор.НЕТ: В санкционный список ЕС попали начальник ГРУ РФ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин за применение химоружия в Солсбери

О том, что в деле об отравлении Скрипалей задействован еще один агент ГРУ, стало известно в начале февраля. Выяснилось, что он прибыл в Великобританию одновременно с "Петровым" и "Бошировым" и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Гебрев не знал ответа на вопрос, почему он мог стать целью ГРУ. Хотя он один из ведущих предпринимателей в болгарской оборонной и военно-экспортной отрасли, бизнесмен заявил, что представить не может, что могло так разозлить иностранную разведку, чтобы те решили отравить его и его семью. В то же время он признал, что операция спецслужб — наиболее вероятное объяснение тайны его отравления, поскольку три года расследования этого дела болгарскими правоохранительными органами не дали ни зацепок, ни подозреваемых.

Также команда Bellingcat установила, что третий российский офицер ГРУ, который находился в Великобритании в момент отравления Скрипалей "Новичком" в марте 2018 г, прибыл в Болгарию всего за несколько дней до того, как местный предприниматель Эмилиан Гебрев и его сын были отравлены неустановленным веществом.

Гебрев назвал две гипотетические причины своего отравления. Первой был экспорт его компанией специализированного оборонного оборудования в Украину. По его словам, эта сделка была заключена в полном соответствии с болгарскими и европейскими законами и правилами. Другой гипотезой, по мнению Гебрева, мог бы быть интерес России к подконтрольному ему оружейному заводу, который считается стратегически важным для Болгарии и НАТО.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Расследуя отравление Скрипалей, полиция Великобритании заподозрила Россию еще в двух убийствах

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3111800
 
 
 Топ комментарии
 
"Любовный треугольник", я уже запутался кто кого "шпилил"! Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6415
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Этот по ходу у шпили-вили главный. Или главная.
Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 102
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И шо?...
А моего соседа зовут Ваня...
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"Любовный треугольник", я уже запутался кто кого "шпилил"! Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6415
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Походу вызванная проститутка, всех троих...
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Поздно. Как-то погуглил. Теперь с этим знанием предстоит как-то жить.
Но есть и кое-что похуже. Не надо гуглить, что такое фельчинг.
Правда, не надо.
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И не пробуй разбираться, не твое это. Но если те 2 полковники, а этот генерал, то он, конечно, сверху!
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Променял скрепы богатой раскафедераски на туманный Лондон.
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70 лярдов? Они хоть в курсе какая это немалая сумма? Там и 7 лимонов так просто не проскочат как в их госдуре или совете *********! Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 8329
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... и Марокко КТО, КОГДА и главное ЗАЧЕМ "завалил", или я живу в другом мире?
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а Ирак НЕ ПРИ совке случайно "завалили"? И не с его ли помощью?
Так вот все данные сходятся, что Ирак "валили" ПРИ ПОСОБНИЧЕСТВЕ совка.
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Буду бдителен ,чтоб не прозевать самое интересное
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Где дают баксы за агитацию против Хутина? ХОЧУ ТУДА! И душу отведу, и подкалымлю немного. Скиньте адресс, еду.
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За 70 лярдов ис ссаря мардвы коврик в сартире сделали бы.
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А вы заметили, склонение фамилий? Петров, Сергеев....... теперь осталось найти Сергея Денисова!!!. И вся команда будет в сборе....... поименно и пофамильно.
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Ага, и не только Сергей Денисов, а и Александров, Петров, Мишкинов, Русланов, Анатольев
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Только не Сергеев, а "Сэр геев" (т.е. "повелитель гондурасов")
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Там же прямо написсяно; "Ден ис сер геев". Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 9257
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Спикинг фром зе вери боттом оф зе харт, соу ту сей
...
Сорри, зере из ноу боттом - бикоз ин факт, раша из рили *******́л.
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А я смотрю Вован-баклан и там решил ..пукнуть зеленой слизью.....

У Венесуели готується провокація з жертвами, ціллю якої є виправдання початку силової акції ззовнішніми силами. Про це в четвер на брифінгу заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.
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даже не сомневаюсь, шо кацапня и венесуелькой кровушки попьет - поставками оружия и вагнеровцами....
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Этот по ходу у шпили-вили главный. Или главная.
Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 102
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Продолжаю постить обсуждения кацапами на маилСру
результатов санкций. Оооочччень интересные вещи кацы
начинают писать Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3278

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Так это уже не ГРУшники, а групповушники.
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еще один по шпилям? - хера себе в фсбе голубятня....
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шо то зрады мало на ветке - не их терка походу....
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Вчергове кацапи обісрались,що не може не радувати Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6367
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"Я петров,а я баширов,вместе мы ездим по всему миру,не совершали мы преступления,срочно снимите с нас обвинения.Хватит дурачить народные массы,мы не преступники, мы- ******сы"...(с)
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Пропоную Дєнісу Сєргєєву безкоштовну туристичну курсовку до ... Солсбері. Горить курсовочка, ніхто не хоче на шпілі ці ненависні дивитись Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 7544
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Цікаво те,що цей кілер ГРУ Сергей Федотов робив в Україні з 14 по 19 липня 2012 року,адже саме тоді відбувалася зустріч путіна з януковичем, про що вони домовлялися можна подивитися... https://ru.tsn.ua/video/video-novini/vezhlivye-rossiyane-i-poslushnye-ukraincy.
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С русскими не надо воевать. Им надо дать свободу - и они перебьют друг друга.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТретий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat. ФОТО
 
 
 
 
 
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