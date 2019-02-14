 Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat. ФОТО

В Bellingcat разузнали, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году, службу в армии проходил в Новороссийске, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, после 2000 года его перевели в Москву, где он стал учиться в в Военно-дипломатической академии. У Bellingcat нет точной информации о звании Сергеева, но там предполагают, что он полковник или генерал-майор.

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Документы на имя Сергея Вячеславовича Федотова Сергеев получил в 2010 году, новый паспорт выдали в том же отделении УФМС, что и два других подозреваемых в отравлении "Александр Петров" (Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига), говорится в публикации.

Авторы расследования также установили, что за 2012–2018 гг. Сергеев по новому паспорту слетал в Киев, Душанбе, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софию, Стамбул, Барселону, Ереван. Также он посетил Лондон как раз накануне референдума о Brexit и Барселону во время референдума о независимости Каталонии.

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О том, что в деле об отравлении Скрипалей задействован еще один агент ГРУ, стало известно в начале февраля. Выяснилось, что он прибыл в Великобританию одновременно с "Петровым" и "Бошировым" и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.