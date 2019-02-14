EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2570  19
Материалы по теме:
Все про:Bellingcat (52) Скрипаль (479) Чепига (32) Мишкин (21) ГРУ (9)

 Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat. ФОТО

Расследователи выяснили, что третьего отравителя Скрипалей, скрывавшегося под псевдонимом "Сергей Федотов", зовут Денис Сергеев, и он – высокопоставленный сотрудник Главного управления Главштаба Минобороны РФ.

В Bellingcat разузнали, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году, службу в армии проходил в Новороссийске, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, после 2000 года его перевели в Москву, где он стал учиться в в Военно-дипломатической академии. У Bellingcat нет точной информации о звании Сергеева, но там предполагают, что он полковник или генерал-майор.

Сообщника Петрова и Боширова зовут Денис Сергеев, - Bellingcat 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Болгария и Великобритания объединили расследования по отравлениям "Новичком"

Документы на имя Сергея Вячеславовича Федотова Сергеев получил в 2010 году, новый паспорт выдали в том же отделении УФМС, что и два других подозреваемых в отравлении "Александр Петров" (Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига), говорится в публикации.

Сообщника Петрова и Боширова зовут Денис Сергеев, - Bellingcat 02

Авторы расследования также установили, что за 2012–2018 гг. Сергеев по новому паспорту слетал в Киев, Душанбе, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софию, Стамбул, Барселону, Ереван. Также он посетил Лондон как раз накануне референдума о Brexit и Барселону во время референдума о независимости Каталонии.

Сообщника Петрова и Боширова зовут Денис Сергеев, - Bellingcat 03

Также на Цензор.НЕТ: В санкционный список ЕС попали начальник ГРУ РФ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин за применение химоружия в Солсбери

О том, что в деле об отравлении Скрипалей задействован еще один агент ГРУ, стало известно в начале февраля. Выяснилось, что он прибыл в Великобританию одновременно с "Петровым" и "Бошировым" и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Расследуя отравление Скрипалей, полиция Великобритании заподозрила Россию еще в двух убийствах

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3111800
 
 
 Топ комментарии
 
"Любовный треугольник", я уже запутался кто кого "шпилил"! Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6415
 показать весь комментарий
 
Вывсеврете! То происки ГосДепа!
Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 8047

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
И шо?...
А моего соседа зовут Ваня...
 показать весь комментарий
 
"Любовный треугольник", я уже запутался кто кого "шпилил"! Сообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6415
 показать весь комментарий
 
 
Походу вызванная проститутка, всех троих...
 показать весь комментарий
 
 
Променял скрепы богатой раскафедераски на туманный Лондон.
 показать весь комментарий
 
70 лярдов? Они хоть в курсе какая это немалая сумма? Там и 7 лимонов так просто не проскочат как в их госдуре или совете *********! Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 8329
 показать весь комментарий
 
 
... и Марокко КТО, КОГДА и главное ЗАЧЕМ "завалил", или я живу в другом мире?
 показать весь комментарий
 
Буду бдителен ,чтоб не прозевать самое интересное
 показать весь комментарий
 
А вы заметили, склонение фамилий? Петров, Сергеев....... теперь осталось найти Сергея Денисова!!!. И вся команда будет в сборе....... поименно и пофамильно.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, и не только Сергей Денисов, а и Александров, Петров, Мишкинов, Русланов, Анатольев
 показать весь комментарий
 
 
Только не Сергеев, а "Сэр геев" (т.е. "повелитель гондурасов")
 показать весь комментарий
 
 
Этот по ходу у шпили-вили главный. Или главная.
Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 102
 показать весь комментарий
 
 
Продолжаю постить обсуждения кацапами на маилСру
результатов санкций. Оооочччень интересные вещи кацы
начинают писать Спільника "Петрова" і "Боширова" звуть Денис Сергєєв, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3278

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСообщника "Петрова" и "Боширова" зовут Денис Сергеев, - Bellingcat. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх