 Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat. ФОТО

В Bellingcat разузнали, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году, службу в армии проходил в Новороссийске, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, после 2000 года его перевели в Москву, где он стал учиться в в Военно-дипломатической академии. У Bellingcat нет точной информации о звании Сергеева, но там предполагают, что он полковник или генерал-майор.

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Документы на имя Сергея Вячеславовича Федотова Сергеев получил в 2010 году, новый паспорт выдали в том же отделении УФМС, что и два других подозреваемых в отравлении "Александр Петров" (Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига), говорится в публикации.

Авторы расследования также установили, что за 2012–2018 гг. Сергеев по новому паспорту слетал в Киев, Душанбе, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софию, Стамбул, Барселону, Ереван. Также он посетил Лондон как раз накануне референдума о Brexit и Барселону во время референдума о независимости Каталонии.

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О том, что в деле об отравлении Скрипалей задействован еще один агент ГРУ, стало известно в начале февраля. Выяснилось, что он прибыл в Великобританию одновременно с "Петровым" и "Бошировым" и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Гебрев не знал ответа на вопрос, почему он мог стать целью ГРУ. Хотя он один из ведущих предпринимателей в болгарской оборонной и военно-экспортной отрасли, бизнесмен заявил, что представить не может, что могло так разозлить иностранную разведку, чтобы те решили отравить его и его семью. В то же время он признал, что операция спецслужб — наиболее вероятное объяснение тайны его отравления, поскольку три года расследования этого дела болгарскими правоохранительными органами не дали ни зацепок, ни подозреваемых.

Также команда Bellingcat установила, что третий российский офицер ГРУ, который находился в Великобритании в момент отравления Скрипалей "Новичком" в марте 2018 г, прибыл в Болгарию всего за несколько дней до того, как местный предприниматель Эмилиан Гебрев и его сын были отравлены неустановленным веществом.

Гебрев назвал две гипотетические причины своего отравления. Первой был экспорт его компанией специализированного оборонного оборудования в Украину. По его словам, эта сделка была заключена в полном соответствии с болгарскими и европейскими законами и правилами. Другой гипотезой, по мнению Гебрева, мог бы быть интерес России к подконтрольному ему оружейному заводу, который считается стратегически важным для Болгарии и НАТО.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.