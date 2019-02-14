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Все про:Днепропетровщина (1314) КС (1222) переименования (486)

 Обращение ВР о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую поступило в Конституционный суд

В Конституционный суд (КС) Украины в четверг поступило обращение Верховной Рады относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КС.

"14 февраля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в ст.133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег.№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Такой документ может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

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После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111793
 
   
 Топ комментарии
 
Ну неужели это так важно для воюющей 5 лет страны? Ах, да, и Рада, и суды типа при деле.
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город Днепр,а обл Сичеславская??? ну че вы там курите в той РАДЕ??? Далбаёбы блять
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Місто Луцьк, а область Волинська. Місто Ужгород, а область Закарпатська, вуйку з Ольгіно.
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Переименовать, думаю, не проблема (Сичеславскую, Днепровскую или ещё какую-либо), главное поменять ситуацию на местах, а это проблема, которую нужно решить.
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Красивое название - СИЧЕСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. А коммуняки значит рогом упираются?
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Мало того, що впираються, то й ще брешуть - типу па рускі ето будєт Сєчеславская, область правславляющая сєчу. Дебілам ж не вдомйок, що власні назви не перекладаються і українською це буде Січеславська, а російською Сичеславска.
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Это упираются из последних сил сторонники руцкого мира. Т к Украина быстро уходит в европейскую ментальность
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Ну неужели это так важно для воюющей 5 лет страны? Ах, да, и Рада, и суды типа при деле.
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********** крепчает, чем плохое название Днепропетровская???
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Вуйку не задавай дурні питання. У крайньому випадку область може бути Дніпровська.
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Так. Ти ще досі не розумієш чому погано Дніпропетровська? Бо прославляє комуняку-рашіста Пєтровского.
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ну пусть будет Днепровская, но не сичеславская ,*** знает что получается,не заходит
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Тебе зараз забанять за мати. Могла би бути Дніпровська, але Січеславська тому, що там Січ була.
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"деды ваевале" на украинский манер... Днепровская помелодичнее звучит, удобнее в написании + лидер "зрительских симпатий"
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Головне корупцію перемогли, порядки навели можна і переминовувати.
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Як корабель назовеш - так він попливе. Спробуй з комуно-рашістом Пєтровскім корупцію перемагати.
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город Днепр,а обл Сичеславская??? ну че вы там курите в той РАДЕ??? Далбаёбы *****
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Місто Луцьк, а область Волинська. Місто Ужгород, а область Закарпатська, вуйку з Ольгіно.
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Он просто забыл, что город Санкт-Петербург, а область- Ленинградская.
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Є така практика в Україні.Назви областей-за назвою обласного центру,або-історичною назвою регіону.Січеславом місто Дніпро називалось в 1918-19р(і то-неофіційно)-слабка історична традиція.Ініціатива справді дурна ,і мені незрозуміла позиція В"ятровича.
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хай кс делегирует в раду представныка...нах такие заморочки?то фамилии рабиновичам надо разрешать менять токо с разрешения суда и референдума громады.
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Це пан хоче щоб Допу-з Гепою кондратій хватив? Звернення ВР про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську надійшло до Конституційного суду - Цензор.НЕТ 6902
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Что шайка КС должна давать разрешение?...
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Не люблю когда порты названия меняют, бо это страшенный геморрой, для навигационного офицера. Корректуры- в огромном количестве. А область... не знаю. Можэ всё значительно проще.
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Залізничні станції і порти не перейменовують Звернення ВР про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську надійшло до Конституційного суду - Цензор.НЕТ 5247
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Ещё как переименовывают! Сам попал под такуб раздачу, с переименованием порта Мариуполь. Это ведь не только карты откорректировать, это десятки морских пособий, в которых этот порт упоминается десятки и десятки раз. Сейчас такая же бодяга с Черноморск/Ильичевск. И, вроде как- Южный/Пивденный.
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Надо быть помоложе и помобильнее . 😀😀😀
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Помоложе? Это можно. Надо снова жениться, на той, которая тебя на 18 лет моложе. Имею такой опыт. Не хочу повторять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбращение ВР о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую поступило в Конституционный суд
 
 
 
 
 
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